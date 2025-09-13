પાકિસ્તાનની જેલમાં બંધ 194 માછીમારો અને બોટોને છોડાવો, CMને મળીને પરસોત્તમભાઈ સોલંકીએ કરી રજૂઆત
પાકીસ્તાનની જેલમાં બંધ 194 માછીમારોને છોડાવવા માટે રાજ્યના મુખ્યપ્રધાનને મળીને પરસોત્તમભાઈ સોલંકીએ લેખીત રજુઆત કરી છે.
Published : September 13, 2025 at 9:43 AM IST
ભાવનગર: ગુજરાતના દરિયામાં માછીમારી કરવા જતા માછીમારો ઘણી વખત સીમા પાર થઈ જતા પાકીસ્તાનની જપટે ચડી જતા હોય છે. આવા માછીમારો વર્ષો સુધી પાકિસ્તાનની જેલમાં રહેતા હોય ત્યારે તેને છોડાવવા માટે તેમના પરિવારો તંત્ર અને સરકારને વારંવાર રજૂઆતો પણ કરતા હોય છે. હાલમાં ગુજરાતના મત્સ્ય ઉદ્યોગમંત્રી પરષોત્તમભાઈ સોલંકીએ મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ સાથે મુલાકાત કરીને કેન્દ્ર સરકાર મારફત પાકીસ્તાનની જેલમાં બંધ માછીમારો અને તેમની બોટને છોડાવવા માટે રજૂઆત કરી છે.
CM સમક્ષ મત્સ્ય ઉદ્યોગ મંત્રીની માંગ
ભાવનગર જિલ્લાની ગ્રામ્ય બેઠક ઉપરથી જીત મેળવીને ધારાસભ્ય રહેલા અને હાલમાં મત્સ્ય ઉદ્યોગમંત્રી પરસોતમભાઈ સોલંકી પોતાની તબિયત નાદુરસ્ત રહેવા છતાં પણ મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલને મળવા પહોંચ્યા હતા. પરસોત્તમભાઈ સોલંકી પાકીસ્તાનની જેલમાં બંધ માછીમારોને છોડાવવા માટે રજૂઆત કરી છે. મત્સ્ય ઉદ્યોગ વિભાગ દ્વારા દરેક પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી છે અને માછીમારોની તમામ વિગતો મુખ્યપ્રધાનને આપવામાં આવી છે. કેન્દ્ર સરકાર મારફત માછીમારોને છોડાવવા માટે મુખ્યપ્રધાનને રજૂઆત કરી છે.
પાકિસ્તાન જેલમાં કેટલા માછીમાર અને કેટલી બોટ
પરસોતમભાઈ સોલંકી મુખ્ય પ્રધાનને આપેલી લેખિત રજૂઆતમાં જણાવ્યું છે કે, પાકીસ્તાનની જેલમાં 194 જેટલા માછીમારો બંધ છે. આ સાથે ગુજરાતના 1173 જેટલા માછીમારોની બોટ પણ પાકીસ્તાનના કબ્જામાં છે. જેને પાંચ વર્ષ કરતા વધુ સમય વીતી ગયો છે. ત્યારે હવે કેન્દ્ર સરકાર મારફત રાજ્ય સરકાર દ્વારા બંધ માછીમારો અને બોટને છોડાવવા માટેના પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરી છે.
મુખ્યપ્રધાનની માછીમારોને સલાહ
મત્સ્ય ઉદ્યોગમંત્રી પરસોતમભાઈ સોલંકીએ મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલને માછીમારોને લઈને વિનંતી કરી છે. ત્યારે મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલે મત્સ્યઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા લોકોનો જણાવ્યું હતુ કે, માછીમારોએ આઈએમબીએલ (IMBL) ઇન્ટરનેશનલ મરીન બોર્ડર લાઈન ના ઓળંગે તે માટે ટ્રાન્સફંડર લગાવે તે જરૂરી છે. માછીમારો ટ્રાન્સફંડર લગાવશે તો તેઓ સીમાને ઓળખી શકશે અને પાકીસ્તાનની સીમામાં જતા બચી શકશે. આથી ટ્રાન્સફંડર લગાવે તેવી અપીલ કરી છે.