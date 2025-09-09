ETV Bharat / state

'ગ્રો મની' કંપનીના નામે છેતરપિંડી: ચાંદખેડા પોલીસે એક મહિલાની ધરપકડ કરી

ચાંદખેડા પોલીસે 'ગ્રો મની' નામની રજિસ્ટર્ડ ન થયેલી ટ્રેડિંગ કંપની દ્વારા નાણાકીય છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાત આચરવાના આરોપસર એક મહિલાની ધરપકડ કરી છે.

'ગ્રો મની' કંપનીના નામે છેતરપિંડી: ચાંદખેડા પોલીસે એક મહિલાની ધરપકડ કરી
'ગ્રો મની' કંપનીના નામે છેતરપિંડી: ચાંદખેડા પોલીસે એક મહિલાની ધરપકડ કરી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 9, 2025 at 4:44 PM IST

અમદાવાદ: ચાંદખેડા પોલીસે 'ગ્રો મની' નામની રજિસ્ટર્ડ ન થયેલી ટ્રેડિંગ કંપની દ્વારા નાણાકીય છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાત આચરવાના આરોપસર એક મહિલાની ધરપકડ કરી છે. આરોપી જીગીષાબેન લક્ષ્મણભાઈ જાધવ, જેમણે રોકાણકારોને ઊંચા વળતરની લાલચ આપીને છેતર્યા હતા.

ઘટનાની વિગતો

આરોપી જીગીષાબેન જાદવે રોકાણકારો પાસેથી નાણાં લઈને તેમને દર મહિને 20% થી 23% સુધીનું ઊંચું વળતર આપવાની સ્કીમ સમજાવી હતી. પોલીસે જણાવ્યું કે તેણે રોકાણકારોને કોઈ રજિસ્ટર્ડ કંપનીમાં રોકાણ કરાવવાને બદલે પોતાના આર્થિક લાભ માટે આ નાણાંનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

જિગીષાબેને સપનાબેન પીઠડિયા અને તેમના સંબંધીઓ તથા મિત્રો પાસેથી કુલ રૂ. 1.88 કરોડની રકમ પડાવી લેવામાં આવી હતી. વધુ તપાસ કરતાં બે અન્ય સાક્ષીઓ શેરલ શિકારી અને શીતલબેન પરમાર પાસેથી અનુક્રમે રૂ. 9.50 લાખ અને રૂ. 23 લાખની છેતરપિંડી થઈ હોવાનું જણાયું હતું.

પોલીસ તપાસ બાદ જાણવા મળ્યું કે, આરોપીએ કુલ 37 રોકાણકારો પાસેથી રૂ. 2.43 કરોડથી વધુની રકમ પડાવી હતી. જીગીષાબેને રોકાણકારોને તેમના નાણાં પરત ન આપવા ઉપરાંત, મોબાઈલ સ્ટેટસ દ્વારા તેમને ધમકીઓ પણ આપી હતી.

અન્ય ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ

પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, આરોપી જીગીષાબેન જાધવ અને તેના ભાઈ નિમેષ જાદવ તથા કિરણ પરમાર વિરુદ્ધ વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ એક કેસ નોંધાયેલો છે. આ કેસમાં કમલભાઈ ઉર્ફે કમલેશભાઈ જાદવ સાથે 'ગ્રો મની' કંપનીમાં રોકાણના નામે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.

આ ઉપરાંત, આર્થિક ગુના નિવારણ શાખા (CID ક્રાઈમ) ગાંધીનગર ખાતે પણ જીગીષાબેન સામે તપાસ ચાલી રહી છે. શિરીષકુમાર પટેલ અને અન્ય સાક્ષીઓએ જીગીષાબેન પર 'ગ્રો મની' માં રૂ. 6 કરોડનું રોકાણ કરાવીને તેમની મૂડી અને વળતર પરત ન કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે. ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા સુરત ખાતે એક ટીમ મોકલીને આરોપી જીગીષાબેન જાદવની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

