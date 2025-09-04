ETV Bharat / state

ગુજરાત માજી સૈનિક સંગઠન 5 સપ્ટેમ્બરથી ગુજરાતના બધા જિલ્લાઓમાં સૈનિક સ્વાભિમાન યાત્રા નીકાળશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2025 at 1:40 PM IST

અમદાવાદ : છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી માજી સૈનિકો પોતાની માંગણીઓને લઈને આંદોલન કરી રહ્યા છે. ગાંધીનગરમાં પણ ધરણા પર બેઠા હતા. થોડા દિવસ પહેલા માજી સૈનિકોએ 19 ઓગસ્ટે એરપોર્ટ પર ચક્કાજામ કર્યો, તો પણ પોતાની માગણીઓ ન પૂરી થતા, 5 સપ્ટેમ્બરથી તેઓ ગુજરાતના બધા જિલ્લાઓમાં સૈનિક સ્વાભિમાન યાત્રા નીકાળી રહ્યા છે.

સૈનિક સ્વાભિમાન યાત્રા : માજી સૈનિકો 2015થી પોતાની માંગણીઓને લઈને આંદોલન કરી રહ્યા છે. આજે ગુજરાત માજી સૈનિક સંગઠનના પ્રમુખ જીતેન્દ્ર નિમાવત દ્વારા પ્રેસ કરીને સૈનિકોની માંગણીઓને લઈને કહ્યું કે, "છેલ્લા 2 મહિનાથી અમે સરકારની બધી કચેરીઓમાં, માંગણીઓનીને લઈને રજૂઆત કરી છે. અમે ગાંધીનગરમાં 25 દિવસ ધરણા ઉપર બેઠા હતા. સરકાર દ્વારા અમારા પક્ષને સાંભળવા માટે કોઈ મંત્રીને મોકલેલા નથી. 19 તારીખે અમે વિધાનસભાનો ઘેરાઓ કરવા નીકળ્યા હતા, મને અને માજી સૈનિકોને સરકારે ડિટેઇન કર્યા હતા. એનો કોઈ વિરોધ નથી, પણ શહિદની વિરાંગનાઓને ડીટેન કર્યા, તેમણે ઢસડીયા તેનો વિરોધ છે."

"અમે 5 સપ્ટેમ્બરથી સૈનિક સ્વાભિમાન યાત્રા નીકાળી રહ્યા છીએ. અમારા માજી સૈનિક અને તેના પરિવારો પણ આ યાત્રામાં જોડાશે. અમારી યાત્રા, કાલે અમદાવાદ જિલ્લાથી ચાલુ થઈને 16 તારીખ સુધી યાત્રા ચાલશે. જિલ્લાઓના મુખ્ય મથક પર જઈને જાગૃતિ અભિયાન કરીશું. અમારી મુખ્ય માગણીમાં નોકરીઓમાં જે માજી સૈનિકોને અનામત મળે છે, તેનું પાલન થતું નથી. નોકરીઓમાં અનામતનું ચુસ્તપણે પાલન થવું જોઈએ. ખેતીની જમીન આપવામાં આવે, બાકીની માંગણીઓને લઈને પણ આ સૈનિક સ્વાભિમાન યાત્રા નીકળી રહી છે"

માજી સૈનિકોની નીચે મુજબની માંગણીઓ છે :

  • ગુજરાત રાજ્ય સરકારીશ્રીમાં વર્ગ-૧ થી વર્ગ-૪ સુધીની નિમણુક વખતે માજી સૈનિકોને અપાતી નિયમ અનુસાર અનામતનો ચુસ્ત પણે અમલ કરવામાં આવે.અને તેઓની અનામતમાં મેરીટ ધ્યાને લીધા વગર ફક્તને ફક્ત માજી સૈનિકને જ આ અનામતમાં નિમણુક આપવામાં આવે.
  • માજી સૈનિકોને પરિવારના જીવનનિર્વાહ માટે સરકારી જમીન ખેતી કરવા માટે અને રહેણાંક હેતુ પ્લોટ આપવામાં આવે છે પરંતુ હાલ જેનો અમલ ગુજરાત સરકારમાં થતો નથી જેનો ચુસ્ત પણે અમલ થાય તેવો પરીપત્ર/જોગવાઇ કરવામાં આવે.
  • સરકારશ્રી દ્વારા સેવાકીય ફરજો માટે હાલમાં કોન્ટ્રાક પધ્ધતિ અમલમાં છે પરંતુ મોટાભાગના કોન્ટ્રાકટરો દ્વારા આવી સેવાઓમાં નિમણુક પામેલા માજી સૈનિકોનુ શોષણ કરવામા આવે છે જેથી આવી પધ્ધતિ નાબુદ કરી સીધાજ સરકાર દ્વારા માજી સૈનિકને નિમણુક આપવામા આવે તેવી જોગવાઇ કરવામા આવે.
  • માજી સૈનિકે મિલેટરી સેવા દરમ્યાન લીધેલ હથિયાર લાઇસન્સ રીન્યુ કરવા અને નવા હથિયાર લાઇસન્સ લેવા તુરંત કાર્યવાહી થવા તથા આવા લાઇસન્સની પરવાનગી સમગ્ર ગુજરાતમાં ખાસ કિસ્સામાં આપવા પરીપત્ર/જોગવાઇ કરવામાં આવે જેથી માજી સૈનિકને પરિવારનુ જીવનનિર્વાહ કરવા ગુજરાતમાં કોઈ પણ જગ્યાએ સીક્યોરીટીની નોકરી મળી રહે.
  • માજી સૈનિકની અગાઉ સેનાની નોકરીનો સમયગાળો ગુજરાત રાજય સરકારશ્રીની પુન: નોકરીમાં સળંગ ગણી પગાર રક્ષણ આપવામાં આવે.
  • માજી સૈનિકને ગુજરાત સરકારી સેવામાં પાંચ વર્ષ ફીકસ પગાર પ્રથા નાબુદ કરવામાં આવે કારણ કે તેમનો નોકરી નો સમયગાળો તેઓની ઉમર વધુ હોવાથી ખૂબજ ઓછો રહેતો હોઇ તેઓને ફીકસ પગાર પ્રથાની નોકરીમાંજ લગભગ સેવાકાળ પૂર્ણ થઇ જતો હોય છે જેથી પરીવારનું જીવનનિર્વાહ કરવામાં નાણાકીય કટોકટી વેઠવી પડે છે.
  • એક સૈનિક પોતાની સૈનિક તરીકેની ફરજ દરમિયાન વર્ષો સુધી પોતાના કુટુંબથી દુર રહેતો હોય છે જ્યારે તેનો સેવાકાળ પુર્ણ કરે છે અને રાજ્ય સરકારમાં તેઓને પુન:સરકારી નોકરી મળે ત્યારે માજી સૈનિકોને સરકારી નોકરીમાં નિમણુક/બદલી તેમના હાલ પરિવારની સ્થાયી રહેઠાણની જગ્યા પર આપવામાં આવે તેવા ખાસ કિસ્સામાં પરીપત્ર/જોગવાઇ કરવામાં આવે જેથી સૈનિકોની સેવા દરમિયાન હમેશા પરિવારથી દુર રહેલ સૈનિક પોતાના પરિવાર સાથે રહી શકે.
  • ઉચ્ચ અભ્યાસ અંગેના પ્રવેશમાં માજી સૈનિકોના બાળકોને છુટછાટ/અનામત આપવામાં આવે

