ETV Bharat / state

ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન - FREEDOM FIGHTER PRATAPRAI PATHAK

પ્રતાપરાય પાઠકે દિવ મુક્તિ સંગ્રામમાં સ્વાતંત્ર્ય સેનાની તરીકે મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.

ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન
ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2025 at 8:03 PM IST

2 Min Read

ગીર સોમનાથ: જિલ્લામાં 15 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ઉજવણી ગીર ગઢડા ખાતે યોજાશે. આ પ્રસંગે જિલ્લાના એકમાત્ર જીવિત સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય છોટાલાલ પાઠકનું જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા શાલ ઓઢાડી અને પ્રમાણપત્ર આપી સન્માન કરવામાં આવશે. પ્રતાપરાય પાઠકે દિવ મુક્તિ સંગ્રામમાં સ્વાતંત્ર્ય સેનાની તરીકે મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.

પ્રતાપરાય પાઠકનું જીવન અને સંઘર્ષ:

પ્રતાપરાય છોટાલાલ પાઠકનો જન્મ 17 જુલાઈ, 1937ના રોજ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દિવના ઘોઘલા ખાતે થયો હતો. તેમના પરિવારમાં માતા-પિતા, ચાર ભાઈ અને ત્રણ બહેનો હતાં. પ્રતાપરાય અને તેમના ભાઈ છેલશંકરભાઈ પાઠક બંનેએ દિવ, દમણ અને ગોવાના મુક્તિ સંગ્રામમાં સ્વાતંત્ર્ય સેનાની તરીકે જોડાઈને પોર્ટુગીઝ શાસન વિરુદ્ધ કામગીરી હાથ ધરી હતી.

ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન
ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન (ETV Bharat Gujarat)

માત્ર 18 વર્ષની ઉંમરે પ્રતાપરાયે જસવંત મહેતાની આગેવાની હેઠળ રસિકભાઈ આચાર્ય, ગિરધરભાઈ વાઘેલા, મનુભાઈ જોશી, નવીનભાઈ જોશી અને છેલશંકરભાઈ પાઠક સાથે મળીને દિવ વિસ્તારમાં રાત્રે જનજાગૃતિનું કામ કર્યું. આ યુવાનોએ ચોપાનિયાં વેચવા, ભીંતપત્રો ચોંટાડવા જેવાં કાર્યો દ્વારા લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવી. આ સંઘર્ષ 1955થી 1961 સુધીના છ વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન ચાલ્યો.

ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન
ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન (ETV Bharat Gujarat)

પ્રતાપરાયે ગુજરાતના આગેવાનો દ્વારા સોંપાયેલાં કાર્યો દિવમાં નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવ્યાં. આ દરમિયાન તેમણે પોર્ટુગીઝ પોલીસનો માર પણ સહન કર્યો અને જેલવાસ પણ ભોગવ્યો. તેમના પિતા ઘોઘલામાં ફરસાણની દુકાન ચલાવીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. 20 વર્ષની ઉંમરે પ્રતાપરાય ઉના ખાતે સ્થાયી થયા, જ્યાં તેઓ હાલ તેમના પુત્ર સાથે રહે છે.

ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન
ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન (ETV Bharat Gujarat)

દિવ મુક્તિ સંગ્રામ અને ઓપરેશન વિજય:

દિવ, દમણ અને ગોવા લગભગ 450 વર્ષ સુધી પોર્ટુગીઝ શાસન હેઠળ રહ્યાં. ભારતે 1947માં બ્રિટિશ શાસનમાંથી સ્વતંત્રતા મેળવી, પરંતુ આ વિસ્તારોમાં પોર્ટુગીઝ શાસન ચાલુ રહ્યું. 1961માં ભારત સરકારે "ઓપરેશન વિજય" નામનું લશ્કરી અભિયાન શરૂ કર્યું. 18 ડિસેમ્બર, 1961ના રોજ ભારતીય લશ્કરે આ વિસ્તારોમાં પ્રવેશ કર્યો અને 19 ડિસેમ્બર, 1961ની રાત્રે પોર્ટુગીઝ ગવર્નર જનરલ ડી-સિલ્વાએ શરણાગતિ સ્વીકારી. આમ, દિવ, દમણ અને ગોવા પોર્ટુગીઝ શાસનમાંથી મુક્ત થયા અને ત્યાં ભારતનો રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો. આજે દિવ-દમણમાં 19 ડિસેમ્બરે મુક્તિ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.

ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન
ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન (ETV Bharat Gujarat)
ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન
ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન (ETV Bharat Gujarat)
ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન (ETV Bharat Gujarat)

પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન અને વર્તમાન જીવન:

હાલ 89 વર્ષની ઉંમરે પ્રતાપરાય પાઠક ગીર સોમનાથ જિલ્લાના એકમાત્ર જીવિત સ્વાતંત્ર્ય સેનાની છે. તેઓ ઉના ખાતે તેમના પુત્ર સાથે રહે છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા તેમને પેન્શન આપવામાં આવે છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબહેન પટેલ સહિત અનેક મહાનુભાવોએ તેમને શાલ ઓઢાડી સન્માનિત કર્યા છે. ઉના તાલુકામાં રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારના મંત્રીઓની મુલાકાત વખતે તેઓ પ્રતાપરાયની મુલાકાત લે છે.

