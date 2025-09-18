ગાંધીનગરમાં મેગા ડિમોલેશન ઝુંબેશ, ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા અગાઉ દબાણકર્તાઓને બાંધકામના આધાર પુરાવા રજૂ કરવા નોટિસ આપવામાં આવી હતી.
Published : September 18, 2025 at 9:00 AM IST
ગાંધીનગર : આજે વહેલી સવારથી ગાંધીનગરના વિવિધ વિસ્તારોમાં બુલડોઝર ધણધણી રહ્યા છે. અંદાજે 500 થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓની કડક સુરક્ષા વચ્ચે, ગાંધીનગર જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને જિલ્લા પોલીસે આજે વહેલી સવારથી ગેરકાયદેસર અતિક્રમણ સામે મેગા ડિમોલેશન ઝુંબેશ શરૂ કરી છે. સાબરમતી નદીના કિનારે GEB, પેથાપુર, ચરેડી સહિત અનેક વિસ્તારમાં સરકારી જમીન પર બનેલા 700 થી વધુ અતિક્રમણ પર બુલડોઝર ચલાવવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા અગાઉ દબાણકર્તાઓને બાંધકામના આધાર પુરાવા રજૂ કરવા નોટિસ આપવામાં આવી હતી. જોકે, નિયત સમય મર્યાદા પૂર્ણ થયા બાદ હવે ગેરકાયદેસર અતિક્રમણ સામે કડક કાર્યવાહી કરતા મેગા ડિમોલેશન ડ્રાઇવ શરુ કરવામાં આવી છે. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ટીમ દ્વારા પોલીસ વિભાગને સાથે રાખી પેથાપુર વિસ્તારમાં GEB અને સાબરમતી નદીના કિનારે આ કાર્યવાહી શરુ કરવામાં આવી છે. સરકારી જમીન પર થયેલ ગેરકાયદેસર દબાણો તોડીને દૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે.
#WATCH | Gandhinagar, Gujarat | Amid tight security by over 500 police personnel, the Gandhinagar District Administration and District Police have launched a major demolition drive against illegal encroachments since early morning today. Bulldozing has begun on over 700… pic.twitter.com/5j8OBKeYcA— ANI (@ANI) September 18, 2025
ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો
આ કાર્યવાહી દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તથા કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાય તે માટે પૂરતો પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. અંદાજે 500 થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓની કડક સુરક્ષા વચ્ચે મેગા ડિમોલેશન ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ સાથે અંદાજે 10 JCB અને 15 જેટલા ટ્રકની મદદથી આ ગેરકાયદેસર બાંધકામોને તોડી પાડવામાં આવશે.
