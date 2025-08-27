ETV Bharat / state

સુરતમાં ગણેશોત્સવ: આસ્થા, સુરક્ષા અને 100 કરોડનો વીમા કવચ - GANESH CHATURTHI 2025

સુરતમાં સ્થાપિત ગણેશ પંડાલો દ્વારા ભક્તોની સુરક્ષા માટે લેવામાં આવેલા ₹100 કરોડથી પણ વધુના વીમા કવચે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.

Published : August 27, 2025 at 12:36 PM IST

સુરત: આ વર્ષે સુરતનો ગણેશોત્સવ એક નવા જ કીર્તિમાન સ્થાપિત કરી રહ્યો છે, જ્યાં આસ્થા અને સુરક્ષાનો અનોખો સંગમ જોવા મળી રહ્યો છે. આ વખતે માત્ર ગણેશજીની ભવ્ય પ્રતિમાઓ અને મંડપો જ નહીં, પરંતુ તેમની અને ભક્તોની સુરક્ષા માટે લેવામાં આવેલા ₹100 કરોડથી પણ વધુના વીમા કવચે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.

સુરતમાં આ વર્ષે નાની-મોટી કુલ 1 લાખથી વધુ પ્રતિમાઓ સ્થાપિત થઈ છે. આ ભવ્ય આયોજનમાં, સુરક્ષાની નવી પરિભાષા ઘડાઈ છે. શહેરના મોટા ગણેશ આયોજકોએ ઉત્સવના દસ દિવસ માટે ખાસ વીમા પેકેજ લીધા છે. આ પેકેજ માત્ર ₹1.25 લાખના પ્રીમિયમમાં પ્રતિમા, મંડપ, ભગવાનના દાગીના અને ભક્તોનું પણ વીમા કવચ આવરી લે છે.

તોરીન વેલ્થ મેનેજમેન્ટના કન્સલ્ટન્ટ જીગ્નેશભાઈ માધવાણીએ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે પ્રીમિયમમાં વધારો થયો છે. વીમા કંપનીઓએ આયોજકો માટે વિવિધ પેકેજ તૈયાર કર્યા છે. મોટા પેકેજમાં સમગ્ર ગણેશ પંડાલ, ભક્તો, દાગીના અને દાનપેટીનો પણ વીમો લેવામાં આવે છે. આયોજકો સરેરાશ ₹35,000થી લઈને ₹1.25 લાખ સુધીનું પ્રીમિયમ ચૂકવી રહ્યા છે.

આ વીમા કવચ માત્ર ચોરી કે આગ પૂરતું સીમિત નથી, પરંતુ ભક્તો અને સ્વયંસેવકો માટે અકસ્માત, નાસભાગ, ઈજા, કે મૃત્યુ જેવી પરિસ્થિતિઓમાં પણ સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે. કોઈ અણબનાવ બને અને નાસભાગ સર્જાય તો મૃત્યુ પામનાર ભક્તના પરિવારને 1 લાખ રૂપિયા સુધીનું વળતર મળે તેવી જોગવાઈ પણ આ પ્લાનમાં સામેલ છે.

અલથાણ વિસ્તારમાં છેલ્લા 28 વર્ષથી સાંઈ યુવક મંડળ દ્વારા ગણેશ ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે તેમણે ₹65 લાખના ખર્ચે "ગજરાજ મહેલ" થીમ પર એક અદ્ભુત મંડપ બનાવ્યો છે. આયોજક કમલ મેવાવાલાએ આ ભવ્ય પંડાલ અને ભક્તોની સુરક્ષા માટે વીમો લીધો છે. તેમણે જણાવ્યું કે, "અમે પ્રતિમાથી માંડીને મંડપ અને ભક્તોના વીમા માટે ₹65 લાખનું વીમા કવચ લીધું છે અને તેના માટે દસ દિવસનું પ્રીમિયમ ₹1.25 લાખ ચૂકવ્યું છે."

ગણેશ ઉત્સવને શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉજવવા માટે સુરત પોલીસ પણ એલર્ટ મોડ પર છે. પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગહેલોતે જણાવ્યું કે, સુરત શહેરના તમામ સંવેદનશીલ અને ગીચ વિસ્તારો પર કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ રૂમમાંથી સતત નજર રાખવામાં આવશે. આ માટે 800 CCTV કેમેરાનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાંથી 250 AI-આધારિત છે. આ ઉપરાંત 20 ડ્રોનની મદદથી હવાઈ પેટ્રોલિંગ અને 4500થી વધુ પોલીસકર્મીઓ, 7800 હોમગાર્ડ્સ તથા 10 SRP કંપનીઓ દ્વારા સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી રહી છે.

