મહેસાણામાં 1.3 લાખ રાશનકાર્ડ રદ કરાયા, બંગલો, ગાડી, જમીન છતાં ગરીબોના ભાગનું અનાજ લેતા

કુલ 2.33 લાખ શંકાસ્પદ રેશનકાર્ડ ધારકોની ચકાસણી હાથ ધરી હતી. આ વેરિફિકેશન રાજ્ય સરકારના 12 માપદંડોના આધારે કરવામાં આવ્યું હતું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2025 at 7:15 PM IST

2 Min Read
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લામાં ગરીબોના હકનું અનાજ ખોટી રીતે મેળવતા લોકો સામે જિલ્લા પુરવઠા વિભાગે કડક કાર્યવાહી કરી છે. આ વિભાગે 1.3 લાખ એવા લોકોના રેશનકાર્ડ બંધ કર્યા છે, જેઓ રાષ્ટ્રીય ખાદ્ય સુરક્ષા યોજના (NFSA) ના માપદંડો હેઠળ આવતા નહોતા. આ લોકો પાસે બંગલો, ગાડી અને મોટી જમીન હોવા છતાં તેઓ ગરીબોના ભાગનું અનાજ લઈ રહ્યા હતા.

2.33 લાખ શંકાસ્પદ રાશન કાર્ડની તપાસ
મહેસાણા જિલ્લામાં ગરીબોને મળતા અનાજને લઈને જિલ્લા પુરવઠા વિભાગે એક મોટી ઝુંબેશ ચલાવી છે. રાષ્ટ્રીય ખાદ્ય સુરક્ષા યોજના એટલે કે NFSA હેઠળ સસ્તું અનાજ મેળવતા શંકાસ્પદ લાભાર્થીઓ સામે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. વિભાગે કુલ 2.33 લાખ શંકાસ્પદ રેશનકાર્ડ ધારકોની ચકાસણી હાથ ધરી હતી. આ વેરિફિકેશન રાજ્ય સરકારના 12 માપદંડોના આધારે કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં રૂ.6 લાખથી વધુની વાર્ષિક આવક ધરાવતા, 5 એકરથી વધુ જમીન ધરાવતા અને GST મુજબ રૂ.25 લાખથી વધુનું ટર્નઓવર ધરાવતા લોકોનો સમાવેશ થાય છે. આ ચકાસણીમાં 1.3 લાખ એવા લોકોની ઓળખ થઈ, જેઓ આ માપદંડોનું પાલન કરતા ન હોવા છતાં અનાજનો લાભ લઈ રહ્યા હતા.

4000થી વધુ રાશનકાર્ડ ધારકોની આવક 6 લાખથી વધુ
મહેસાણા તાલુકામાં 6 લાખથી વધુ હોય તેવો ડેટા મળ્યો હતો, 4,206 રેશનકાર્ડ ધારકો, જેનો નિકાલ કરી દીધો છે, એ રેશનકાર્ડ બંધ કર્યા. એના ઉપરાંત જીએસટી અને જેનું ટર્નઓવર 25 લાખથી વધુ હોય, એવા લોકોના 64 રેશનકાર્ડ ધારકોનો નિકાલ થયો. કોઈ સંસ્થા સાથે જોડાયેલા લોકો હોય એવા 234 રેશનકાર્ડ ધારકોનો પણ નિકાલ થયો. પીએમ કિસાન લેન્ડ હોલ્ડિંગના અનુસંધાનમાં જેની પાસે 2.47 એકર જમીન હોય, એવા લોકોને પણ આ બધા લાભ આપવાના સરકારે બંધ કર્યા છે. એવા 28,696 હતા એમાંથી 2,658 લોકો એમ ટોટલ મળી 6,156 રેશન કાર્ડ ધારકોના નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે.

પેઢીમાં ડિરેક્ટર હોય એવા 1000થી વધુ લોકો સસ્તું અનાજ મેળવતા
આ કાર્યવાહી દરમિયાન, જિલ્લા પુરવઠા વિભાગને જાણવા મળ્યું કે, 5 એકરથી વધુ જમીન ધરાવતા 38,245 લોકો અને 6 લાખથી વધુની આવક ધરાવતા 15,326 લોકો ગરીબોના હકનું અનાજ લઈ રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત, કોઈ પેઢીમાં ડિરેક્ટર હોય તેવા 1012 લોકો અને રૂ.25 લાખથી વધુનું ટર્નઓવર ધરાવતા 296 લોકો પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ રહ્યા હતા. આ તમામ લોકોના NFSA કાર્ડ રદ કરવામાં આવ્યા છે અને તેમને નોન-એનએફએસએ કેટેગરીમાં મૂકી દેવામાં આવ્યા છે. જોકે, તેમના રેશનકાર્ડ ચાલુ રહેશે, પરંતુ તેઓ હવે સસ્તા અનાજનો લાભ લઈ શકશે નહીં.

મહેસાણાના 10 તાલુકામાં તપાસ
આ સમગ્ર કાર્યવાહી મહેસાણા જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી બિરેન પટેલ અને તેમની ટીમ દ્વારા 10 તાલુકામાં હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ કાર્યવાહીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ છે કે જે લોકો ખરેખર ગરીબ છે અને જરૂરિયાતમંદ છે, તેમને જ અનાજનો પૂરતો જથ્થો મળી રહે. વિભાગે 1.3 લાખ કાર્ડ બંધ કર્યા છે, જ્યારે બાકીના 1.29 લાખ શંકાસ્પદ લાભાર્થીઓની ચકાસણી હજુ ચાલુ છે. આ કાર્યવાહીથી એ સુનિશ્ચિત થશે કે સરકારી યોજનાનો લાભ ફક્ત પાત્રતા ધરાવતા લોકોને જ મળે.

