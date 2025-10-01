દશેરા પૂર્વે ફૂડ સેફટી વિભાગ એક્શન મોડમાં, ફાફડા-જલેબીના નમૂના લઈને લેબોરેટરીમાં મોકલાયા
સુરત: આગામી સમયમાં આવનાર દશેરાના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને સુરત મહાનગર પાલિકાનું આરોગ્ય વિભાગ સક્રિય થઈ ગયું છે. દશેરા પર્વ પર લોકોમાં પ્રિય એવા ફાફડા અને જલેબીની ગુણવત્તા ચકાસવા માટે શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ફૂડ સેફટી ઓફિસરો દ્વારા ફરસાણ વિક્રેતાઓને ત્યાં તપાસની ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે. લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે કોઈ ચેડા ન થાય તે માટે આ નમૂનાઓને પૃથક્કરણ (Analysis) માટે પબ્લિક હેલ્થ લેબોરેટરીમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા છે.
ઝોનવાર ટીમો બનાવી નમૂના લેવાયા
દશેરાનો તહેવાર સુરતીઓ માટે ફાફડા અને જલેબીનો પર્યાય બની ગયો છે. આ દિવસે મોટી સંખ્યામાં લોકો આ વાનગીઓ આરોગતા હોય છે, જેના કારણે બજારમાં ફરસાણનું ઉત્પાદન પણ મોટા પાયે થતું હોય છે. આ પરિસ્થિતિમાં ખાદ્ય પદાર્થોની ગુણવત્તા જળવાઈ રહે તે અત્યંત જરૂરી છે.
આ જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા શહેરના તમામ 6 ઝોનમાં ફૂડ સેફટી ઓફિસરોની 8 થી 10 જેટલી અલગ-અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી છે. આ ટીમો દ્વારા આજે સવારથી જ ફરસાણનું ઉત્પાદન કરતા એકમો અને વિક્રેતાઓને ત્યાં સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન શંકાસ્પદ જણાતા ફાફડા, જલેબી અને અન્ય ફરસાણના નમૂના એકત્ર કરવાની કામગીરી ચાલી રહી છે.
ખામી જણાશે તો કાયદેસરની કાર્યવાહી થશે
આ કાર્યવાહી અંગે માહિતી આપતા એક ફૂડ સેફટી ઓફીસરએ જણાવ્યું હતું કે, "દશેરા પર્વ નિમિત્તે ફરસાણના ઉત્પાદન અને વેચાણના સ્થળો પર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. અમારી ટીમો ફાફડા, જલેબી સહિતના ખાદ્ય પદાર્થોના નમૂના લઈ રહી છે, જેને તાત્કાલિક ધોરણે પબ્લિક હેલ્થ લેબોરેટરી, સુરત મહાનગર ખાતે પૃથક્કરણ માટે મોકલવામાં આવશે."
અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, લેબોરેટરીમાં આ નમૂનાઓમાં તેલની ગુણવત્તા, રંગ (Colour) અને અન્ય અખાદ્ય પદાર્થોની હાજરી અંગે વિગતવાર ચકાસણી કરવામાં આવશે. પૃથક્કરણ અહેવાલ આવ્યે જો કોઈ ખામી કે ભેળસેળ સામે આવશે, તો સંબંધિત વિક્રેતાઓ સામે કાયદેસરની અને દંડાત્મક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
આરોગ્ય વિભાગના આ અચાનક પગલાથી ફરસાણ વિક્રેતાઓમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. વિભાગનો હેતુ સ્પષ્ટ છે કે તહેવારના માહોલમાં લોકો સ્વસ્થ્ય અને ગુણવત્તાયુક્ત આહાર મેળવી શકે.
