ગાંધીનગરના બહિયલ ગામે આગચંપી-પથ્થરમારો, પોલીસ બંદોબસ્ત ખડકાયો-60 શખ્સોને રાઉન્ડઅપ કર્યા

ગાંધીનગરના બહિયલ ગામે ગતરાત્રે હિંસક બનાવ બન્યો છે. બે જૂથ વચ્ચે સામાન્ય બાબતે થયેલા ઝઘડાએ હિંસક રૂપ ધારણ કર્યું હતું.

બહિયલ ગામે આગચંપી-પથ્થરમારો
બહિયલ ગામે આગચંપી-પથ્થરમારો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2025 at 12:04 PM IST

ગાંધીનગર : ગત મોડીરાત્રે દહેગામ તાલુકાના બહીયલ ગામમાં નવરાત્રીના ગરબા આયોજન દરમિયાન પથ્થરમારો અને જૂથ અથડામણનો બનાવ બન્યો છે. બે જૂથ વચ્ચે થયેલી અથડામણ હિંસક બન્યા બાદ પથ્થરમારો, મકાન-દુકાનોમાં તોડફોડ અને આગચંપી થઈ હોવાનું પણ નોંધાયું છે. સ્થિત વધુ ન વણસે તે માટે હાલ પોલીસ અને SRP ટીમનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે.

બહિયલમાં ગરબા દરમિયાન છમકલું : આ બનાવ અંગે દહેગામ ડિવિઝન ASP આયુષ્ય જૈને આપેલી માહિતી અનુસાર, બુધવારની રાત્રે દહેગામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના બહિયલ ગામમાં બે જૂથ વચ્ચે હિંસક અથડામણ થઈ હતી. આ બનાવ પાછળનું કારણ એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ દરમિયાન સામસામે પથ્થરમારો થયો અને ટોળાએ દુકાન અને વાહનોમાં તોડફોડ પણ કરી હતી.

બે જૂથ વચ્ચે પથ્થરમારો, દુકાનોમાં આગચંપી

આ બનાવ અંગે પોલીસને માહિતી મળતા તાત્કાલિક બહિયલ ગામમાં પોલીસ કાફલો ખડકાયો હતો. જે બાદ સ્થિતિને કાબુમાં લઈ લેવામાં આવી હતી. બીજી તરફ કેટલાક લોકોને હળવી ઈજા પણ પહોંચી હતી. તેઓની સારવાર કરવામાં આવી છે. દુકાનોમાં આગ લાગી હતી, જેને બજાવવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત હુમલામાં પોલીસ વાહનોને પણ નુકસાન થયું છે.

60 લોકોને રાઉન્ડ અપ કર્યા, ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાયો

સ્થિતિ વધુ ન બગડે તે માટે 200 પોલીસ જવાનોની ટીમ સાથે બે SRP કંપનીને ડિપ્લોય કરી, ગામમાં કોમ્બિંગ શરુ કરવામાં આવ્યું છે. બીજી તરફ પોલીસ ટીમે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી 60 જેટલા લોકોને રાઉન્ડ અપ કર્યા છે. બહિયલ ગામમાં કોમ્બિંગ અને પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે, અને હાલ સ્થિતિ કાબુમાં હોવાનું પોલીસ અધિકારી જણાવી રહ્યા છે.