આ પણ વાંચો:

ગીર સોમનાથ: જિલ્લામાં 15 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ઉજવણી ગીર ગઢડા ખાતે યોજાશે. આ પ્રસંગે જિલ્લાના એકમાત્ર જીવિત સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય છોટાલાલ પાઠકનું જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા શાલ ઓઢાડી અને પ્રમાણપત્ર આપી સન્માન કરવામાં આવશે. પ્રતાપરાય પાઠકે દિવ મુક્તિ સંગ્રામમાં સ્વાતંત્ર્ય સેનાની તરીકે મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.

પ્રતાપરાય પાઠકનું જીવન અને સંઘર્ષ:

પ્રતાપરાય છોટાલાલ પાઠકનો જન્મ 17 જુલાઈ, 1937ના રોજ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દિવના ઘોઘલા ખાતે થયો હતો. તેમના પરિવારમાં માતા-પિતા, ચાર ભાઈ અને ત્રણ બહેનો હતાં. પ્રતાપરાય અને તેમના ભાઈ છેલશંકરભાઈ પાઠક બંનેએ દિવ, દમણ અને ગોવાના મુક્તિ સંગ્રામમાં સ્વાતંત્ર્ય સેનાની તરીકે જોડાઈને પોર્ટુગીઝ શાસન વિરુદ્ધ કામગીરી હાથ ધરી હતી.

ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન
ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન (ETV Bharat Gujarat)

માત્ર 18 વર્ષની ઉંમરે પ્રતાપરાયે જસવંત મહેતાની આગેવાની હેઠળ રસિકભાઈ આચાર્ય, ગિરધરભાઈ વાઘેલા, મનુભાઈ જોશી, નવીનભાઈ જોશી અને છેલશંકરભાઈ પાઠક સાથે મળીને દિવ વિસ્તારમાં રાત્રે જનજાગૃતિનું કામ કર્યું. આ યુવાનોએ ચોપાનિયાં વેચવા, ભીંતપત્રો ચોંટાડવા જેવાં કાર્યો દ્વારા લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવી. આ સંઘર્ષ 1955થી 1961 સુધીના છ વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન ચાલ્યો.

ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન
ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન (ETV Bharat Gujarat)

પ્રતાપરાયે ગુજરાતના આગેવાનો દ્વારા સોંપાયેલાં કાર્યો દિવમાં નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવ્યાં. આ દરમિયાન તેમણે પોર્ટુગીઝ પોલીસનો માર પણ સહન કર્યો અને જેલવાસ પણ ભોગવ્યો. તેમના પિતા ઘોઘલામાં ફરસાણની દુકાન ચલાવીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. 20 વર્ષની ઉંમરે પ્રતાપરાય ઉના ખાતે સ્થાયી થયા, જ્યાં તેઓ હાલ તેમના પુત્ર સાથે રહે છે.

ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન
ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન (ETV Bharat Gujarat)

દિવ મુક્તિ સંગ્રામ અને ઓપરેશન વિજય:

દિવ, દમણ અને ગોવા લગભગ 450 વર્ષ સુધી પોર્ટુગીઝ શાસન હેઠળ રહ્યાં. ભારતે 1947માં બ્રિટિશ શાસનમાંથી સ્વતંત્રતા મેળવી, પરંતુ આ વિસ્તારોમાં પોર્ટુગીઝ શાસન ચાલુ રહ્યું. 1961માં ભારત સરકારે "ઓપરેશન વિજય" નામનું લશ્કરી અભિયાન શરૂ કર્યું. 18 ડિસેમ્બર, 1961ના રોજ ભારતીય લશ્કરે આ વિસ્તારોમાં પ્રવેશ કર્યો અને 19 ડિસેમ્બર, 1961ની રાત્રે પોર્ટુગીઝ ગવર્નર જનરલ ડી-સિલ્વાએ શરણાગતિ સ્વીકારી. આમ, દિવ, દમણ અને ગોવા પોર્ટુગીઝ શાસનમાંથી મુક્ત થયા અને ત્યાં ભારતનો રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો. આજે દિવ-દમણમાં 19 ડિસેમ્બરે મુક્તિ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.

ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન
ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન (ETV Bharat Gujarat)
ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન
ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન (ETV Bharat Gujarat)
ગીર સોમનાથમાં 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન (ETV Bharat Gujarat)

પ્રતાપરાય પાઠકનું સન્માન અને વર્તમાન જીવન:

હાલ 89 વર્ષની ઉંમરે પ્રતાપરાય પાઠક ગીર સોમનાથ જિલ્લાના એકમાત્ર જીવિત સ્વાતંત્ર્ય સેનાની છે. તેઓ ઉના ખાતે તેમના પુત્ર સાથે રહે છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા તેમને પેન્શન આપવામાં આવે છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબહેન પટેલ સહિત અનેક મહાનુભાવોએ તેમને શાલ ઓઢાડી સન્માનિત કર્યા છે. ઉના તાલુકામાં રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારના મંત્રીઓની મુલાકાત વખતે તેઓ પ્રતાપરાયની મુલાકાત લે છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

FREEDOM FIGHTER PRATAPRAI PATHAKGIR SOMNATHINDEPENDENCE DAYPRATAPRAI PATHAKFREEDOM FIGHTER PRATAPRAI PATHAK

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.