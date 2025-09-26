સુરતના ગોડાદરા જમીન કૌભાંડમાં ધારાસભ્ય પ્રવીણ ઘોઘારી સામે કોર્ટનો વધુ તપાસનો આદેશ
જમીનને બોગસ સહીઓ દ્વારા પચાવી પાડવાના ચકચારી કૌભાંડમાં કરંજના ધારાસભ્ય પ્રવીણ મનજી ઘોઘારી સામે કોર્ટે કડક પગલાં લીધાં છે.
Published : September 26, 2025 at 7:16 PM IST
સુરત: ગોડાદરામાં આવેલી કરોડો રૂપિયાની જમીનને બોગસ સહીઓ દ્વારા પચાવી પાડવાના ચકચારી કૌભાંડમાં કરંજના ધારાસભ્ય પ્રવીણ મનજી ઘોઘારી સામે કોર્ટે કડક પગલાં લીધાં છે. સીઆઈડી ક્રાઈમ દ્વારા પ્રવીણ ઘોઘારીને આપવામાં આવેલી ક્લીનચીટ (સી-સમરી) સામે મૂળ ફરિયાદીએ કરેલી પ્રોટેસ્ટ અરજીને કોર્ટે મંજૂર કરી છે અને પ્રવીણ ઘોઘારી સામે વધુ તપાસનો આદેશ આપ્યો છે. પ્રોટેસ્ટ અરજીમાં જણાવાયું હતું કે પોલીસે કેટલાક મહત્વના દસ્તાવેજો કબજે કર્યા નથી.
આ કેસની વિગતો અનુસાર, ગોડાદરાના બ્લોક નંબર 139ની જમીનમાં આરોપીઓએ 2001 પછી અલગ-અલગ એફિડેવિટ અને કુલમુખત્યારનામાના આધારે જમીન પચાવી પાડી હતી. આ જગ્યા પર ખોડિયારનગર 1 અને 2નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 2005માં ત્રણ બ્લોક નંબરની જમીનના ખેડૂતોએ પ્રવીણ ઘોઘારીની તરફેણમાં બે પાવર ઓફ એટર્ની આપી હતી. આ જમીનના માલિક ઉષાબેન હતા. આ પાવરમાં બોગસ રીતે ફરિયાદીની સહી અને અંગૂઠાના નિશાનનો ઉપયોગ કરીને દસ્તાવેજ બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ બાબતે ઉષાબેને પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે કુલ 14 આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધ્યો હતો અને તેમની સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી.
આ કેસ હાલ સુરતની કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે. સીઆઈડી ક્રાઈમે તપાસ દરમિયાન નોટરી રજિસ્ટરમાં માત્ર સહીના આધારે પ્રવીણ ઘોઘારીને ક્લીનચીટ આપી હતી અને તેમની સામે કોઈ ગુનો ન બનતો હોવાનું જણાવી સી-સમરી દાખલ કરી હતી. આ સમરીની સામે મૂળ ફરિયાદીએ તેમના વકીલ મારફતે વાંધા અરજી દાખલ કરી હતી અને પ્રોટેસ્ટ પિટિશનમાં યોગ્ય તપાસ ન થઈ હોવાનો દાવો કર્યો હતો.
કોર્ટે બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ ચુકાદો આપતાં જણાવ્યું કે, પ્રોટેસ્ટ પિટિશનમાં ઉલ્લેખિત મુદ્દાઓ અંગે પોલીસે કોઈ તપાસ કરી નથી. આ ઉપરાંત, જે દસ્તાવેજો કબજે લેવાયા નથી, તેની યોગ્ય તપાસ આવશ્યક છે. આથી કોર્ટે પ્રવીણ ઘોઘારી સામે વધુ તપાસનો હુકમ કર્યો છે.
