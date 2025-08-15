હૈદરાબાદ : ગુજરાતમાં વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગ દ્રારા આગાહી કરવામાં આવી છે. જનમાષ્ટમીના દિવસે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. જનમાષ્ટમીના દિવસે હવામાન વિભાગ દ્વારા જુનાગઢ, અમરેલી, ગિર સોમનાથ, ભાવનગરમાંં છુટાછવાા સ્થળોએ અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તા. 15 ઓગસ્ટથી લઈને 21 ઓગસ્ટ સુધી હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે.
ભારતીય હવામાન વિભાગની માહિતી અનુસાર, આગામી દિવસોમાં એટલે કે 15 તારીખ પછી રાજ્યમાં ફરી ભારે વરસાદની શરૂઆત થશે.
- હવામાન ચેતવણી
15 ઓગસ્ટ 2025એ ગુજરાતના જુનાગઢ, અમરેલી, ગિર સોમનાથ, ભાવનગર અને દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં છુટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની સંભાવના છે.
16 ઓગસ્ટ 2025એ રાજકોટ, અમદાવાદ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, જુનાગઢ, અમરેલી, ગિર સોમનાથ, ભાવનગરમાં ભારે વરસાદ અને દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ અને દાદરા નગર હવેલીમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે
17 ઓગસ્ટ 2025એ નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે.
18 ઓગસ્ટ 2025એ જુનાગઢ, અમરેલી, ગિર સોમનાથ, ભાવનગર, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ વલસાડ અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે.
19 ઓગસ્ટ અને 20 ઓગસ્ટ 2025એ દેવભુમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જુનાગઢ, ગિરસોમનાથ, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે.
21 ઓગસ્ટ 2025એ નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે.
