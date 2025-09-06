સુરતના માંગરોળમાં કીમ નદીમાં પૂર: ખેતરોને નુકસાન, ગામોમાં પાણી ફરી વળ્યું

માંગરોળમાંથી પસાર થતી કીમ નદી ગુરુવારે રાત્રે પૂરની પરિસ્થિતિમાં આવી ગઈ હતી. નદીના ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ અને પીંગોટ ડેમ ઓવરફ્લો થતાં આ સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.
સુરત: માંગરોળ તાલુકામાંથી પસાર થતી કીમ નદી ગુરુવારે રાત્રે પૂરની પરિસ્થિતિમાં આવી ગઈ હતી. નદીના ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ અને પીંગોટ ડેમ ઓવરફ્લો થતાં આ સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. નદીએ સવારે 9:30 વાગ્યે 11 મીટરની વોર્નિંગ લેવલની સપાટી વટાવી હતી, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ફરી વળ્યા હતા.
આ પૂરની અસર વેલાછા, ઉમરાચિ અને કોસાડી જેવા ગામોમાં જોવા મળી હતી. વેલાછા ગામમાં માંગરોળ રોડ પર આવેલી ગ્રીન વિલા 2 સોસાયટીમાં નદીના પાણી ઘૂસી ગયા હતા. તે જ રીતે, ઉમરાચિ ગામમાં પણ પાણી ઘૂસી જતાં ઘણા ખેતરો નદીમાં ફેરવાઈ ગયા હતા. ખેડૂતોના પાકને ભારે નુકસાન થયું હોવાના અહેવાલો છે, જેના કારણે તેમને મોટું નુકસાન વેઠવું પડ્યું છે. જોકે, આજે પાણી ઓસરતા ખેડૂતોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.
પૂરની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર દ્વારા મોટા બોરસરા અને પાનસરા જેવા વિસ્તારોમાં તલાટી અને સરપંચ સહિત વહીવટી તંત્રને સતર્ક રહેવા સૂચના આપવામાં આવી હતી. સદભાગ્યે, કોઈ મોટી જાનહાનિ કે રહેણાંક વિસ્તારોમાં પાણી ઘૂસ્યા ન હોવાથી તંત્રએ રાહત અનુભવી છે. જોકે, સ્થાનિકો અને ખેડૂતોએ પૂરથી થયેલા નુકસાન અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.
ઉકાઇ ડેમમાં પાણીની આવક ઘટતાં 4 દરવાજા બંધ, તંત્ર દ્વારા સતત નિરીક્ષણ
દક્ષિણ ગુજરાત માટે પાણી પુરવઠો અને વીજ ઉત્પાદનની દૃષ્ટિએ અત્યંત મહત્વનો ઉકાઇ ડેમ હાલ પાણીની આવકમાં ઘટાડો અનુભવી રહ્યો છે. કેચમેન્ટ એરિયામાં વરસાદનું પ્રમાણ ઘટતાં ડેમમાં પાણીના પ્રવાહમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. પરિણામે, તંત્રે જરૂરી નિર્ણય લઈને ડેમના કેટલાક દરવાજા બંધ કર્યા છે.
મહારાષ્ટ્રના ઉપરવાસ વિસ્તારોમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં સતત વરસાદને કારણે ઉકાઇ ડેમમાં પાણીની આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હતો. જોકે, હવે વરસાદનું જોર ઘટતાં પાણીની આવક ઘટી છે. હાલ ડેમમાં 84,952 ક્યુસેક પાણીની આવક નોંધાઈ રહી છે, જ્યારે ડેમમાંથી 1,16,736 ક્યુસેક પાણી તાપી નદીમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે.
આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ડેમના કુલ 12 દરવાજાઓમાંથી 4 દરવાજા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. હાલમાં 8 દરવાજા 7 ફૂટની ઊંચાઈએ ખુલ્લા રાખવામાં આવ્યા છે, જેથી પાણીનું સ્તર નિયંત્રિત રહે. આ નિર્ણય ડેમની સુરક્ષા અને પાણીનું સંતુલન જાળવવા માટે મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે.
ઉકાઇ ડેમની હાલની સપાટી 337.92 ફૂટ છે, જ્યારે ભયજનક સપાટી 345 ફૂટ છે. આમ, હાલનું પાણીનું સ્તર ભયજનક સપાટીથી લગભગ 7 ફૂટ નીચું છે. તેમ છતાં, સત્તાધીશો સતત નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે અને પાણીની આવક-જાવકના આધારે દરવાજાઓમાં ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યા છે.
