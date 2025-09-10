ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં ગઢેચી નદી રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટનો પ્રારંભ, કંસારા પ્રોજેક્ટ અધૂરો હોવા છતાં શાસક-વિપક્ષમાં વિવાદ

કંસારા પ્રોજેક્ટ હજુ પૂર્ણ થયો નથી ત્યારે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ ગઢેચી નદી ઉપર 70 કરોડના ખર્ચે રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી કામગીરી શરૂ કરી છે.

Published : September 10, 2025 at 5:43 PM IST

ભાવનગર: શહેરમાં કંસારા પ્રોજેક્ટ હજુ પૂર્ણ થયો નથી, ત્યારે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ ગઢેચી નદી ઉપર 70 કરોડના ખર્ચે રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી કામગીરી શરૂ કરી છે. આ નિર્ણયને લઈને શાસક પક્ષે વિકાસની વાતો કરી છે, જ્યારે વિપક્ષે આકરા પ્રહારો કર્યા છે. શાસક અને વિપક્ષની દલીલો અને પ્રોજેક્ટની સમયમર્યાદા વિશે જાણીએ.

ગઢેચી નદી રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટની વિગતો:

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન રાજુભાઈ રાબડીયાએ જણાવ્યું કે, ગઢેચી નદી બોરતળાવના વેસ્ટ વીયરથી નીકળી દરિયાઈ ક્રીક સુધી પહોંચે છે. આ નદીના પ્રવાહને અવરોધતા દબાણો દૂર કરીને 70 કરોડના ખર્ચે રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આ પ્રોજેક્ટમાં નદીના બંને કાંઠે 7.5 મીટર પહોળા RCC રોડ, સ્ટ્રીટ લાઇટ, ફેન્સિંગ અને બ્યુટિફિકેશનનું કામ થશે. બોરતળાવમાં ગેબ્લિંગ પિચિંગ કરવામાં આવશે, જેથી ઘાસ ન ઊગે. આ ઉપરાંત, હાર્વેસ્ટિંગની સુવિધા પણ ઉભી કરાશે. પ્રોજેક્ટની લંબાઈ 4 કિલોમીટર હશે અને તેને 24 મહિનામાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

વિપક્ષનો આક્ષેપ:

વિપક્ષના નેતા જીતેન્દ્ર સોલંકીએ આ પ્રોજેક્ટની ટીકા કરતાં જણાવ્યું કે, કંસારા પ્રોજેક્ટ સહિત શહેરના અન્ય પ્રોજેક્ટ હજુ અધૂરા છે. તેમણે આ પ્રોજેક્ટને "કંસારા ટુ" તરીકે ગણાવ્યો અને કહ્યું કે, એક પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયો નથી, ત્યાં બીજા પ્રોજેક્ટની શરૂઆતની બણગું ફૂંકવામાં આવી રહી છે. તેમણે બ્રિજના અધૂરા કામનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે જો એક પ્રોજેક્ટ સમયસર પૂર્ણ નથી થયો, તો બીજો કેવી રીતે પૂર્ણ થશે?

અધિકારીનું નિવેદન:

મહાનગરપાલિકાના યોજના વિભાગના અધિકારી એ. સી. પઢશાળાએ જણાવ્યું કે, આ 70 કરોડના પ્રોજેક્ટમાં નદીના બંને કાંઠે RCC રોડ, સ્ટ્રીટ લાઇટ, ગેબ્લિંગ, ટીચિંગ અને વર્ટિકલ સ્ટ્રક્ચરનું કામ થશે. હાલમાં કુંભારવાડા બ્રિજથી મોતી તળાવ સુધી જમણા કાંઠે ડ્રેનેજ લાઇનનું કામ ચાલુ છે, જ્યારે ધોબી સોસાયટીથી આરટીઓ સુધી ડાબા કાંઠે ડ્રેનેજ લાઇનનું કામ પૂર્ણ થયું છે. તમામ દબાણો દૂર કરાયા છે અને ટેન્ડરની અવધિ 3 ડિસેમ્બર 2024થી 12 ડિસેમ્બર 2027 સુધીની છે, જેમાં કામ પૂર્ણ થવાનું છે.

