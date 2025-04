ETV Bharat / state

અનાજનું ATM: રાજ્યના કોઈ પણ રેશનકાર્ડ ધારક મેળવી શકે આ ATMમાંથી રાશન, જાણો શું કહે છે લાભાર્થીઓ - GRAIN ATM

અનાજનું ATM ( Etv Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : April 20, 2025 at 7:47 AM IST | Updated : April 20, 2025 at 9:05 AM IST 2 Min Read

ભાવનગર: ગુજરાતમાં સરકારી રાશનની દુકાનો ઉપર લાંબી લાઈનોમાં ઊભા રહેતા ગરીબોની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ભાવનગર શહેરમાં રાજ્યનું પ્રથમ અનાજ એટીએમ સ્થાપવામાં આવ્યું છે. ત્યારે આ ATMને નવ માસ વીતી ગયા બાદ આજે તેનો લાભ લેનારાઓ આનંદ અનુભવી રહ્યા છે. લાભાર્થીઓનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે જો આવા એટીએમ શરૂ થઈ જાય તો ગરીબ લોકોનો સમય બચે અને હાલાકીનો સામનો કરવો પડે નહીં. ચાલો જાણીએ નવ મહિનામાં લાભ લેનારાઓ શું કહે છે અને કેટલું અનાજ અત્યાર સુધીમાં વિતરણ થયું છે. ભાવનગરમાં રાજ્યનું પ્રથમ અનાજનું ATM (Etv Bharat Gujarat) અનાજનું ATM: ભાવનગર શહેરના વાલકેટગેટ વિસ્તારમાં રુવાપરી રોડ નજીક આવેલા રાજ્યના પ્રથમ અનાજ ATMની મુલાકાત માટે ઈટીવી ભારતની ટીમ પહોંચી હતી. 2024 નવેમ્બર માસમાં કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી નિમુબેન બાંભણિયા દ્વારા આ અનાજ ATMનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. અનાજ ATM એ પહોંચતા લોકો તેનો લાભ લેવા આવતા નજરે પડ્યા હતા. જ્યારે આ ATMનું સંચાલન કરતા કિશોરભાઈ અને અન્ય કર્મચારી સાથે મુલાકાત કરી હતી, આ દરમિયાન આ ATM લાભાર્થીઓ માટે ખુબ સરળ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.

અત્યાર સુધીમાં કેટલું થયું અનાજનું વિતરણ ? (Etv Bharat Graphic Team) 24 કલાક રહે છે ખુલ્લું ATM: રાશનની દુકાને નોંધાયેલા લાભાર્થીઓને જ લાભ આપવામાં આવતો હોય છે. પરંતુ ભાવનગરમાં પ્રથમ સ્થપાયેલા રાજ્યના અનાજ ATMને લઈને તેનું સંચાલન કરતા કિશોર ધનજીભાઈ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે સરકાર માન્ય મારે દુકાન છે અને મારી દુકાનને ATM સાથે જોડવામાં આવી છે, એનું સંચાલન મને સરકાર તરફથી સોંપવામાં આવ્યું છે. આ ATMમાંથી ગુજરાતના તમામ લાભાર્થીઓ લાભ લઇ શકે છે. આ ATM રાત દિવસ 24 કલાક શરૂ રહે છે. અહીંયા ત્રણ લોકો ફરજ બજાવે છે. અહીંયા હાલમાં ઘઉં અને ચોખા માત્ર આપવામાં આવે છે. પરંતુ જોઈએ તેટલો પ્રચાર હજુ આ એટીએમને લઈને થયો નથી. માત્ર રેશન કાર્ડનો નમ્બર હોઈ એટલે રાશન મળી જાય છે. વાલકેટગેટ વિસ્તારમાં રુવાપરી રોડ નજીક આવેલું છે અનાજનું ATM (Etv Bharat Gujarat) 'સમય બચે છે અને રાશન તરત મળી જાય છે' અનાજના એટીએમને લઈને ઈટીવી ભારતે સ્થળ ઉપર આવતા લાભાર્થીઓ સાથે પણ વાતચીત કરી હતી. આ અનાજ ATM કેટલું સફળ છે તે જાણવા માટે લાભાર્થી આરીફભાઇ કુરેશી સાથે વાતચીત કરતા તેમને જણાવ્યું હતું કે ઘણો ફેર છે ત્યાં અને અમે જતા ત્યારે વારામાં ઊભા રહેવું પડતું હતું. પરંતુ આ ખૂબ સારું છે તરત રીઝલ્ટ મળી જાય છે. ઓલામાં જતા તો સવારના જતા હોય તો સાંજના ચાર કે પાંચ વાગે કંઈ નક્કી નહોતું જ્યારે વારો આવેને અનાજ મળે. થેલીઓના ઘા કરી દેતા. પરંતુ આ ખૂબ જ સારું છે સમય બગડતો નથી અને ઝડપથી મળી જાય છે. 2024 નવેમ્બરમાં કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી નિમુબેન બાંભણિયાએ અનાજ ATMનું ઉદ્ઘાટન કર્યુ હતુ (Etv Bharat Gujarat) શહેરના બીજા છેડેથી આવે છે ATMમાં લાભ લેવા એક લાભાર્થી એવા પણ મળી આવ્યા હતા કે જે શહેરના અન્ય ખૂણામાં રહે છે. આવા દૂરથી આવેલા રફીકભાઈ મહેતર નામના લાભાર્થીએ જણાવ્યું હતું કે, આ અમારો ચોથો મહિનો છે અમે અહીંયા રાશન લેવા આવીએ છીએ. અહીંયા સમય બગડતો નથી. હું ઘોઘા જકાતનાકા 14 નાળા રહું છું, ત્યાંથી અહીંયા રાશન લેવા માટે આવ્યો છું અને મને તાત્કાલિક મળી પણ જાય છે. સમય બગડતો નથી. અહીંયા જે લોકો કામ કરે છે તે કાર્ડનો નમ્બર નાખવાનું પણ કામ કરી આપે છે. એનું કામ ખૂબ જ રેડી છે. આવું આખા ભાવનગર નહીં પરંતુ આખા ગુજરાતમાં થવું જોઈએ.

