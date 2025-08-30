મહેસાણામાં આંગણવાડી ભરતી માટે અરજીઓનો ધસારો, કર્મચારીઓએ રાત-દિવસ એક કર્યા

મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લામાં આંગણવાડીની ભરતીને લઈને અરજીઓનો ધસારો જોવા મળ્યો છે, જેના કારણે મામલતદાર કચેરીના કર્મચારીઓએ રાત-દિવસ કામ કરવું પડ્યું છે. હજારોની સંખ્યામાં આવેલી અરજીઓની ચકાસણી માટે નાયબ મામલતદાર અને અન્ય કર્મચારીઓએ અથાક મહેનત કરી છે.
આંગણવાડીની ભરતી પ્રક્રિયાની અંતિમ તારીખ 30 ઓગસ્ટ હતી, જેના કારણે છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં મામલતદાર કચેરીમાં અરજીઓનો ખડકલો થયો હતો. મળતી માહિતી મુજબ, છેલ્લા પાંચ દિવસમાં દરરોજ સરેરાશ 500 અરજીઓ આવી હતી. આ અરજીઓમાં રહેઠાણના પ્રમાણપત્રની માંગ સૌથી વધુ હતી, જે અરજી સાથે ફરજિયાત જોડવાનું હતું.
આ ધસારાને પહોંચી વળવા માટે મામલતદાર કચેરીના કર્મચારીઓ અને ઓપરેટરોએ રાતની પાળીઓ પણ ગોઠવી. અરજીઓની ચકાસણી, ડેટા એન્ટ્રી અને રહેઠાણના પ્રમાણપત્રો જારી કરવા માટે મોડી રાત સુધી કામ ચાલ્યું. આટલી મોટી સંખ્યામાં અરજીઓને કારણે કર્મચારીઓ પર કામનો બોજ ઘણો વધ્યો હતો.
આંકડાઓ અનુસાર, છેલ્લા 30 દિવસમાં મહેસાણા શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કુલ 2,941 રહેઠાણના પ્રમાણપત્રો જારી કરાયા, જેમાં શહેરમાં 1,315 અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં 1,626 પ્રમાણપત્રોનો સમાવેશ થાય છે. ખાસ કરીને છેલ્લા પાંચ દિવસમાં આ સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો, જેમાં શહેરમાં 474 અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં 586 પ્રમાણપત્રો જારી થયા.
આ પરિસ્થિતિ દર્શાવે છે કે આંગણવાડીની નોકરી પ્રત્યે ખાસ કરીને યુવતીઓમાં અપાર ઉત્સાહ છે. બેરોજગારીની સમસ્યા વચ્ચે સરકારી નોકરીની નાની જગ્યાઓ માટે પણ અરજીઓનો પૂર આવી રહ્યો છે. આંગણવાડીમાં મળતો પગાર અને અન્ય લાભો આ નોકરીને આકર્ષક બનાવે છે.
મામલતદાર કચેરીના એક કર્મચારીએ જણાવ્યું, "છેલ્લા પાંચ દિવસથી અમે સતત કામ કરી રહ્યા છીએ. અરજીઓનો ધસારો એટલો બધો છે કે રાત્રે પણ કામ કરવું પડે છે. અમે એ સુનિશ્ચિત કરવા પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ કે કોઈ અરજી બાકી ન રહે અને સમયસર તમામ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય."
આ ઘટના મહેસાણા જિલ્લામાં રોજગારીની તકો અને યુવાનોની સરકારી નોકરી પ્રત્યેની રુચિને ઉજાગર કરે છે. અરજીઓનો આ ધસારો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે નાના પગારની નોકરીઓ પણ આજે કેટલી મહત્ત્વની બની ગઈ છે. ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ આગામી સમયમાં યોગ્ય ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.
