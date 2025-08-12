ETV Bharat / state

રાજકીય સવાલોના પ્રત્યુતર આપ્યા વગર મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યપ્રધાન એકનાથ શિદે એ જુનાગઢ મુલાકાત કરી પૂર્ણ - EKNATH SHIDE VISITS JUNAGADH

એકનાથ શિંદે એ રાષ્ટ્રીય સંત નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબના આશીર્વાદ લઈને તેમના દ્વારા થઈ રહેલા પ્રયાસોને બિરદાવ્યા હતા.

મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યપ્રધાન એકનાથ શિદે જુનાગઢની મુલાકાતે
મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યપ્રધાન એકનાથ શિદે જુનાગઢની મુલાકાતે (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2025 at 5:59 PM IST

1 Min Read

જુનાગઢ: મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન અને વર્તમાન નાયબ મુખ્યપ્રધાન એકનાથ શિંદે એ આજે જુનાગઢની ટૂંકી મુલાકાત લીધી હતી. ગિરનારમાં પારસધામ ખાતે રાષ્ટ્રીય સંત નમ્રમુનિ મહારાજ સાથે એક કલાક જેટલી ચર્ચાઓ કર્યા બાદ પારસધામમાં આયોજિત પ્રદર્શન નિહાળીને એકનાથ શિદે એ મિડીયા સાથે વાત કરી હતી, પરંતુ આજના દિવસે તેમણે કોઈપણ પ્રકારના રાજકીય સવાલનો જવાબ આપ્યા વગર પોતાની જૂનાગઢ મુલાકાત પૂર્ણ કરી હતી. નાયબ મુખ્યપ્રધાન એકનાથ શિંદે એ પારસધામમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા એક પ્રદર્શનમાં ભાગ લઈને સમગ્ર પ્રદર્શન અંગે નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબ પાસેથી વિગતો પ્રાપ્ત કરી હતી.

રાજકીય જવાબ આપવાનું ટાળ્યું: ગિરનારના પારસ ધામ ખાતે પ્રદર્શન નિહાળ્યા બાદ નાયબ મુખ્યપ્રધાન એકનાથ શિંદે એ મિડીયા સાથે વાત કરી હતી, પરંતુ તેમણે કોઈ પણ પ્રકારના રાજકીય સવાલોના જવાબ આપવાનું ટાળ્યુ હતું. પારસધામમાં જે પ્રદર્શન ગોઠવવામાં આવ્યું છે તે ખરેખર પ્રત્યેક જીવનના વ્યક્તિત્વ અને જીવન ધોરણને બદલી નાખે આટલું શક્તિશાળી હોવાનુ શિદે એ જણાવ્યું હતું.

મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યપ્રધાન એકનાથ શિદે જુનાગઢની મુલાકાતે (Etv Bharat Gujarat)
રાષ્ટ્રીય સંત નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબ સાથે એકનાથ શિંદે
રાષ્ટ્રીય સંત નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબ સાથે એકનાથ શિંદે (Etv Bharat Gujarat)
એકનાથ શિંદે એ પારસધામમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા એક પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો
એકનાથ શિંદે એ પારસધામમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા એક પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો (Etv Bharat Gujarat)

નમ્રમુનિ મહારાજ સાથે બેઠક કરી: એકનાથ શિંદે એ રાષ્ટ્રીય સંત નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબના આશીર્વાદ લઈને તેમના દ્વારા થઈ રહેલા પ્રયાસોને બિરદાવ્યા હતા. નાયબ મુખ્યપ્રધાન એકનાથ શિંદેની જૂનાગઢની બે કલાકની ખૂબ ટૂંકી મુલાકાત હતી તેઓ મહારાષ્ટ્ર થી સીધા ભવનાથ હેલીપેડ ખાતે આગમન થયું હતું, ત્યાંથી સીધા પારસધામ ખાતે નમ્રમુનિ મહારાજ સાથે બેઠક કરી અને પ્રદર્શન નિહાળ્યા બાદ અહીંથી પરત મહારાષ્ટ્ર જવા હેલિકોપ્ટરમાં રવાના થયા હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. જુનાગઢના પાતાપુર ગામે સિંહ પરિવારના આંટાફેરા, શિકારની શોધમાં ફરતો સિંહ પરિવાર CCTVમાં કેદ
  2. સાસણ ખાતે પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય સિંહ સંરક્ષણ સેમિનાર યોજાયો, સિંહ સંશોધન સાથે જોડાયેલા તજજ્ઞો રહ્યા હાજર

