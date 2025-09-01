જૂનાગઢ: પૂર્વ કેબિનેટ પ્રધાન અને પૂર્વ ધારાસભ્ય જવાહર ચાવડાએ આજે તેમની પરંપરાગત માણાવદર વિધાનસભા બેઠક પરથી રોજગાર સહાયતા અભિયાનની શરૂઆત કરી છે. બેરોજગાર યુવાનો અને તેમના વાલીઓને સાંભળીને આગામી દિવસોમાં બેરોજગારી કઈ રીતે દૂર કરી શકાય તે અંગે તેમનો જાત રિપોર્ટ રાજ્ય અને કેન્દ્રની સરકારને તેઓ આપવા જઈ રહ્યા છે. તેમણે તેમના તમામ વિરોધીઓને હસીને જવાબ આપતા એવો પ્રત્યુતર આપ્યો હતો કે સમય આવે તમામને યોગ્ય ઉત્તર મળી જશે હાલ તેઓ બેરોજગારી ની સમસ્યા પર કામ કરવા માંગે છે અને તેને કેન્દ્ર સ્થાને રાખીને આગળ વધવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે.
આજથી જવાહર ચાવડાનું બેરોજગારી સહાયતા અભિયાન
પૂર્વ પર્યટન મંત્રી અને માણાવદરના પૂર્વ ધારાસભ્ય જવાહર ચાવડા દ્વારા આજથી બેરોજગાર સહાયતા અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આજે માણાવદર, આવતીકાલે વંથલી અને ત્રીજી તારીખે મેંદરડા ખાતે ત્રીજું સહાયતા અભિયાન માણાવદર વિધાનસભા બેઠક પર પૂર્ણ કરીને બેરોજગારીની સામેની લડાઈ તેઓ સમગ્ર જુનાગઢ લોકસભા બેઠક પર વિસ્તારથી કરવા જઈ રહ્યા છે. આજે માણાવદર ખાતે આયોજિત સહાયતા અભિયાનમાં શિક્ષિત બેરોજગારોની સાથે તેમના વાલીઓએ પણ રૂબરૂ સ્થળ પર હાજર રહીને તેમની તમામ વિગતો લેખિતમાં પૂર્વ પ્રધાન જવાહર ચાવડાને સુપ્રત કરી હતી. આ તકે જવાહર ચાવડાએ આવેલા તમામ બેરોજગારો અને તેમના વાલીઓ સાથે વ્યક્તિગત મુલાકાત કરીને બેરોજગારીની સમસ્યા કઈ રીતે દૂર કરી શકાય તેમાં બેરોજગાર યુવાનો તેના વાલી અને જવાહર ચાવડા કઈ રીતે ઉપયોગી થઈ શકે તે અંગેના વિસ્તૃત ચર્ચાની સ્વયમ તેમણે નોંધ કરીને અભિયાનની શરૂઆત કરાવી છે.
હાસ્ય સાથે વિરોધીઓને આપ્યો જવાબ
પાછલા એક વર્ષથી માણાવદર વિધાનસભાને લઈને જવાહર ચાવડા અને ભાજપના કેટલાક પદાધિકારીઓ અને માણાવદરના વર્તમાન ધારાસભ્ય એકબીજા સામે આક્ષેપો કરી રહ્યા છે ભાજપના જ આગેવાનો દ્વારા આક્ષેપોને લઈને જવાહર ચાવડાએ મધુર હાસ્ય સાથે પ્રત્યુતર આપતા જણાવ્યું હતું કે, સમય આવ્યે તમામ લોકોને તેનો ઉત્તર મળી જશે. આજે તેઓ રોજગાર સહાયતા અભિયાનની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે એટલે રાજકારણની વાતોને લઈને વધુ કંઈ પણ કહેવું યોગ્ય નહીં ગણાય. પરંતુ જ્યારે જવાહર ચાવડાના ખૂબ જ નજીકના અને ચુસ્ત ટેકેદારો ભાજપમાં જોડાય છે ત્યારે ભાજપના જ નેતાઓ દ્વારા તેની નોંધ લેવાતી નથી. પરંતુ જ્યારે કોઈ કાર્યકર ભાજપ માંથી આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાય છે ત્યારે ભાજપના જ આ લોકો વાતનું વતેસર કરીને તેમના અભિયાનને રોકવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. પરંતુ તેમના દ્વારા આજે શરૂ થયેલું આ અભિયાન ધીમે ધીમે સમગ્ર જુનાગઢ લોકસભા સીટ અને તમામ તાલુકા મથકે યોજવાની એક નવી રણનીતિ પણ જવાહર ચાવડા દ્વારા બનાવવામાં આવી છે જેના પર આજથી કામ શરૂ થયું છે.
