ETV Bharat / state

વિજાપુરની શંકાસ્પદ પનીર ફેક્ટરી પર મોટો ખુલાસો, પનીરના નમૂના લેબોરેટરી ટેસ્ટમાં ફેલ

એક માસ પહેલા મહેસાણા ફૂડ વિભાગે દરોડો પાડીને મોટાપાયે ચાલતા શંકાસ્પદ ડુપ્લીકેટ પનીરના કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો હતો.

વિજાપુરની શંકાસ્પદ પનીર ફેક્ટરી પર મોટો ખુલાસો, પનીરના નમૂના લેબોરેટરી ટેસ્ટમાં ફેલ
વિજાપુરની શંકાસ્પદ પનીર ફેક્ટરી પર મોટો ખુલાસો, પનીરના નમૂના લેબોરેટરી ટેસ્ટમાં ફેલ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2025 at 4:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા: વિજાપુર તાલુકામાં આવેલા એક શંકાસ્પદ પનીર બનાવતા યુનિટ પર એક માસ પહેલા મહેસાણા ફૂડ વિભાગે દરોડો પાડીને મોટાપાયે ચાલતા શંકાસ્પદ ડુપ્લીકેટ પનીરના કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. ફૂડ વિભાગની આ કડક કાર્યવાહી બાદ નકલી ખાદ્ય પદાર્થો બનાવતા માફિયાઓમાં ફફડાટ ફેલાઈ ગયો છે. આ કેસમાં પનીરના નમૂના લેબોરેટરી ટેસ્ટમાં ફેલ સાબિત થયા છે અને ફેક્ટરી સંચાલક સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

દરોડા અને તપાસની વિગતો

મહેસાણા ફૂડ વિભાગને વિજાપુરના એક ગોડાઉનમાં શંકાસ્પદ પનીરનું ઉત્પાદન થતું હોવાની ગુપ્ત માહિતી મળી હતી. આ માહિતીના આધારે, ફૂડ વિભાગની ટીમે ગત મહિને તાત્કાલિક દરોડો પાડ્યો હતો. દરોડા દરમિયાન, ટીમને મોટા પ્રમાણમાં પનીર અને તેના ઉત્પાદન માટે વપરાતા શંકાસ્પદ પદાર્થો મળી આવ્યા હતા. ફૂડ વિભાગના અધિકારીઓએ સ્થળ પરથી પનીરના નમૂના લીધા હતા અને તેમને વધુ વૈજ્ઞાનિક પરીક્ષણ માટે ગાંધીનગર ખાતેની સરકારી લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.

લેબોરેટરી ટેસ્ટમાં ઘટસ્ફોટ

લેબોરેટરી ટેસ્ટના પરિણામોએ ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા. પરીક્ષણમાં બહાર આવ્યું કે પનીરના નમૂનામાં દૂધના ફેટને બદલે વનસ્પતિ ફેટ (વેજ ફેટ)નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ટેસ્ટ રિપોર્ટ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે આ પનીર ભેળસેળયુક્ત અને ખાદ્ય સુરક્ષાના માપદંડોનું ઉલ્લંઘન કરતું હતું. વનસ્પતિ ફેટનો ઉપયોગ કરવાથી પનીરનું ઉત્પાદન સસ્તું પડે છે અને વેચાણકર્તાઓ મોટો નફો કમાય છે, પરંતુ તે ગ્રાહકોના આરોગ્ય માટે અત્યંત હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે.

કાયદેસરની કાર્યવાહી અને દંડની જોગવાઈ

લેબોરેટરી રિપોર્ટના આધારે, મહેસાણા ફૂડ વિભાગે ફેક્ટરી સંચાલક સામે કડક કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. આ મામલો હવે અધિક કલેક્ટરની કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે, જ્યાં આ કેસ ચલાવવામાં આવશે. કાયદાકીય જોગવાઈઓ અનુસાર, ફેક્ટરી સંચાલકને અંદાજે ₹10 લાખથી વધુનો દંડ ફટકારવામાં આવી શકે છે. આ દંડ ભેળસેળયુક્ત ખાદ્ય પદાર્થોના ઉત્પાદન બદલ કડક સજાની જોગવાઈનો ભાગ છે.

આ ઉપરાંત, મહેસાણા ફૂડ વિભાગે આ પનીર ફેક્ટરીનું લાયસન્સ કાયમી ધોરણે રદ્દ કરી દીધું છે. આ પગલું ભવિષ્યમાં આવા ગેરકાયદેસર ઉત્પાદનોનું પુનરાવર્તન ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે લેવામાં આવ્યું છે. લાયસન્સ રદ્દ થવાથી ફેક્ટરીનું સંચાલન સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ જશે.

