સાવચેતી અને સુરક્ષાને ધ્યાન રાખીને તમામ માછીમારોને પરત આવવા આદેશ - JUNAGADH FISHERMEN OPERATION SINDUR

Published : May 9, 2025 at 7:32 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 8:48 PM IST

જુનાગઢ: ભારત અને પાકિસ્તાનની સેનાઓ વચ્ચે ચાલી રહેલા સૈનિક સંઘર્ષમાં રાજ્યના ફિશરીઝ કમિશનરે દરિયામાં માછીમારી કરી રહેલા ગુજરાતના તમામ બંદરો ના માછીમારોને પરત આવવા આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. આજ સાંજ સુધીમાં તમામ માછીમારોને નજીકના બંદરે પહોંચી જવાની તાકીદ માછીમાર કમિશનર દ્વારા કરવામાં આવી છે. સુરક્ષા હેતુ માટે માછીમારોને બોલાવાયા પરત: ભારત અને પાકિસ્તાનની સેના વચ્ચે ચાલી રહેલા સૈનિક સંઘર્ષમાં પાકિસ્તાન સાથે સીધી રીતે દરિયાઈ સીમાથી જોડાયેલા ગુજરાતના દરિયાકાંઠા અને બંદરો પરથી માછીમારી માટે ગયેલા તમામ માછીમારોને પરત નજીકના બંદર પર ફરવાનો આદેશ રાજ્યના ફીસરીઝ કમિશનર દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે. તમામ માછીમારો કે જે ફીસરીઝ કમિશનર દ્વારા આપવામાં આવેલી પરમિશન બાદ અરબી સમુદ્રમાં માછીમારી કરી રહ્યા છે તે તમામને પરત ફરવાનો આદેશ કરાયો છે. સીધી રીતે જળ સીમાંથી પાકિસ્તાન સાથે જોડાયેલા સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર અમરેલી સોમનાથ જુનાગઢ પોરબંદર દ્વારકા જામનગર અને ઓખા બંદર ની સાથે સમગ્ર રાજ્યમાં આવેલા દરિયાકાંઠાના બંદરો પરથી જે માછીમારો દરિયામાં માછીમારી માટે ગયા છે તેમને તાકીદે પરત આવવાનો આદેશ પણ કરવામાં આવ્યો છે.

