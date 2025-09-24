ગાંધીનગર: અડાલજ લૂંટ અને હત્યા કેસના આરોપી સાયકો કિલરનું પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં મોત
અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે 23 સપ્ટેમ્બરે આરોપી વિપુલ ઉર્ફે નીલ પરમારની રાજકોટથી ધરપકડ કરી હતી.
Published : September 24, 2025 at 6:07 PM IST
ગાંધીનગર: અડાલજ વિસ્તારમાં થયેલા લૂંટ અને હત્યાના ગંભીર કેસમાં મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે 23 સપ્ટેમ્બરે આરોપી વિપુલ ઉર્ફે નીલ પરમારની રાજકોટથી ધરપકડ કરી હતી. આજે, 24 સપ્ટેમ્બરે, આરોપીને ઘટના સ્થળે રિકન્સ્ટ્રક્શન માટે લઈ જવાયો હતો. આ દરમિયાન, વિપુલ ભાગવાનો પ્રયાસ કરતાં પોલીસે ફાયરિંગ કર્યું, જેમાં તેનું મોત થયું.
આરોપી કેવી રીતે પકડાયો?
અડાલજની કેનાલ નજીક થયેલા લૂંટ અને હત્યાના ગુનામાં પોલીસને મહત્વની કડી મળી હતી. ઘટના સ્થળના આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસમાં એક શખ્સ રાત્રે લગભગ 1:00 વાગ્યે બાઇક પર કેનાલના સર્વિસ રોડ પર જતો અને રાત્રે 2:30 વાગ્યાની આસપાસ બહાર નીકળતો જોવા મળ્યો હતો.
પોલીસે આ ગુનાને ઉકેલવા મોડસ ઓપરેન્ડીના આધારે આરોપીઓની યાદી તૈયાર કરી, જેમાં જાણવા મળ્યું કે બે વર્ષ પહેલાં લૂંટ અને હત્યાના ગુનામાં સંડોવાયેલો આરોપી વિપુલ પરમાર જામીન પર છૂટ્યો હતો. પોલીસે તેને ઝડપી પાડવા વ્યાપક તપાસ શરૂ કરી હતી.
બર્થડે સેલિબ્રેશન દરમિયાન ઘટના
અમદાવાદના અડાલજ વિસ્તારની હદમાં આવતા અમીયાપુર નજીક કેનાલ પાસે આ ઘટના બની હતી. સરદાર નગરના રહેવાસી વૈભવ મનવાણીનો જન્મદિવસ હોવાથી તે અને એક યુવતી કેનાલ પાસે બર્થડે સેલિબ્રેટ કરવા ગયા હતા. આ દરમિયાન કેટલાક લુખ્ખા તત્ત્વોએ તેમના પર હુમલો કરી લૂંટ ચલાવી હતી. હુમલાખોરોએ વૈભવ મનવાણીની છરીના ઘા મારી હત્યા કરી, જ્યારે યુવતી પર પણ હુમલો કર્યો. ઈજાગ્રસ્ત યુવતી કારમાંથી બહાર નીકળી અને તેની હાલત ગંભીર રહી. યુવતી મોટેરા વિસ્તારની રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
યુવતીની હિંમત
નિર્જન વિસ્તારમાં મદદ ન મળવા છતાં, ત્રણ જગ્યાએ છરીના ઘા લાગેલી હાલતમાં યુવતી અડધો કિલોમીટર ચાલીને મુખ્ય રસ્તા પર પહોંચી. ત્યાંથી પસાર થતા એક દંપતીની મદદથી તેણે પોતાના પિતાને જાણ કરી. ત્યારબાદ એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા તેને અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી.
આરોપીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ
આ ઘટનાએ અડાલજ વિસ્તારમાં ભયનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું હતું. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપી વિપુલ પરમારનો ગુનાહિત ઇતિહાસ રહ્યો છે અને તેણે ગાંધીનગર તેમજ આસપાસના વિસ્તારોમાં અગાઉ પણ લૂંટ અને હત્યા જેવા ગંભીર ગુનાઓ આચર્યા હતા. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ગુપ્ત માહિતી અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદથી આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો. હવે પોલીસ તેના અગાઉના ગુનાઓની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી હતી.
