Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

રક્ષાબંધન: મોટી બહેને ભાઈને બાંધ્યું અનોખું રક્ષાસૂત્ર, કિડની આપીને આપ્યું નવજીવન - SISTER DONATES KIDNEY TO BROTHER

બે વર્ષ પહેલા તેઓ કિડનીની ગંભીર બીમારીમાં સપડાયા. તબીબોએ કિડની ફેલ થઈ હોવાના દુઃખદ સમાચાર આપ્યા અને કિડની ટ્રાન્સલેટનો અભિપ્રાય આપ્યો.

બહેને ભાઈને કિડની આપી
બહેને ભાઈને કિડની આપી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2025 at 9:29 PM IST

2 Min Read

ગાંધીનગર: આધુનિક અને મોડર્ન ગણાતી 21મી સદીમાં પણ ભાઈ બહેનના અતૂટ પ્રેમ અને એકમેકની દરકાર લેવાના, રક્ષા કરવાના પ્રસંગો આપણી આસપાસ મળી જ આવે છે. ગાંધીનગરમાં રહેતા કિરણભાઈ પટેલ ભરૂચમાં ફર્ટિલાઇઝર કંપનીમાં નોકરી કરતા હતા. બે વર્ષ પહેલા તેઓ કિડનીની ગંભીર બીમારીમાં સપડાયા. તબીબોએ કિડની ફેલ થઈ હોવાના દુઃખદ સમાચાર આપ્યા અને કિડની ટ્રાન્સલેટનો અભિપ્રાય આપ્યો.

કિડની ખરાબ થવાને કારણે કિરણભાઈના પરિવાર પર જાણે આભ તૂટી પડ્યું હતું. તેમનો દીકરો અને દીકરી કે જેઓ બંને ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહે છે તેઓ ખૂબ ચિંતિત થઈ ગયા હતા કિરણભાઈના ધર્મપત્ની પણ સતત પ્રભુને પ્રાર્થના કરતા હતા. પરિવારના મોભી પર આવી પડેલી આ અણધારી આ બધા સામે લડવા માટે પરિવાર માનસિક રીતે તૈયાર ન હતો. આ ઘેરા આઘાતની પરિસ્થિતિ વચ્ચે કિરણભાઈ પટેલ માટે ચાર બહેનો આશાનું કિરણ અને રક્ષાનું કવચ બનીને આગળ આવી.

બહેને ભાઈને કિડની આપી
બહેને ભાઈને કિડની આપી (ETV Bharat Gujarat)

ભાઈની બિમારી માલુમ પડતા બહેનો મદદ માટે આવી
કિરણભાઈ પટેલ કિડનીનું દાન મળે તેની રાહ જોઈ ડાયાલિસિસ પર જીવન વ્યતિત કરવા લાગ્યા હતા. આ વાતની ખબર જ્યારે તેમની ચારેય મોટી બહેનોને ખબર પડી ત્યારે આ તમામ બહેનોએ પોતાના નાનાભાઈને કિડની આપવા માટેની રાજીખુશીથી સામેથી તૈયારી દર્શાવી. જે નાના ભાઈને ઘરના આંગણામાં તેડી તેડીને રમાડ્યો હોય તે ભાઈ પર આવી અણધારી પીડા આવી પડે ત્યારે બહેનો કેવી રીતે એ સહન કરી લેવાની હતી !

ભાઈને કિડની આપવા બહેને દર્શાવી ઈચ્છા
સૌથી મોટા બહેન કેનેડા હતા તેઓ તરત ભારત આવ્યા અને રિપોર્ટ કરાવ્યા, પરંતુ તેઓની મોટી ઉંમર અને બ્લડ પ્રેશરની તકલીફ હોવાના કારણે તબીબોએ તેમની કિડની લેવાની મંજૂરી આપી નહીં. ત્રીજા નંબરના બહેને રિપોર્ટ્સ કરાવ્યો ત્યારે ખબર પડી કે તેમને તો જન્મજાત એક જ કિડની છે. અને ચોથા બહેનને પગમાં તકલીફ હોવાને કારણે તેઓ આંશિક દિવ્યાંગ છે એટલે તેઓની પણ કિડની લઈ શકાય નહીં. અંતે બીજા નંબરના બહેન સુશીલાબેનની કીડની મેચ થતાની સાથે જ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.

