22 કમનસીબ જીવ અને એક લટકતું ટેન્કર, સાથે અનેક સવાલ... "ગંભીરા બ્રિજ દુર્ઘટના" - GAMBHIRA BRIDGE ACCIDENT

9 જુલાઈએ ગંભીરા બ્રિજ દુર્ઘટના બની, ત્યારથી આજદિન સુધીમાં કેટલીક એવી પળ હતી જે આપને જાણવી જરૂરી છે. વાંચો ETV Bharat નો ખાસ અહેવાલ "તવારીખ"...

22 કમનસીબ જીવ અને એક લટકતું ટેન્કર
22 કમનસીબ જીવ અને એક લટકતું ટેન્કર (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2025 at 2:40 PM IST

3 Min Read

અમદાવાદ : આજથી એકાદ મહિના પહેલા 9 જુલાઈની વહેલી સવારે આણંદ જિલ્લાથી એક ગંભીર સમાચાર આવ્યા, ગંભીરા બ્રિજના બે કટકા થઈ ગયા છે. આ સમાચારથી ગુજરાત સાથે દેશભરમાં ખળભળાટ મચી ગયો. વહીવટી તંત્ર દોડતું થયું, વિપક્ષી નેતાઓ સરકાર અને અધિકારીઓ પર ચડી બેઠા અને કેટલાક પરિવારોએ પોતાના વ્હાલસોયાને ખોયા...

9 જુલાઈનો ગોઝારો દિવસ

આણંદ જિલ્લાના ગંભીરા ગામને વડોદરા જિલ્લા સાથે જોડતા માર્ગ પરનો ગંભીરા બ્રિજ 9 જુલાઈએ નેશનલ હેડલાઇન બની ગયો. વહેલી સવારે બ્રિજના ત્રીજા અને ચોથા પિલર વચ્ચેનો ભાગ અચાનક તૂટી પડ્યો. આ સાથે જ સાતથી વધુ વાહનો મુસાફરો સહિત 100 ફૂટ ઉંચેથી મહિસાગર નદીમાં ખાબક્યા. બ્રિજ વચ્ચે 120 ફૂટથી વધુનો કટકો થઈ ગયો.

22 કમનસીબ જીવ અને એક લટકતું ટેન્કર (Etv Bharat Gujarat)

22 કમનસીબ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા

ગંભીરા બ્રિજ દુર્ઘટના સમાચાર મળતા જ શરુ થઈ બચાવ અને રાહત કામગીરી. દુર્ઘટના બાદ તંત્ર દ્વારા મહિસાગર નદીના પટમાંથી ધીરે ધીરે 21 મૃતદેહ, ઈજાગ્રસ્તો અને નદીમાં ખાબકેલા વાહનો બહાર કાઢવામાં આવ્યા. ગત 5 ઓગસ્ટ, મંગળવારની સાંજે આણંદ જિલ્લાના નાની શેરડી ગામના 40 વર્ષીય દિલીપભાઈ પઢિયારનું સારવાર દરમિયાન મોત થતા, 28 દિવસ બાદ આ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનાર લોકોની સંખ્યા 22 થઈ છે.

નબળા અને જોખમી બ્રિજ અંગે સજાગ જઈ જનતા-સરકાર

ગંભીરા બ્રિજ આણંદ જિલ્લા માટે મહત્વની કડી હતો. મધ્ય ગુજરાતથી સૌરાષ્ટ્ર જતા વાહનો માટે ગંભીરા બ્રિજ મુખ્ય માર્ગ હતો. આ બ્રિજ તૂટી પડવાથી લોકોને અનેક કિલોમીટરનો ચક્કર મારવાની ફરજ પડી. બીજી તરફ આ ઘટનાથી રાજ્યભરના જર્જરિત અને નબળા બ્રિજો અંગે ચર્ચા જામી. વહીવટી તંત્ર સફાળું જાગ્યું અને તાત્કાલિક નબળા અને જોખમી જણાતા બ્રિજનું નિરીક્ષણ અને તપાસ શરુ કરવામાં આવી.

ચાર જવાબદાર અધિકારી સસ્પેન્ડ

ગંભીરા બ્રિજ દુર્ઘટના અંગે પ્રાથમિક તપાસ અવલોકનના આધારે જવાબદાર 4 અધિકારીઓ સામે કડક પગલાં લેવામાં આવ્યા. જેમાં માર્ગ અને મકાન વિભાગના એક કાર્યપાલક ઇજનેર એન. એમ. નાયકાવાલા, નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર યુ. સી. પટેલ અને આર.ટી.પટેલ તથા મદદનીશ ઇજનેર જે. વી. શાહને તાત્કાલિક અસરથી ફરજ મોકૂફ કરવામાં આવ્યા.

