વ્હીકલ ટેક્સ નહીં ભર્યો હોય તો વાહન ડિટેઈન થશે, AMC દ્વારા વ્હીકલ ટેક્સ વસૂલવા માટે નવું મોડ્યુલ તૈયાર

નોટિસ બાદ પણ ડીલર વ્હીકલ ટેક્સ નહીં ભરે તો વાહન ડિટેઈન કરી ઓક્શન કરાશે. 25 લાખથી વધુના વાહનોનું લિસ્ટ બનાવી AMC કાર્યવાહી કરશે.

AMC દ્વારા વ્હીકલ ટેક્સ વસૂલવા માટે નવું મોડ્યુલ તૈયાર
AMC દ્વારા વ્હીકલ ટેક્સ વસૂલવા માટે નવું મોડ્યુલ તૈયાર (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2025 at 10:47 AM IST

1 Min Read
અમદાવાદ: વ્હીકલ ટેક્સમાં ગેરરીતિ બાદ અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા જાણે ઉંઘમાંથી સફાળું જાગી ગયો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. આ મુદ્દે કોર્પોરેશન દ્વારા એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યા છે .વ્હિકલ ટેક્સ નહીં ભર્યો હોય તો વાહન ડિટેઇન થશે. AMC દ્વારા વ્હિકલ ટેક્સ લેવામાં આવશે. જાણો શું છે કારણ.

અમદાવાદ મહાનગર પાલિકામાં રેવન્યુ કમિટીના ચેરમેન અનિરુદ્ધસિંહ ઝાલાએ આ વિશે જણાવ્યું હતું કે, વ્હીકલ ટેક્સ વસૂલવા માટે નવું મોડ્યુલ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. કોર્પોરેશને 220 વ્હીકલ ડીલર રજીસ્ટર કર્યા છે. બાકી વ્હીકલ ટેક્સ માટે હવે વાહનધારકોને નહીં પરંતુ વ્હીકલ ડીલરને નોટિસ આપવામાં આવશે. વ્હીકલ ડીલર વાહનધારકને ટેક્સથી બચવામાં મદદ કરશે તો ડીલરનું રજીસ્ટ્રેશન રદ કરવામાં આવશે. વાહનધારકો જો વ્હીકલ ટેક્સ નહીં ભરે તો તેમના વાહન ડીટેઈન કરવામાં આવશે. વ્હીકલ ટેક્સની નવી રુપરેખા બનાવવા માટે કોર્પોરેશન કાર્યવાહી કરી રહી છે.

AMC દ્વારા વ્હીકલ ટેક્સ વસૂલવા માટે નવું મોડ્યુલ તૈયાર (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન આવા તમામ ટેક્સ ભરવાથી બાકી રહેલા લોકોને નોટિસ મોકલશે અને આ નિર્ણયથી ડીલરોમાં ગંભીરતા આવશે અને ટેક્સની વસુલાત વધુ પારદર્શક બનશે તેમજ AMCની આવકમાં વધારો થશે.

અનિરુદ્ધસિંહ ઝાલાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વ્હીકલ ટેક્સમાં ડીલર દ્વારા ગેરરીતી કરવામાં આવતી હતી અને ઓનલાઈન માહિતીમાં વ્હીકલના બિલમાં ઓછી રકમનું બિલ મૂકવામાં આવતું હતુ. એક વાહનના ટેક્સ માટે બીજા વાહનના બિલ મૂકવામાં આવતા હતા. દર વર્ષે આવતી 10 હજારથી વહુ ફરિયાદો સામે આવતી હતી. અત્યાર સુધી 220 વ્હીલ ડીલર AMCમાં રજીસ્ટર છે તેથી વ્હીકલ ટેક્સ બાકી મામલે ડીલરને નોટિસ આપવામાં આવશે. નોટિસ બાદ પણ ડીલર વ્હીકલ ટેક્સ નહીં ભરે તો વાહન ડિટેઈન કરી ઓક્શન કરવામાં આવશે. 25 લાખ થી વધુના વાહનોનું લિસ્ટ બનાવી AMC આ મામલે કાર્યવાહી કરશે.

