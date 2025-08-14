હૈદરાબાદ : સ્વતંત્રતા દિવસ 2025 નિમિત્તે કેન્દ્ર સરકારે પોલીસ, ફાયર સર્વિસ, હોમગાર્ડ અને સિવિલ ડિફેન્સ (HG&CD) તથા સુધારાત્મક સેવાઓના કુલ 1,090 કર્મચારીઓને શૌર્ય અને સેવા ચંદ્રકો એનાયત કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. જેમાં ગુજરાતના 23 પોલીસકર્મીઓના નામની પસંદગી કરવામાં આવી છે.
આંતરિક મંત્રાલય દ્વારા જારી માહિતી મુજબ, કુલ 233 કર્મચારીઓને શૌર્ય ચંદ્રક (Gallantry Medal - GM), 99 કર્મચારીઓને રાષ્ટ્રપતિ વિશિષ્ટ સેવા ચંદ્રક (President’s Police Medal for Distinguished Service - PSM) અને 758 કર્મચારીઓને મેરીટોરીયસ સર્વિસ ચંદ્રક (Police Medal for Meritorious Service - MSM) આપવામાં આવશે.
1090 Personnel of Police, Fire, Home Guard & Civil Defence and Correctional Services awarded Gallantry/Service Medals on the occasion of the Independence Day- 2025https://t.co/6FpCxzglZR@HMOIndia@PIB_India— PIB - Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) August 14, 2025
શૌર્ય ચંદ્રક વિતરણ : 233 શૌર્ય ચંદ્રકોમાંથી 226 પોલીસ કર્મચારીઓ 6 ફાયર સર્વિસના કર્મચારીઓ અને 1 હોમગાર્ડ તથા સિવિલ ડિફેન્સના કર્મચારીને એવોર્ડ આપવામાં આવશે. શૌર્ય ચંદ્રક જીવન અને મિલકત બચાવવા, ગુના અટકાવવા અથવા ગુનેગારોની ધરપકડ દરમિયાન ફરજ બજાવતી વખતે દેખાડવામાં આવેલી બહાદુરી બદલ આપવામાં આવે છે.
આ વર્ષે એનાયત થનારા શૌર્ય પુરસ્કારોમાં, 54 કર્મચારીઓ ડાબેરી ઉગ્રવાદ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાંથી, 152 કર્મચારીઓ જમ્મુ-કાશ્મીર ક્ષેત્રમાંથી, 3 કર્મચારીઓ ઉત્તર-પૂર્વીય વિસ્તારોમાંથી તથા 24 કર્મચારીઓ અન્ય રાજ્યોમાંથી છે.
સેવા ચંદ્રક વિતરણ : સેવા ચંદ્રક (PSM) કુલ 99માંથી 89 પોલીસ સેવાને,5 ફાયર સર્વિસને, 3 હોમગાર્ડ અને સિવિલ ડિફેન્સને તથા 2 સુધારાત્મક સેવાને આપવામાં આવશે. મેરીટોરીયસ સર્વિસ ચંદ્રક (MSM) કુલ 758માંથી 635 પોલીસ સેવાને, 51 ફાયર સર્વિસને, 41 હોમગાર્ડ અને સિવિલ ડિફેન્સને તથા 31 સુધારાત્મક સેવાને એનાયત કરવામાં આવશે.
આ ચંદ્રકો પ્રજાસત્તાક દિવસ અને સ્વતંત્રતા દિવસ પર કર્મચારીઓની બહાદુરી, ફરજપ્રત્યેની નિષ્ઠા અને વિશિષ્ટ સેવાઓને બિરદાવવા માટે દર વર્ષે જાહેર કરવામાં આવે છે.
