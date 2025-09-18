ETV Bharat / state

ગાંધીનગરમાં મેગા ડિમોલેશન ઝુંબેશ, ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા અગાઉ દબાણકર્તાઓને બાંધકામના આધાર પુરાવા રજૂ કરવા નોટિસ આપવામાં આવી હતી.

ગાંધીનગરમાં મેગા ડિમોલેશન ઝુંબેશ
ગાંધીનગરમાં મેગા ડિમોલેશન ઝુંબેશ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2025 at 9:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર : આજે વહેલી સવારથી ગાંધીનગરના વિવિધ વિસ્તારોમાં બુલડોઝર ધણધણી રહ્યા છે. અંદાજે 500 થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓની કડક સુરક્ષા વચ્ચે, ગાંધીનગર જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને જિલ્લા પોલીસે આજે વહેલી સવારથી ગેરકાયદેસર અતિક્રમણ સામે મેગા ડિમોલેશન ઝુંબેશ શરૂ કરી છે. સાબરમતી નદીના કિનારે GEB, પેથાપુર, ચરેડી સહિત અનેક વિસ્તારમાં સરકારી જમીન પર બનેલા 700 થી વધુ અતિક્રમણ પર બુલડોઝર ચલાવવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

ગાંધીનગરમાં મેગા ડિમોલેશન ઝુંબેશ

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા અગાઉ દબાણકર્તાઓને બાંધકામના આધાર પુરાવા રજૂ કરવા નોટિસ આપવામાં આવી હતી. જોકે, નિયત સમય મર્યાદા પૂર્ણ થયા બાદ હવે ગેરકાયદેસર અતિક્રમણ સામે કડક કાર્યવાહી કરતા મેગા ડિમોલેશન ડ્રાઇવ શરુ કરવામાં આવી છે. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ટીમ દ્વારા પોલીસ વિભાગને સાથે રાખી પેથાપુર વિસ્તારમાં GEB અને સાબરમતી નદીના કિનારે આ કાર્યવાહી શરુ કરવામાં આવી છે. સરકારી જમીન પર થયેલ ગેરકાયદેસર દબાણો તોડીને દૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે.

ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો

આ કાર્યવાહી દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તથા કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાય તે માટે પૂરતો પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. અંદાજે 500 થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓની કડક સુરક્ષા વચ્ચે મેગા ડિમોલેશન ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ સાથે અંદાજે 10 JCB અને 15 જેટલા ટ્રકની મદદથી આ ગેરકાયદેસર બાંધકામોને તોડી પાડવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

GANDHINAGAR DEMOLITIONGANDHINAGAR MEGA DEMOLITION DRIVEGANDHINAGAR POLICEGANDHINAGAR DEMOLITION GEB PETHAPURGANDHINAGAR MEGA DEMOLITION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.