28 દિવસ લટકતું રહ્યું ટેન્કર

આ તમામ બનાવો વચ્ચે લગભગ એક અઠવાડિયા સુધી તપાસ અને કાર્યવાહીનો ધમધમાટ રહ્યો, જે સમ્યા બાદ તંત્રના ધ્યાને આવ્યું બ્રિજના તૂટેલા ભાગ પર આગળથી પાંચ ફૂટ જેટલું લટકી રહેલું ટેન્કર. ટેન્કરના માલિકે તંત્ર સમક્ષ પોતાનું વાહન ઉતારવા માટેની રજૂઆત કરવાનું શરુ કરી દીધું હતું. પરંતુ, અંકલેશ્વર વતની અને આ ટેન્કરના માલિકા રમાશંકર પાલને 28 દિવસ સુધી પોતાનું ટેન્કર પરત મળવાની રાહ જોવાની હતી.

ટેન્કરના માલિક રમાશંકરે પોતાનું વાહન ઉતારવા માટે વડોદરા અને આણંદ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને છેક મુખ્યમંત્રી સુધી રજૂઆત કરી. આખરે મુખ્યમંત્રીએ આણંદ જિલ્લા તંત્રને આ જવાબદારી સોંપી. આ બ્રિજ પર ક્રેન જેવા ભારે વાહન લઈ જવા જોખમી હતા, સાથે જ માળખાકીય રીતે પણ બ્રિજ નબળો પડી ગયો હતો. બ્રિજના સ્ટ્રક્ચરને અન્ય કોઈ નુકસાન ન થાય તેવી રીતે ટેન્કરને હટાવવા માટે જરૂરી એવી કોઈ સાધન કે ટેકનોલોજી સરકારી તંત્ર પાસે ઉપલબ્ધ નહોતી.

પડકારજનક ઓપરેશન અડધા કલાકમાં આટોપાયું

આખરે સરકારે પોરબંદરના વિશ્વકર્મા મિકેનીકલ વર્ક્સ દ્વારા કાર્યરત મરીન્સ ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ સેન્ટરને આ કામગીરી સોંપી. મરીન્સ ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ સેન્ટરની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને બ્રિજ તથા ટેન્કરનું નિરીક્ષણ કર્યું. આ ટીમે અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરી આખરે એક યોજના બનાવી, જેને 5 ઓગસ્ટ, મંગળવારના દિવસે અમલમાં મૂકી.

મરીન્સ ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ સેન્ટરના નિષ્ણાત ઈજનેર સહિત 70 લોકોની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી. અહીં પ્રથમ ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું ત્યારબાદ તરત જ કામગીરી શરુ કરવામાં આવી. સૌપ્રથમ આગળથી લટકી રહેલા ટેન્કર અને બ્રિજના બેસી ગયેલા ભાગ વચ્ચે ન્યુમેટિક એર રોલર બેગ મૂકી, તેમાં હવા ભરી ટેન્કરને બ્રિજના લેવલે સમતલ કરવામાં આવ્યું. આ દરમિયાન ટેન્કરને પકડી રાખવા માટે સ્ટ્રેઈન જેકનો ઉપયોગ કર્યો. ટેન્કર સમતળ થતા જ 900 મીટર દૂરથી કેબલ બાંધી ક્રેન દ્વારા ટેન્કરને સાવધાનીપૂર્વક બ્રિજના છેડા સુધી ખેંચવામાં આવ્યું.

હાશ...

આ સમગ્ર કામગીરીનું સંચાલન બ્રિજ નજીક એક સેટઅપ ઉભું કરી કરવામાં આવ્યું હતું. ચાર ડ્રોન વડે કામગીરીનું સતત નિરીક્ષણ અને વીડિયો રેકોર્ડિગ કરવામાં આવી રહ્યું હતું. ગંભીરા બ્રિજ દુર્ઘટના બન્યાના 28 મા દિવસે અડધા કલાકની જહેમત બાદ ટેન્કરને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યું. એક પણ રૂપિયો લીધા વિના એક જ પ્રયાસમાં સફળ કામગીરી કરનાર મરીન સેલ્વેજિંગ એકસપર્ટ ટીમનો પણ તંત્રએ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

બ્યૂરો રિપોર્ટ, ETV Bharat

