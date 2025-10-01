ગાંધીનગરમાં પોલીસકર્મી રિંકલબેન હત્યા કેસ: 48 કલાકમાં સસ્પેન્સનો અંત! પ્રેમ, દગો અને દબાણે પ્રેમીને બનાવ્યો હત્યારો
ગાંધીનગર શહેરમાં ફરજ બજાવતા મહિલા પોલીસ કર્મચારી રિંકલબેન વણઝારાની હત્યાના કેસે માત્ર ગાંધીનગર જ નહીં પરંતુ સમગ્ર રાજ્યના પોલીસ બેડામાં ખળભળાટ મચાવી દીધો હતો.
Published : October 1, 2025 at 6:23 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર શહેરમાં ફરજ બજાવતા મહિલા પોલીસ કર્મચારી રિંકલબેન વણઝારાની હત્યાના કેસે માત્ર ગાંધીનગર જ નહીં પરંતુ સમગ્ર રાજ્યના પોલીસ બેડામાં ખળભળાટ મચાવી દીધો હતો. જોકે, ગાંધીનગર પોલીસની સતર્કતા અને ઝડપી કાર્યવાહીને કારણે આ સનસનાટીભર્યા કેસનો ભેદ માત્ર 48 કલાકની અંદર ઉકેલાઈ ગયો છે. મૃતકના પ્રેમી અને મુખ્ય આરોપી મોહન પારઘીને પોલીસે અમરેલી ખાતેથી ઝડપી પાડ્યો છે.
કોલેજ સમયનો પ્રેમ... 15 વર્ષનો સંબંધ: એક પોલીસકર્મીની ડબલ લાઈફ
ગાંધીનગરના SP રવિ તેજા વાસમ શેટ્ટીએ સમગ્ર બાબત અંગે જાણકારી આપતા જણાવ્યું હતું કે, આ હત્યા પાછળનું મૂળ કારણ લાંબા સમયનો પ્રેમ સંબંધ અને લગ્ન માટેનું સતત દબાણ હતું. મૃતક રિંકલબેન અને આરોપી મોહન પારઘી વચ્ચેનો સંબંધ કોઈ આજકાલનો નહોતો. બંને કોલેજકાળથી એકબીજાને ઓળખતા હતા અને તેમના સંબંધો લગભગ 10 થી 15 વર્ષ જૂના હતા. રિંકલબેનના પોલીસમાં જોડાયા પછી પણ આ સંબંધ ગુપ્ત રીતે ચાલુ રહ્યો હતો.
તેમના જણાવ્યા મુજબ, મોહન પારઘીના અન્ય સ્ત્રી સાથે લગ્ન થઈ ચૂક્યા હતા. લગ્ન બાદ પણ તે રિંકલબેન સાથેનો સંબંધ તોડી શક્યો નહોતો અથવા તોડવા નહોતો માંગતો. રિંકલબેન પોતાના પ્રેમ સંબંધને જાહેર કરીને સન્માનભેર જીવવા માંગતા હતા. તેથી, તેઓ મોહન પર પોતાની પત્નીને છોડીને તેમની સાથે લગ્ન કરવા માટે સતત દબાણ કરી રહ્યા હતા. પોલીસ માની રહી છે કે આ દબાણ છેલ્લા કેટલાક સમયથી એટલું વધી ગયું હતું કે મોહન પારઘી માટે તે અસહ્ય બની ગયું હતું.
હત્યાની રાત: અમરેલીથી આવેલો હત્યારો
પોલીસ પૂછપરછમાં આરોપીએ કબૂલ્યું કે તે લગ્ન કરવા માંગતો નહોતો. લગ્ન માટેના દબાણથી કંટાળીને, મોહન પારઘી હત્યા કરવાના ઇરાદે જ અમરેલીથી ગાંધીનગર આવ્યો હતો.
હત્યાની રાત્રે તેણે રિંકલબેનના ઘરે મુલાકાત લીધી હતી. જ્યાં મોહને રિંકલબેનનું ગળું દબાવીને હત્યા કરી નાખી હતી. ગુનો આચર્યા બાદ, કોઈને જાણ ન થાય તે માટે તે તાત્કાલિક ગાંધીનગર છોડીને અમરેલી પરત ભાગી ગયો હતો.
ગાંધીનગર પોલીસની ત્વરિત કામગીરી: ટેકનિકલ સર્વેલન્સ
હત્યાની જાણ થતાં જ ગાંધીનગર પોલીસે કેસની ગંભીરતા સમજીને વિશેષ ટીમ બનાવી હતી. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં મૃતકના કોલ ડિટેઇલ્સ, સોશિયલ મીડિયા એક્ટિવિટી અને છેલ્લા સંપર્કોની તપાસ શરૂ કરી હતી. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને સીડીઆરના આધારે મોહન પારઘીની ઓળખ થઈ હતી અને તેનું લોકેશન અમરેલી ખાતે ટ્રેસ કરવામાં આવ્યું હતું.
તાત્કાલિક પગલાં લેતા, ગાંધીનગર પોલીસે અમરેલી પોલીસના સહયોગથી મોહન પારઘીને તેના છૂપાવાના સ્થળેથી ઝડપી લીધો હતો. આરોપીની ધરપકડ બાદ તેણે પોલીસ સમક્ષ લગ્નના દબાણની કબૂલાત કરતાં આ હત્યાના રહસ્ય પરથી પડદો ઉંચકાયો હતો. પોલીસે હવે આરોપી વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરીને તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવાની તૈયારી કરી છે.
આ પણ વાંચો: