ગંભીરા બ્રિજ દુર્ઘટના: મૃત્યુઆંક વધીને 15 થયો, હજુ પણ ચાર લોકો લાપતા - GAMBHIRA BRIDGE COLLAPSE

ગંભીરા પુલ દુર્ઘટના ( ETV BHARAT - GUJARAT )

Published : July 10, 2025 at 11:03 AM IST | Updated : July 10, 2025 at 11:41 AM IST

વડોદરા : આણંદ જિલ્લાના મુજપુર પાસે મહીસાગર નદી પરનો 'ગંભીરા બ્રિજ' તૂટી પડતાં ચારથી વધુ વાહનો નદીમાં ખાબક્યા હતા. આ બનાવમાં અત્યાર સુધીમાં 15 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 3 લોકોને રેસ્ક્યૂ કરીને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. હજુ પણ 4 લોકોની શોધખોળ શરુ છે. મૃત્યુઆંક વધીને 15 થયો : ગંભીરા પુલ ધરાશાયી થવાની ઘટના અને બચાવ કામગીરી અંગે વડોદરા કલેક્ટર અનિલ ધામેલિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "આજે વધુ ત્રણ મૃતદેહ મળી આવતાં મૃત્યુઆંક 15 થયો છે. 4 લોકો હજુ પણ ગુમ છે. NDRF અને SDRF 4 કિમી નીચેથી શોધ અને બચાવ કામગીરી ચલાવી રહ્યા છે. સ્થળ પર બે વાહનો કાદવમાં ફસાયેલા છે. અમે લોકો પાસેથી તે વાહનો વિશે માહિતી લઈ રહ્યા છીએ. વરસાદ પડી રહ્યો છે અને નદીનું પાણીનું સ્તર વધી ગયું છે." પુલ પરથી લટકતી ટ્રક વિશે અનિલ ધામેલિયાએ કહ્યું, "તે ખાલી ટેન્કર છે. જો આપણે તેને હલાવીશું તો તે પડી શકે છે. ટેન્કરને સ્થિર કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે અને પુલ નીચે બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે."

