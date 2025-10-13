ETV Bharat / state

ઉનામાં 'એક દિવાળી માનવતાની', જરૂરિયાતમંદોને નિઃશુલ્ક કપડા-પગરખાંનું વિતરણ

ઉનાના એક દિવાળી માનવતાની ગ્રુપ દ્વારા જરૂરિયાતમંદોને કપડા-પગરખાં અને ચકલી ઘર સહિત ચીજવસ્તુઓનું નિઃશુલ્ક વિતરણ કરવામાં આવે છે.

એક દિવાળી માનવતાની ગ્રુપની ખાસ પહેલ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 13, 2025 at 10:37 AM IST

Updated : October 13, 2025 at 11:07 AM IST

2 Min Read
ગીર સોમનાથ : એક દિવાળી માનવતાની ગ્રુપ દ્વારા ઉના, ધોકડવા, ગીરગઢડા વિસ્તારમાં ગરીબ પરિવારોને કપડા, ચકલી ઘર સહિત ચીજવસ્તુઓનું નિઃશુલ્ક વિતરણ કરવામાં આવે છે. આ ગ્રુપના સભ્યો નવ વર્ષથી પોતાનો કિંમતી સમય કાઢીને કોઈ ફંડ-ફાળો લીધા વગર માનવ સેવાની જ્યોત જલાવી રહ્યા છે.

દિવાળી જેવા પવિત્ર તહેવારમાં દરેક ઘરમાં ખુશીનો માહોલ રહે, ગરીબથી માંડીને મધ્યમ અને અમીર વર્ગના પરિવારો નવા કપડાં અને ચીજવસ્તુઓ ખરીદી કરી ખુશીથી તહેવાર મનાવતા હોય છે. જોકે, દેશમાં ઘણા એવા પરિવાર પણ છે કે પોતે મહેનત મજૂરી કરીને માંડ માંડ પોતાના ઘરનું ગુજરાન ચલાવતા હોય છે. મોંઘવારીના સમયે ગરીબીના કારણે નવા વસ્ત્ર ગરીબ-શ્રમિક વર્ગના લોકો ખરીદી શકતા નથી.

એક દિવાળી માનવતાની ગ્રુપ દ્વારા કપડા-પગરખાંનું નિઃશુલ્ક વિતરણ (ETV Bharat Gujarat)

ગરીબ-શ્રમિક પરિવારના ઘરે આનંદની જ્યોત

એક દિવાળી માનવતાની તેવા હેતુસર મિત્ર મંડળ દ્વારા છેલ્લા આઠ વર્ષથી અનોખી પહેલ કરવામાં આવે છે. જેમાં ઉના, ગીરગઢડા, ધોકડવા જેવા મુખ્ય મથકમાં રહેતા ગરીબ પરિવારોને કપડાં સહિતની ચીજ-વસ્તુઓનું વિતરણ કરી સેવાનું કાર્ય હાથ ધરવામાં આવે છે. આમ ગરીબ પરિવારના ઘરમાં પણ ખુશીની જ્યોત ઝબૂકે છે. શહેરમાં દિવાળી પર્વ નિમિતે મધ્યમ અને ગરીબ પરિવારો જે કપડાની ખરીદી કરી શકતા ન હોય, તેવા પરિવાર માટે ગીર ગઢડા ખાતે ટેન્ટ ઉભો કરવામાં આવ્યો છે.

ફંડ-ફાળો લીધા વગર ચાલતું સેવાકાર્ય

ગરીબ પરીવારો સારા કપડાં પહેરે અને દિવાળી સારી રીતે ઉજવે તેવા લક્ષ્યથી મિત્ર મંડળના સેવાભાવી યુવાનો દ્વારા અનોખી પહેલ કરવામાં આવી છે. આ સેવાના કાર્યમાં કોઈપણ ફાળો લેવામાં આવતો નથી. ઉના શહેરમાં 11 અને 12 તારીખ બે દિવસ કપડા વિતરણ કાર્યક્રમ રાખેલ છે, અને 13 ઓક્ટોબરના રોજ ગીર ગઢડા અને ધોકડવા ખાતે આ સેવા કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. સૌ કોઈ આ સેવાકીય પ્રવૃત્તિને બિરદાવી સહયોગ આપી રહ્યા છે.

નિ:શુલ્ક કપડાં વિતરણ કાર્યક્રમ (ETV Bharat Gujarat)

એક દિવાળી માનવતાની ગ્રૂપ દ્વારા નિ:શુલ્ક કપડાં વિતરણ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે. જેમાં ગરીબ પરીવારના દિકરા-દિકરીઓ પણ સારા નવા કપડા પહેરીને ખુશીથી દિવાળીની ઉજવણી કરી શકે તેવા હેતુથી આ પહેલ શરુ કરવામાં આવી છે. આ ગ્રુપના લોકો બાળકોના ચહેરા પર ખુશી જોવા માંગે છે. જેમાં તમામ સેવાભાવી લોકો તેમજ રાજકીય, અગ્રણી, પત્રકારો અને સામાજિક સંસ્થા સહિતના લોકોનો સાથ સહકાર મળી રહ્યો છે.

કપડાં વિતરણ સહિત પર્યાવરણ બચાવો અભિયાન અને સ્વચ્છતા એ પ્રભુતા, પંચ તત્વોને બચાવવાનું કામ, ચકલી ઘર આપીને ગરીબ પરિવારોના ઉત્થાનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે. એક દિવાળી માનવતા ગ્રુપ બિન-રાજકીય રીતે તહેવારની ઉજવણીમાં નિ:શુલ્ક કપડાનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. સર્વ સમાજના લોકો પોતાના ઘરે રહેલા નવા-જુના કપડાં આપે છે. ગરીબ પરીવારો અહીથી મનગમતા માપના કપડા લઇ જતા હોય છે, ત્યારે તેમના ચહેરા પર ખુશીની લહેર જોવા મળે છે.

Last Updated : October 13, 2025 at 11:07 AM IST