બહેને ભાઈને કિડની આપી
બહેને ભાઈને કિડની આપી (ETV Bharat Gujarat)

બહેનની સાથે બનેવીએ પણ નિર્ણયને સમર્થન આપ્યું
કિરણભાઈ કહે છે કે, સુશીલા બહેનની સાથે મારા બનેવી ભુપેન્દ્રભાઈ પણ હંમેશા મારી જોડે આવતા. બહેનના રિપોર્ટ્સ કરાવતી વખતે તેઓ અમને ભાઈ બહેન બંનેને હિંમત આપતા અને સમજાવતા. મારી બહેને મને કિડની આપી તેમાં મારા બનેવીનો પણ એટલો જ સધિયારો અને સહકાર જવાબદાર છે.

58 વર્ષના સુશીલાબેન પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરતા જણાવે છે કે, બહેન એના ભાઈનું દુઃખ કેવી રીતે જોઈ શકે ! અમને ખબર પડતા જ અમે ચારેય બહેનો કિડની આપવા તૈયાર થઈ ગયા હતા. મારે કિડની આપવાની છે એવું નક્કી થયું ત્યારે મારી સાસરીમાં આખાય પરિવારે મને સપોર્ટ કર્યો છે.

અમદાવાદની સરકારી કિડની હોસ્પિટલ (IKDRC)માં કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું સફળ ઓપરેશન કરાવ્યા બાદ છેલ્લા દોઢ વર્ષથી કિરણભાઈ પટેલ સ્વસ્થ જીવન જીવી રહ્યા છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, અમદાવાદની સરકારી કિડની હોસ્પિટલ IKDRC માં છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં અંદાજે 20 બહેનોએ ભાઈને કિડની આપી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. આંગણવાડી બહેનો માટે 9000થી વધુ જગ્યાઓ પર ભરતી નીકળી, કયા જિલ્લામાં કેટલી જગ્યા ભરાશે જુઓ આખું લિસ્ટ
  2. લુપ્ત થતી જતી વીર પસલીની પરંપરા આજે સૌરાષ્ટ્રના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ જોવા મળે છે અકબંધ

ગાંધીનગર: આધુનિક અને મોડર્ન ગણાતી 21મી સદીમાં પણ ભાઈ બહેનના અતૂટ પ્રેમ અને એકમેકની દરકાર લેવાના, રક્ષા કરવાના પ્રસંગો આપણી આસપાસ મળી જ આવે છે. ગાંધીનગરમાં રહેતા કિરણભાઈ પટેલ ભરૂચમાં ફર્ટિલાઇઝર કંપનીમાં નોકરી કરતા હતા. બે વર્ષ પહેલા તેઓ કિડનીની ગંભીર બીમારીમાં સપડાયા. તબીબોએ કિડની ફેલ થઈ હોવાના દુઃખદ સમાચાર આપ્યા અને કિડની ટ્રાન્સલેટનો અભિપ્રાય આપ્યો.

કિડની ખરાબ થવાને કારણે કિરણભાઈના પરિવાર પર જાણે આભ તૂટી પડ્યું હતું. તેમનો દીકરો અને દીકરી કે જેઓ બંને ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહે છે તેઓ ખૂબ ચિંતિત થઈ ગયા હતા કિરણભાઈના ધર્મપત્ની પણ સતત પ્રભુને પ્રાર્થના કરતા હતા. પરિવારના મોભી પર આવી પડેલી આ અણધારી આ બધા સામે લડવા માટે પરિવાર માનસિક રીતે તૈયાર ન હતો. આ ઘેરા આઘાતની પરિસ્થિતિ વચ્ચે કિરણભાઈ પટેલ માટે ચાર બહેનો આશાનું કિરણ અને રક્ષાનું કવચ બનીને આગળ આવી.

