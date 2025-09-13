દાદાનો મુખ્યમંત્રી તરીકે પાંચમા વર્ષમાં પ્રવેશ, સિદ્ધિ છતાં અનેક પડકારો
દાદાના ઉપનામથી જાણીતા ભૂપેન્દ્ર પટેલના મુખ્યમંત્રી તરીકે 4 વર્ષ કેવા રહ્યાં જાણો
Published : September 13, 2025 at 2:46 PM IST
અમદાવાદ : ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકાર આજે 5માં વર્ષમાં પ્રવેશ કરે છે. દાદાના ઉપનામથી જાણીતા ભૂપેન્દ્ર પટેલના મુખ્યમંત્રી તરીકે 4 વર્ષ કેવા રહ્યાં જાણીએ....
મુખ્યમંત્રી બનવાની જાણ આગલા દિવસ સુધી ન હતી
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અમદાવાદ શહેરની ઘાટલોડિયા વિધાનસભા મતક્ષેત્રથી 2017માં ચૂંટાયા હતા. પહેલી વાર જ ધારાસભ્ય બન્યા હતા. આ અગાઉ ભૂપેન્દ્ર પટેલ વ્યવસાયે બિલ્ડર છે, તેમનો અભ્યાસ સિવિલ એન્જિનિયર છે. યુવાવસ્થા દરમિયાન RSS સાથે સંકળાયેલા હતા, અને પાટીદાર સંસ્થાઓ સાથે નિકટનો નાતો રહ્યો છે. ક્રિકેટ અને બેડમિંટનની રમતના ચાહક ભૂપેન્દ્ર પટેલ સૌથી વધુ માટે સત્તામાં રહેલા પ્રથમ પાટીદાર મુખ્યમંત્રી છે.
11 સપ્ટેમ્બર 2021માં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સ્વ. વિજય રુપાણીએ રાજીનામુ આપ્યું, ત્યારે કોઈએ પણ તેમના નામ અંગે વિચાર્યું ન હતુ. ખૂદ ભૂપેન્દ્ર પટેલ મુખ્યમંત્રી બનશે એવો સંકેત ન હતો, પણ 12મી સપ્ટેમ્બરની સાંજે દિલ્લીથી ફોન આવ્યો અને 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેમનું નામ કોબા ખાતે જાહેર થતા સૌને આશ્ચર્ય થયું હતુ. ભૂપેન્દ્ર પટેલ 1995થી પક્ષીય રાજકારણમાં સક્રિય થયા. આરંભમાં મેમનગર નગરપાલિકામાં પ્રમુખ બન્યા હતા. 2008 થી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કાઉન્સિલર તરીકે ચૂંટાયા અને અ.મ્યુ.કોની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના અધ્યક્ષ રહ્યા હતા. 2025 થી 2027 સુધીના ગાળામાં તેમણે ઔડાના ચેરમેન તરીકે પણ કામ કર્યુ છે.
સદા અગ્રેસર ગુજરાત..!— CMO Gujarat (@CMOGuj) September 13, 2025
આવો જાણીએ, મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં વિવિધ ક્ષેત્રે સિદ્ધિઓ થકી સર્વાંગી વિકાસના રોલ મોડેલ સ્ટેટ તરીકે દેશમાં ખ્યાતિ પામેલ ગુજરાતના સમાચાર.#અગ્રેસર_ગુજરાત pic.twitter.com/9gGGG7P7FV
ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકેની સફરનો પહેલો કાર્યકાળ - 2021 થી 2022
રાજ્યના 17માં મુખ્યમંત્રી તરીકે ભૂપેન્દ્ર પટેલે સળંગ 1,461 દિવસ મુખ્યમંત્રી તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો છે. 2017માં તેમની પ્રથમ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તેઓએ કોંગ્રેસના શશીકાંત પટેલ સામે વિક્રમજનક 1.17 લાખ મતોથી વિજય મેળવીને બેઠક પરની વિજયી સરસાઈ જાળવી રાખી હતી. 2022ના આરંભે ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારે ગુજરાતની ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી પોલીસી જાહેર કરી હતી. જેના પ્રત્યે દેશ આખાનું ધ્યાન ગયુ હતુ. રાજ્યમાં સમાન કાયદાના અમલીકરણ માટે ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારે પહેલ કરી હતી. 2022ના ડિસેમ્બર મહિનામાં યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપે ભૂપેન્દ્ર પટેલે 156 બેઠકો પ્રાપ્ત કરાવી વિક્રમ સર્જ્યો હતો.
મુખ્યમંત્રી તરીકેનો બીજો કાર્યકાળ - 2022 થી આજ સુધી
પોતાના પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 156 બેઠકો પ્રાપ્ત કરી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજકીય રીતે પોતાનું મહત્વ સાબિત કર્યું. 2022 થી આજ સુધી મુખ્યમંત્રી તરીકે ભૂપેન્દ્ર પટેલે અનેક નિર્ણયો કર્યા છે, જેની અસર રાજ્યવ્યાપી જોવા મળી છે. રાજ્યમાં પારદર્શક વહિવટ અને આયોજિત વિકાસ માટે કેન્દ્ર સરકારમાં કાર્યરત નીતિ આયોગ જેવી ગુજરાત વહીવટી સુધારણા પંચ નામે સંસ્થા સર્જી છે. 2025માં ગુજરાત સ્થાપનાને 75 વર્ષ પૂર્ણ થશે, ત્યારે ગુજરાતના વિકાસ અંગે અમૃત મહોત્સવની તૈયારીનો આરંભ કરાવ્યો છે.
