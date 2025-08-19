અંકલેશ્વરની સરસ્વતી વિદ્યાલયમાં આગ, સ્ટાફની તત્પરતાથી મોટી દુર્ઘટના ટળી

ETV Bharat / state

અંકલેશ્વરના ગડખોલ ગામે આવેલી પુષ્પ વાટિકા સોસાયટીમાં સ્થિત સરસ્વતી વિદ્યાલયમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠી હતી.

Published : August 19, 2025 at 7:20 PM IST

ભરૂચ: અંકલેશ્વરના ગડખોલ ગામે આવેલી પુષ્પ વાટિકા સોસાયટીમાં સ્થિત સરસ્વતી વિદ્યાલયમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. શાળાના એક વર્ગખંડના વિભાગમાં આગ લાગતાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. મહત્વની બાબત એ રહી કે આગ શાળા બંધ થયાના લગભગ એક કલાક બાદ લાગી હતી, જેના કારણે જાનહાનિ ટળી ગઈ. જો વિદ્યાર્થીઓ હાજર હોત, તો પરિસ્થિતિ ગંભીર બની શકી હોત.

ઘટનાસ્થળે આગ લાગતાની સાથે જ શાળાનો સ્ટાફ સચેત બન્યો હતો. શિક્ષકો અને સ્ટાફના સભ્યોએ તાત્કાલિક ફાયર બોટલ અને પાણીનો મારો ચલાવી આગને કાબૂમાં લીધી હતી, જેથી આગ વધુ ફેલાઈ શકી નહોતી. જોકે, સોસાયટી વિસ્તારમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા દબાણને કારણે ફાયર ટેન્ડર ઘટનાસ્થળે પહોંચી શક્યું નહોતું. સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે પંચાયતની બેદરકારીને કારણે ઉભા થયેલા આ દબાણ ભવિષ્યમાં મોટી દુર્ઘટના સર્જી શકે છે.

શાળાના આચાર્ય સંદીપ પોગાર્ડે જણાવ્યું કે, “આગ લાગતાની સાથે જ સ્ટાફે તાત્કાલિક આગ બુઝાવવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી. સૌના સતર્ક પ્રયાસોથી મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઈ. પરંતુ દબાણને કારણે ફાયર ટેન્ડર ન આવી શકવું ચિંતાજનક છે. સંબંધિત તંત્રે તાત્કાલિક પગલાં લેવાની જરૂર છે.”

સ્થાનિકોમાં આ ઘટનાથી રોષ ફેલાયો છે અને તેઓએ પંચાયત તથા તંત્ર પાસે દબાણ દૂર કરવાની તાત્કાલિક માગણી કરી છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર તંત્રની બેદરકારી સામે પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે કે જો આવી સ્થિતિમાં મોટી આગ ફાટી નીકળે, તો બચાવ કામગીરી કેવી રીતે થઈ શકશે?

