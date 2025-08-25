ETV Bharat / state

જુનાગઢના કોટેચા પરિવારે અનોખી રીતે જન્મદિવસ ઊજવ્યો, સમાજસેવા સાથે માનવસેવાની અનોખી પહેલ, વધારે વાંચો ... - JUNAGADH NEWS

જુનાગઢના પૂર્વ ડેપ્યુટી મેયર ગિરીશ કોટેચાએ મહા રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરી અનોખી રીતે જન્મદિવસ ઊજવ્યો

પૂર્વ ડેપ્યુટી મેયર ગિરીશ કોટેચા દ્વરા મહા રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન
પૂર્વ ડેપ્યુટી મેયર ગિરીશ કોટેચા દ્વરા મહા રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2025 at 9:02 PM IST

જૂનાગઢ : જુનાગઢના પૂર્વ ડેપ્યુટી મેયર ગિરીશ કોટેચાનો આવતીકાલે જન્મ દિવસ છે, ત્યારે પરિવારે આ વખતે જન્મદિવસને લોક સેવા અને લોક ઉપયોગી કાર્યથી ઉજવવાની શરૂઆત કરી છે. જન્મદિવસની પૂર્વ કોટેચા પરિવાર દ્વારા તેમના નિવાસસ્થાને મહા રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરાયું હતું. રક્તદાન થકી મળેલું લોહી જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલને અર્પણ કરવાનુ છે. થેલેસેમિયા તેમજ અન્ય ગંભીર દર્દીઓને લોહીની કોઈ ઉણપ ન પડે તે માટે જન્મદિવસ ઉજવતા પૂર્વે રક્તદાન કેમ્પ કરીને સમાજને શુભ પ્રસંગો કઈ રીતે ઉજવી શકાય તે માટે એક નવો રાહ પણ ચીંધ્યો હતો.

જૂનાગઢના કોટેચા પરિવારની અનોખી પહેલ : જૂનાગઢના કોટેચા પરિવારે આજે અનોખી પહેલ સાથે પરિવારમાં આવેલા શુભ પ્રસંગને ઉજવવાની શરૂઆત કરી છે. વર્ષોથી કોટેચા પરિવાર સમાજ સેવાના કાર્યો સાથે જોડાયેલા છે, પરંતુ આવતીકાલે આવનારા પરિવારના મોભી ગિરીશભાઈ કોટેચાના જન્મદિવસને અનોખી રીતે ઉજવવા માટે પરિવારે મહારક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કર્યું. આ કેમ્પમાં આજે અંદાજિત 500 બોટલ કરતાં પણ વધારે લોહી એકત્ર થવાની પૂરી શક્યતા છે. કોટેચા પરિવારની સાથે તેમના મિત્ર મંડળ શુભેચ્છકો અને નોબલ યુનિવર્સિટી દ્વારા પણ રક્તદાન કેમ્પમાં સામેલ થઈને જન્મદિવસનો પ્રસંગ સમાજસેવાની સાથે કઈ રીતે ઉજવી શકાય તે માટેનું એક નવું દ્રષ્ટાંત કોટેચા પરિવારે આપ્યું છે.

પૂર્વ ડેપ્યુટી મેયર ગિરીશ કોટેચા દ્વરા મહા રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

સમાજસેવાની સાથે માનવસેવા : કોઈપણ પરિવાર પોતાના ઘરે આવતા શુભ પ્રસંગોમાં આ પ્રકારે સમાજ સેવાની સાથે કોઈપણ લોકોને ઉપયોગી કાર્ય કરે તો માનવસેવાનું સૌથી મોટું દ્રષ્ટાંત સ્થાપી શકાય તેમ છે. સામાન્ય રીતે લોકો પરિવારમાં કે ઘરમાં આવતા શુભ પ્રસંગોને પરિવારના સભ્યો કે મિત્રો સાથે ઉજવતા હોય છે, પરંતુ જન્મદિવસ જેવો પ્રસંગ સમાજની સાથે સામાન્ય લોકોને ઉપયોગી બની શકે તે માટે ઉજવણીનું વિશેષ આયોજન કોટેચા પરિવારે કર્યું છે.

સમાજસેવા સાથે માનવસેવાની અનોખી પહેલ
સમાજસેવા સાથે માનવસેવાની અનોખી પહેલ (Etv Bharat Gujarat)

આજના સમયમાં લોહીની સૌથી મોટી જરૂરિયાત ઊભી થાય છે, પરંતુ લોકોમાં રક્તદાન પ્રત્યે જોઈએ તેટલી જાગૃતતા ન હોવાને કારણે કેટલાક કિસ્સામાં લોહીની અછત પણ ઊભી થાય છે. આજે કોટેચા પરિવારે થેલેસેમિયા ગ્રસ્ત બાળકો અને અન્ય ગંભીર પ્રકારની બીમારીમાં કે જેમાં લોહીની તાતી જરૂરિયાત ઊભી થાય છે, તેવા પ્રસંગોમાં ઉપયોગી થઈ શકે તે માટે જન્મદિવસને મહા રક્તદાન કેમ્પ થકી ઉજવીને સભ્ય સમાજ માટે પણ એક મોટું અને આદર્શ દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડ્યું છે.

મેયર ગિરીશ કોટેચા દ્વરા મહા રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન
મેયર ગિરીશ કોટેચા દ્વરા મહા રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)
સમાજસેવા સાથે માનવસેવાની અનોખી પહેલ
સમાજસેવા સાથે માનવસેવાની અનોખી પહેલ (Etv Bharat Gujarat)

કોઈ પણ પરિવાર કે તેનું મિત્ર મંડળ મોટું ગ્રુપ ધરાવતું હોય આવા પરિવારોએ જો આ જ રીતે સમાજ સેવા સાથે લોક ઉપયોગી કાર્ય કરીને ઘર અને પરિવારમાં આવતા શુભ પ્રસંગોની ઉજવણી કરવાનો નિર્ધાર કરે તો લોક સેવાની સાથે માનવ ધર્મ પણ નિભાવવાની એક ઉમદા તક પ્રાપ્ત થાય છે. જે તક આજે કોટેચા પરિવારે પ્રાપ્ત કરી છે.

સમાજસેવા સાથે માનવસેવાની અનોખી પહેલ
સમાજસેવા સાથે માનવસેવાની અનોખી પહેલ (Etv Bharat Gujarat)