રાજ્યમાં ગિફ્ટ સિટીમાં ટેકનો ફાયનાન્સ સેકટરમાં વિશેષ દરજ્જો મળે એ માટે સતત પ્રવૃત્ત છે. રાજ્યમાં આધુનિક પોર્ટ સિટી તરીકે વિકસતા ઘોલેરા સર ખાતે માઇક્રો ચિપ્સના ઉત્પાદન, હાંસલપુર ખાતે સુઝુકી ઈકો કારનું નિર્માણ અને 100 દેશોમાં તેની નિકાસ, પ્રાદેશિક સ્તરે વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ થકી રાજ્યને દેશના ગ્રોથ એન્જિન બનવા માટે ફક્ત નીતિ વિષયક નિર્ણયો જ નથી લીધા, પણ એ માટેનું આંતર માળાકીય સુવિધા અને માનવબળની આવશ્યકતા પૂર્ણ થાય એ માટે સતત સક્રિય રહ્યાં છે.
ચંડોળા તળાવ, સોમનાથ મંદિર પરિસર નજીક અને દ્વારકાના વિવિધ બેટ અને મંદિર નજીક મેગા ડિમોલેશન કરી ગેરકાયદેસર વસાહતોને દૂર કરી છે. દાદાનું બૂલડોઝર શબ્દ ગુજરાતમાં તેમના ડિમોલેશનના કાર્ય થકી જાણીતો થયો છે. સરાકરી કાર્યો અને જાહેર વહિવટમાં ભ્રષ્ટાચારને નિયંત્રીત કરવા આશરે 100 જેટલા અધિકારીઓ સામે ઓપરેશન ગંગાજળ થકી દાખલો બેસાડ્યો છે. મુખ્યમંત્રી તરીકે ભૂપેન્દ્ર પટેલે સેમિ કન્ડકચર નીતિ, આઈ.ટી નીતિ અને ગ્રીન એનર્જી પોલીસીને વાસ્તવમાં પરિવર્તીત કરી છે. અમદાવાદ ખાતે 2030માં કોમનવેલ્થ ગેમ અને 2026માં ઓલિમ્પિક રમતોની યજમાની મળે એ માટે સક્રિય ભૂમિકા ભજવી છે.
સરકારમાં મંત્રીના ભ્રષ્ટાચાર, ગુનાખોરી અને પૂલ તૂટવાતી છબી ખરડાઈ છે
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના શાસન દરમિયાન સરકારના મંત્રી, ધારાસભ્યોના ભ્રષ્ટાચાર તો ક્યાંક પ્રજા વિરુદ્ધની માનસિકતાથી સરકારની છબિને મોટો દાગ લાગ્યો છે. દાહોદ જિલ્લાની દેવગઢ બારીયા વિધાનસભા મતક્ષેત્ર થી ધારાસભ્ય બચુ ખાબડના પુત્રોની મનરેગા કૌભાંડમાં પ્રકાશમા આવેલી ગેરરીતિ તો મહિસાગર સહિત અન્ય જિલ્લામાં નલ સે જલ યોજનામાં ગેરરીતિના મામલે સરકાર અને પક્ષ પર સતત ભ્રષ્ટાચાર અને ગેરરીતિના આક્ષેપ લાગતા આવ્યા છે. જેનાથી મૃદૃ અને મક્કમ છબી હોવાનો દાવો કરતા ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકાર સામે પ્રશ્નો સર્જાયા છે.
રાજ્યમાં સતત વઘતી ગુનાખોરી, સામૂહિક આત્મહત્યા અને જાહેર કાર્યોમાં નબળી ગુણવત્તા સરકાર સામે પડકાર ઉભો કરે છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલના મુખ્યમંત્રી તરીકેના 4 વર્ષમાં મોરબી પુલ દુર્ઘટના, વડોદરા હરણી બોટકાંડ, રાજકોટ અગ્નિકાંડ, ડીસા ફટાકડા ફેકટરી બ્લાસ્ટ સહિતની અનેક ઘટનામાં સરકારની નિષ્ક્રિયતા લોકોમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. આણંદ જિલ્લાના ગંભીરા બ્રીજ તુટવાની ઘટના તો ખોખરા બ્રીજને નબળી ગુણવત્તાના કારણે તોડીને ફરીથી નિર્માણ કરવાની મજબૂરી ભર્ષ્ટાચાર દર્શાવે છે.
સરાકર સામે કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારી, ટેટ શિક્ષકો અને ખેડૂતોના આંદોલનો દર્શાવે છે કે, મુખ્યમંત્રી તરીકે ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજ્યના પાયાના અનેક પ્રશ્નો બાબતે સક્રિયતા દાખવી નિર્ણયો લઈ સ્થિતિ બદલવાની આવશ્યકતા છે. દાદાનું ઉપનામ જે મળ્યું છે, એવું વાત્સલ્ય તક વંચિતો અને ન્યાય ઝંખનારાઓને પ્રતીતિ થાય એવા મક્કમ કાર્યો અગામી સમયમાં એક મુખ્યમંત્રી તરીકે વેળાસર લેવાય એ સમયની માંગ છે.
આ પણ વાંચો :