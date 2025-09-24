ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં પિતા-પુત્રની ચીટર જોડીની અટકાયત: 1.59 કરોડની છેતરપિંડીનો મામલો

કમિશન એજન્ટ તરીકે કામ કરીને જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં વેપારીઓ પાસેથી કૃષિ પેદાશોની ખરીદી કરી, પૈસા ચૂકવ્યા વિના ફરાર થવાના ઇરાદે કામ કરતા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 9:39 PM IST

જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસે આજે એક ચીટર પિતા-પુત્રની જોડીની અટકાયત કરી છે, જેઓ કમિશન એજન્ટ તરીકે કામ કરીને જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં વેપારીઓ પાસેથી કૃષિ પેદાશોની ખરીદી કરી, પૈસા ચૂકવ્યા વિના ફરાર થવાના ઇરાદે કામ કરતા હતા. એક વેપારીની ફરિયાદના આધારે, જસ્મીન અને મનસુખ બોરડ નામના આ પિતા-પુત્રની જોડીએ 1 કરોડ 59 લાખ 86 હજાર 824 રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે બંને આરોપીઓની અટકાયત કરી ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

છેતરપિંડીની મોડસ ઓપરેન્ડી:

જસ્મીન અને મનસુખ બોરડ પોતાને કમિશન એજન્ટ તરીકે ઓળખાવી, જુનાગઢ એપીએમસી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં વેપારીઓ પાસેથી કૃષિ પેદાશોની ખરીદી કરતા હતા. તેમણે એક વેપારી પેઢી પાસેથી 19 લાખ 87 હજાર 202 રૂપિયાના ધાણાની ખરીદી કરી, જ્યારે અન્ય પેઢીઓ પાસેથી 1 કરોડ 39 લાખ 99 હજાર 622 રૂપિયાની વિવિધ કૃષિ પેદાશો ખરીદી. આ પિતા-પુત્રની જોડીએ વેપારીઓને પૈસા ચૂકવવાના વાયદા કરી, અંતે છેતરપિંડી આચરી હોવાનું બહાર આવ્યું.

પોલીસ તપાસ અને કાર્યવાહી:

23 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ એક વેપારીએ જુનાગઢના એ-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવતાં, પોલીસે જસ્મીન અને મનસુખ બોરડની અટકાયત કરી. હાલ પોલીસ આ બંને આરોપીઓની તપાસ કરી રહી છે અને તેમના દ્વારા અગાઉ આવા કે અન્ય ગુનાહિત કૃત્યો કરવામાં આવ્યા છે કે કેમ તેની પણ તપાસ ચાલી રહી છે.