બહેને ભાઈને કિડની આપી
બહેને ભાઈને કિડની આપી (ETV Bharat Gujarat)

ભાઈની બિમારી માલુમ પડતા બહેનો મદદ માટે આવી
કિરણભાઈ પટેલ કિડનીનું દાન મળે તેની રાહ જોઈ ડાયાલિસિસ પર જીવન વ્યતિત કરવા લાગ્યા હતા. આ વાતની ખબર જ્યારે તેમની ચારેય મોટી બહેનોને ખબર પડી ત્યારે આ તમામ બહેનોએ પોતાના નાનાભાઈને કિડની આપવા માટેની રાજીખુશીથી સામેથી તૈયારી દર્શાવી. જે નાના ભાઈને ઘરના આંગણામાં તેડી તેડીને રમાડ્યો હોય તે ભાઈ પર આવી અણધારી પીડા આવી પડે ત્યારે બહેનો કેવી રીતે એ સહન કરી લેવાની હતી !

ભાઈને કિડની આપવા બહેને દર્શાવી ઈચ્છા
સૌથી મોટા બહેન કેનેડા હતા તેઓ તરત ભારત આવ્યા અને રિપોર્ટ કરાવ્યા, પરંતુ તેઓની મોટી ઉંમર અને બ્લડ પ્રેશરની તકલીફ હોવાના કારણે તબીબોએ તેમની કિડની લેવાની મંજૂરી આપી નહીં. ત્રીજા નંબરના બહેને રિપોર્ટ્સ કરાવ્યો ત્યારે ખબર પડી કે તેમને તો જન્મજાત એક જ કિડની છે. અને ચોથા બહેનને પગમાં તકલીફ હોવાને કારણે તેઓ આંશિક દિવ્યાંગ છે એટલે તેઓની પણ કિડની લઈ શકાય નહીં. અંતે બીજા નંબરના બહેન સુશીલાબેનની કીડની મેચ થતાની સાથે જ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.

બહેને ભાઈને કિડની આપી
બહેને ભાઈને કિડની આપી (ETV Bharat Gujarat)

બહેનની સાથે બનેવીએ પણ નિર્ણયને સમર્થન આપ્યું
કિરણભાઈ કહે છે કે, સુશીલા બહેનની સાથે મારા બનેવી ભુપેન્દ્રભાઈ પણ હંમેશા મારી જોડે આવતા. બહેનના રિપોર્ટ્સ કરાવતી વખતે તેઓ અમને ભાઈ બહેન બંનેને હિંમત આપતા અને સમજાવતા. મારી બહેને મને કિડની આપી તેમાં મારા બનેવીનો પણ એટલો જ સધિયારો અને સહકાર જવાબદાર છે.

58 વર્ષના સુશીલાબેન પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરતા જણાવે છે કે, બહેન એના ભાઈનું દુઃખ કેવી રીતે જોઈ શકે ! અમને ખબર પડતા જ અમે ચારેય બહેનો કિડની આપવા તૈયાર થઈ ગયા હતા. મારે કિડની આપવાની છે એવું નક્કી થયું ત્યારે મારી સાસરીમાં આખાય પરિવારે મને સપોર્ટ કર્યો છે.

અમદાવાદની સરકારી કિડની હોસ્પિટલ (IKDRC)માં કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું સફળ ઓપરેશન કરાવ્યા બાદ છેલ્લા દોઢ વર્ષથી કિરણભાઈ પટેલ સ્વસ્થ જીવન જીવી રહ્યા છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, અમદાવાદની સરકારી કિડની હોસ્પિટલ IKDRC માં છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં અંદાજે 20 બહેનોએ ભાઈને કિડની આપી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. આંગણવાડી બહેનો માટે 9000થી વધુ જગ્યાઓ પર ભરતી નીકળી, કયા જિલ્લામાં કેટલી જગ્યા ભરાશે જુઓ આખું લિસ્ટ
  2. લુપ્ત થતી જતી વીર પસલીની પરંપરા આજે સૌરાષ્ટ્રના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ જોવા મળે છે અકબંધ

For All Latest Updates

TAGGED:

RAKSHABANDHANSISTER DONATES KIDNEY TO BROTHERRAKSHABANDHAN FESTIVALGANDHINAGAR NEWSSISTER DONATES KIDNEY TO BROTHER

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.