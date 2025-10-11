તાલાળામાં કલરની દુકાનમાં જ્વલનશીલ પદાર્થ સળગાવી ફેંકતા 5 વર્ષીય બાળકી અને વેપારી દાઝયા, પોલીસે આરોપી ઝડપી પાડ્યો
જ્વલનશીલ પદાર્થ સળગાવી દુકાનમાં ફેંકતા વેપારી તથા એક બાળકી ગંભીર રીતે દાઝી જતા સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવતા પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
Published : October 11, 2025 at 7:05 PM IST
ગીર સોમનાથ : જિલ્લાના તાલાળામા કલરની દુકાનમાં જ્વલનશીલ પદાર્થ સળગાવી દુકાનમાં ફેંકતા વેપારી તથા એક બાળકી ગંભીર રીતે દાઝી જતા સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવતા પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
વેપારી પર જ્વલનશીલ પદાર્થ ફેંકાયો
તાલાળા શહેરમાં આવેલ જસ્મિન ટ્રેડર્સ નામની દુકાનમાંથી અજાણ્યો વ્યક્તિ કલરમાં મિક્સ કરવા માટેનું કેમિકલ લઈ ગયેલ હોય બાદમાં તે કેમિકલ દુકાનદારને પરત આપવા આવ્યો હતો, પરંતુ દુકાનદારે આ વેચેલો માલ પરત લેવાની ના પાડતા ગુસ્સે થયેલ શખ્સે કલરમાં મિક્સ કરવાની 100 ગ્રામની ડબ્બી દુકાનદારના કાઉન્ટર પર જ સળગાવી દુકાનમાં ફેંકી હતી.
જે ફેંકેલ સળગતો પદાર્થ દુકાનમાં બેઠેલા આંકોલવાડી ગામના ગ્રાહક અશ્વિનભાઈ ઠુંમરની પાંચ વર્ષની દીકરી કાવ્યા પર પડતા કાવ્યા નામની દીકરી હાથ પગ અને મોઢાના ભાગે ગંભીર રીતે દાઝી ગઈ હતી. દીકરીને બચાવવા ગયેલા દુકાનદાર હસમુખભાઈ પણ હાથના ભાગે દાઝી ગયા હતા. દુકાનમાં જ્વલનશીલ પદાર્થ ફેંકી ડિક્સન સળગાવવાનો પ્રયાસ કરનારને વેપારીઓએ પકડી પોલીસને સોંપ્યો હતો.
પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી
તાલાળા પોલીસે ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત કાવ્યાના પિતા અશ્વિનભાઇ ઠુંમરની ફરિયાદના આધારે જ્વલનશીલ પદાર્થ સળગાવી દુકાન સળગાવવાનો પ્રયાસ કરી 2 લોકોને ઇજાગ્રસ્ત કરનાર મૂળ જૂનાગઢનો હાલ તાલાળા મિલ કમ્પાઉન્ડ પાસેના ઝૂંપડામાં રહેતો કરણ ઉર્ફે અકરમ ગોવિંદગીરી બોરીચા(ફકીર) આજે BNSની કલમ 109 અને 352 હેઠળ ખૂનની કોશિશનો ગુનો નોંધી આરોપી કરમ ઉર્ફે અકરમને તાલાળા પોલીસે ઝડપી પાડ્યો હતો. હાલ આ ગુનાની વધુ તપાસ તાલાળાલ PI જે. એન. ગઢવી ચલાવી રહ્યા છે.
