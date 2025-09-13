ETV Bharat / state

પાકિસ્તાનની જેલમાં બંધ 194 માછીમારો અને બોટોને છોડાવો, CMને મળીને પરસોત્તમભાઈ સોલંકીએ કરી રજૂઆત

પાકીસ્તાનની જેલમાં બંધ 194 માછીમારોને છોડાવવા માટે રાજ્યના મુખ્યપ્રધાનને મળીને પરસોત્તમભાઈ સોલંકીએ લેખીત રજુઆત કરી છે.

મત્સ્ય ઉદ્યોગમંત્રી પરસોતમભાઈ સોલંકીની CM સાથે મુલાકાત
મત્સ્ય ઉદ્યોગમંત્રી પરસોતમભાઈ સોલંકીની CM સાથે મુલાકાત (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2025 at 9:43 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ગુજરાતના દરિયામાં માછીમારી કરવા જતા માછીમારો ઘણી વખત સીમા પાર થઈ જતા પાકીસ્તાનની જપટે ચડી જતા હોય છે. આવા માછીમારો વર્ષો સુધી પાકિસ્તાનની જેલમાં રહેતા હોય ત્યારે તેને છોડાવવા માટે તેમના પરિવારો તંત્ર અને સરકારને વારંવાર રજૂઆતો પણ કરતા હોય છે. હાલમાં ગુજરાતના મત્સ્ય ઉદ્યોગમંત્રી પરષોત્તમભાઈ સોલંકીએ મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ સાથે મુલાકાત કરીને કેન્દ્ર સરકાર મારફત પાકીસ્તાનની જેલમાં બંધ માછીમારો અને તેમની બોટને છોડાવવા માટે રજૂઆત કરી છે.

CM સમક્ષ મત્સ્ય ઉદ્યોગ મંત્રીની માંગ

ભાવનગર જિલ્લાની ગ્રામ્ય બેઠક ઉપરથી જીત મેળવીને ધારાસભ્ય રહેલા અને હાલમાં મત્સ્ય ઉદ્યોગમંત્રી પરસોતમભાઈ સોલંકી પોતાની તબિયત નાદુરસ્ત રહેવા છતાં પણ મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલને મળવા પહોંચ્યા હતા. પરસોત્તમભાઈ સોલંકી પાકીસ્તાનની જેલમાં બંધ માછીમારોને છોડાવવા માટે રજૂઆત કરી છે. મત્સ્ય ઉદ્યોગ વિભાગ દ્વારા દરેક પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી છે અને માછીમારોની તમામ વિગતો મુખ્યપ્રધાનને આપવામાં આવી છે. કેન્દ્ર સરકાર મારફત માછીમારોને છોડાવવા માટે મુખ્યપ્રધાનને રજૂઆત કરી છે.

મત્સ્ય ઉદ્યોગમંત્રી પરસોતમભાઈ સોલંકીની CM સાથે મુલાકાત
મત્સ્ય ઉદ્યોગમંત્રી પરસોતમભાઈ સોલંકીની CM સાથે મુલાકાત (Etv Bharat Gujarat)

પાકિસ્તાન જેલમાં કેટલા માછીમાર અને કેટલી બોટ

પરસોતમભાઈ સોલંકી મુખ્ય પ્રધાનને આપેલી લેખિત રજૂઆતમાં જણાવ્યું છે કે, પાકીસ્તાનની જેલમાં 194 જેટલા માછીમારો બંધ છે. આ સાથે ગુજરાતના 1173 જેટલા માછીમારોની બોટ પણ પાકીસ્તાનના કબ્જામાં છે. જેને પાંચ વર્ષ કરતા વધુ સમય વીતી ગયો છે. ત્યારે હવે કેન્દ્ર સરકાર મારફત રાજ્ય સરકાર દ્વારા બંધ માછીમારો અને બોટને છોડાવવા માટેના પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરી છે.

પાકિસ્તાનની જેલમાં બંધ માછીમારોને છોડાવવા માટે લખ્યો રાજ્ય સરકારને પત્ર
પાકિસ્તાનની જેલમાં બંધ માછીમારોને છોડાવવા માટે લખ્યો રાજ્ય સરકારને પત્ર (Etv Bharat Gujarat)

મુખ્યપ્રધાનની માછીમારોને સલાહ

મત્સ્ય ઉદ્યોગમંત્રી પરસોતમભાઈ સોલંકીએ મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલને માછીમારોને લઈને વિનંતી કરી છે. ત્યારે મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલે મત્સ્યઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા લોકોનો જણાવ્યું હતુ કે, માછીમારોએ આઈએમબીએલ (IMBL) ઇન્ટરનેશનલ મરીન બોર્ડર લાઈન ના ઓળંગે તે માટે ટ્રાન્સફંડર લગાવે તે જરૂરી છે. માછીમારો ટ્રાન્સફંડર લગાવશે તો તેઓ સીમાને ઓળખી શકશે અને પાકીસ્તાનની સીમામાં જતા બચી શકશે. આથી ટ્રાન્સફંડર લગાવે તેવી અપીલ કરી છે.

  1. ગીર સોમનાથના વેરાવળ બંદરના માછીમારોને સીઝનમાં નુકશાન, સરકાર દ્વારા પેકેજ જાહેર કરવામાં આવે તેવી માંગ
  2. કચ્છના કોરી ક્રીકમાં 15 પાકિસ્તાની માછીમારો ઝડપાયા, આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ સરહદ પાર કરી

For All Latest Updates

TAGGED:

PARSHOTTAM SOLANKICM BHUPENDRA PATELINDIAN FISHERMEN IN PAKISTAN JAILFISHING INDUSTRY OF GUJARATGUJARAT FISHERMEN ISSUE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.