જાહેર આરોગ્ય અને જાગૃતિ

આ પ્રકારના કૌભાંડો જાહેર આરોગ્ય માટે ગંભીર ખતરો ઊભો કરે છે. નકલી અને ભેળસેળયુક્ત પનીર ખાવાથી પાચનતંત્રને લગતી સમસ્યાઓ, એલર્જી, અને અન્ય સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ગંભીર બીમારીઓ થઈ શકે છે. ફૂડ વિભાગની આ કાર્યવાહી એ દર્શાવે છે કે મહેસાણા વહીવટી તંત્ર ખાદ્ય પદાર્થોની શુદ્ધતા અને સુરક્ષા જાળવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

અધિકારીઓએ લોકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ હંમેશા માન્યતા પ્રાપ્ત અને જાણીતી બ્રાન્ડના ઉત્પાદનો જ ખરીદે. કોઈપણ શંકાસ્પદ ખાદ્ય પદાર્થ વિશે માહિતી મળે તો તાત્કાલિક ફૂડ વિભાગને જાણ કરવી જોઈએ. મહેસાણા ફૂડ વિભાગની આ કડક કાર્યવાહી ડુપ્લીકેટ પનીર બનાવતા માફિયાઓ માટે એક લાલબત્તી સમાન છે અને તે દર્શાવે છે કે નકલી ખાદ્ય પદાર્થોના વ્યવસાયને કોઈ સંજોગોમાં ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં.

10 દિવસ પહેલા સુરતમાં 315 કિલો નકલી પનીર ઝડપાયું હતું

સુરતના પુણા વિસ્તારમાંથી ઝોન-1 એલસીબી પોલીસની ટીમે બાતમીના આધારે દરોડો પાડી 315 કિલોગ્રામ શંકાસ્પદ નકલી પનીરનો જથ્થો જપ્ત કર્યો હતો. ઝોન-1 એલસીબી પોલીસને બાતમી મળી હતી કે પુણા ગામ, સીતાનગર ચોકડી પાસે, કૃષ્ણ નગર સોસાયટીના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરના મકાનમાં નકલી પનીર બનાવવામાં આવી રહ્યું હતું. રેડ દરમિયાન પોલીસે મકાનમાંથી પંકજ રમણીકભાઈ ભૂત (ઉ.58) નામના વ્યક્તિને ઝડપી પાડ્યો હતો. સ્થળ પરથી પોલીસને 315 કિલોગ્રામ નકલી પનીરનો વિશાળ જથ્થો મળી આવ્યો હતો.

જાન્યુઆરી 2025માં રાજકોટમાંથી આશરે 800 કિલો જેટલું નકલી પનીર મળી આવ્યું હતું

રાજકોટના શિતલપાર્ક ચોક પાસે શાસ્ત્રીનગર 6 માં ગુજરાત ફૂડ નામની ફેક્ટરીમાં નકલી પનીર બનાવી વહેચતા લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરી છેતરપીંડી કરતા હોવાની માહિતી SOGને મળતા ટીમે દરોડો પાડ્યો હતો. યુનિટમાં નકલી પનિર બનાવવાનું રેકેટ ચાલતુ હતું. જેથી કારખાનાના માલિક હાર્દિક ઘનશ્યામભાઈ કારિયા વિરુદ્ધ SOGની ટીમે ગુનો નોંધ્યો હતો. ફેક્ટરીમાં તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે, નકલી પનીર બનાવવા માટે અલગ અલગ એસિડ તેમજ ફ્લેક્સ તથા પામોલીન તેલ સહિતની વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને દૂધ વગરનું નકલી પનીર બનાવવામાં આવતું હતું. ફેક્ટરીમાંથી કનેક્શન કે બીલ વગરના 21 ગેસના બાટલા પણ કબ્જે કરવામાં આવ્યા હતાં. ગુજરાત ફૂડમાંથી આશરે 800 કિલો જેટલું નકલી પનીર મળી આવ્યું હતું. જે કેમિકલ દ્વારા બનાવવામાં આવતું હતું.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

SUSPECTED CHEESE FACTORYVIJAPURCHEESE SAMPLE FAILS LAB TESTFOOD DEPARTMENT RAIDSUSPECTED CHEESE FACTORY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.