જુનાગઢ: મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન અને વર્તમાન નાયબ મુખ્યપ્રધાન એકનાથ શિંદે એ આજે જુનાગઢની ટૂંકી મુલાકાત લીધી હતી. ગિરનારમાં પારસધામ ખાતે રાષ્ટ્રીય સંત નમ્રમુનિ મહારાજ સાથે એક કલાક જેટલી ચર્ચાઓ કર્યા બાદ પારસધામમાં આયોજિત પ્રદર્શન નિહાળીને એકનાથ શિદે એ મિડીયા સાથે વાત કરી હતી, પરંતુ આજના દિવસે તેમણે કોઈપણ પ્રકારના રાજકીય સવાલનો જવાબ આપ્યા વગર પોતાની જૂનાગઢ મુલાકાત પૂર્ણ કરી હતી. નાયબ મુખ્યપ્રધાન એકનાથ શિંદે એ પારસધામમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા એક પ્રદર્શનમાં ભાગ લઈને સમગ્ર પ્રદર્શન અંગે નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબ પાસેથી વિગતો પ્રાપ્ત કરી હતી.

રાજકીય જવાબ આપવાનું ટાળ્યું: ગિરનારના પારસ ધામ ખાતે પ્રદર્શન નિહાળ્યા બાદ નાયબ મુખ્યપ્રધાન એકનાથ શિંદે એ મિડીયા સાથે વાત કરી હતી, પરંતુ તેમણે કોઈ પણ પ્રકારના રાજકીય સવાલોના જવાબ આપવાનું ટાળ્યુ હતું. પારસધામમાં જે પ્રદર્શન ગોઠવવામાં આવ્યું છે તે ખરેખર પ્રત્યેક જીવનના વ્યક્તિત્વ અને જીવન ધોરણને બદલી નાખે આટલું શક્તિશાળી હોવાનુ શિદે એ જણાવ્યું હતું.

મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યપ્રધાન એકનાથ શિદે જુનાગઢની મુલાકાતે (Etv Bharat Gujarat)
રાષ્ટ્રીય સંત નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબ સાથે એકનાથ શિંદે
રાષ્ટ્રીય સંત નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબ સાથે એકનાથ શિંદે (Etv Bharat Gujarat)
એકનાથ શિંદે એ પારસધામમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા એક પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો
એકનાથ શિંદે એ પારસધામમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા એક પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો (Etv Bharat Gujarat)

નમ્રમુનિ મહારાજ સાથે બેઠક કરી: એકનાથ શિંદે એ રાષ્ટ્રીય સંત નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબના આશીર્વાદ લઈને તેમના દ્વારા થઈ રહેલા પ્રયાસોને બિરદાવ્યા હતા. નાયબ મુખ્યપ્રધાન એકનાથ શિંદેની જૂનાગઢની બે કલાકની ખૂબ ટૂંકી મુલાકાત હતી તેઓ મહારાષ્ટ્ર થી સીધા ભવનાથ હેલીપેડ ખાતે આગમન થયું હતું, ત્યાંથી સીધા પારસધામ ખાતે નમ્રમુનિ મહારાજ સાથે બેઠક કરી અને પ્રદર્શન નિહાળ્યા બાદ અહીંથી પરત મહારાષ્ટ્ર જવા હેલિકોપ્ટરમાં રવાના થયા હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. જુનાગઢના પાતાપુર ગામે સિંહ પરિવારના આંટાફેરા, શિકારની શોધમાં ફરતો સિંહ પરિવાર CCTVમાં કેદ
  2. સાસણ ખાતે પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય સિંહ સંરક્ષણ સેમિનાર યોજાયો, સિંહ સંશોધન સાથે જોડાયેલા તજજ્ઞો રહ્યા હાજર

For All Latest Updates

TAGGED:

EKNATH SHIDEJUNAGADHEKNATH SHIDE VISITS JUNAGADH

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.