બેરોજગાર યુવાનોએ આપ્યો પ્રતિભાવ
આજથી શરૂ થયેલા બેરોજગાર સહાયતા અભિયાનમાં આવેલા બેરોજગાર યુવાનોએ જવાહર ચાવડા દ્વારા માણાવદરમાંથી શરૂ કરવામાં આવેલી વિશેષ પહેલને બિરદાવીને આવકારી છે. બેરોજગાર યુવાનો માને છે કે આ પ્રકારે કોઈ પણ અભિયાન શરૂ થાય અને જેમાં રાજકીય પક્ષ અને આગેવાનોનો ટેકો બેરોજગારને મળે તો બેરોજગારી દૂર થશે તેવી એક નવી આશાનો જન્મ બેરોજગારોમાં થતો હોય છે. હાલ સામાન્ય નોકરી મેળવવી પણ ખૂબ મુશ્કેલ છે. આવા સમયે બેરોજગાર યુવાન અને તેના પરિવારોની સમસ્યા જાણીને તેનો કઈ રીતે ઉકેલ આવી શકે તે માટેનું આ અભિયાન સફળ થશે તેવો આશાવાદ બેરોજગારોએ માણાવદર ખાતે વ્યક્ત કર્યો હતો.
જૂનાગઢને આર્થિક અને શૈક્ષણિક રીતે આગળ લાવવા પહેલ
જવાહર ચાવડા જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં ડાર્ક ઝોન બીપીએલ રાશન કાર્ડ અને ખેડૂતોની અનેક સમસ્યાઓને લઈને વર્ષ 2012 થી સતત આંદોલન કરી રહ્યા છે. જેમાં ડાર્ક ઝોન અને બીપીએલ રાશનકાર્ડના અભિયાનને ખૂબ મોટી સફળતા મળી છે. જેના થકી ગુજરાતના 10 થી 12 જેટલા જિલ્લાના ખેડૂતોની સમસ્યામાંથી બહાર આવ્યા છે. તો જુનાગઢ સહિત રાજ્યના અનેક રાશનકાર્ડ ધારકો કે જે બીપીએલ કાર્ડ ધરાવતા હતા તેમની સમસ્યામાં ઘટાડો અને સુવિધામાં વધારો તેમના અભિયાન થકી થયો છે. ત્યારે વધુ એક વખત બેરોજગાર સહાયતા અભિયાન શરૂ કરીને તેમના પાછલા અભિયાનની સફળતાની માફક જ આ અભિયાન પણ સફળ થશે તેવો આશાવાદ સ્વયંમ જવાહર ચાવડા એ વ્યક્ત કર્યો છે. રાજ્ય અને કેન્દ્રની સરકારને બેરોજગારી કઈ રીતે દૂર કરી શકાય બેરોજગારી માટે કેવા કારણો જવાબદાર છે આ તમામનો વિશેષ અભ્યાસ કર્યા બાદ એક રિપોર્ટ સ્વયંમ રાજ્ય અને કેન્દ્રની સરકારને આપવા પણ જઈ રહ્યા છે.
