અમદાવાદ: અમદાવાદમાં એક NRI મહિલા સહિત છ લોકો સામે છેતરપિંડી અને ખંડણીનું કાવતરું ઘડવા બદલ FIR દાખલ કરવામાં આવી છે. ફરિયાદી વજેન્દ્રપ્રસાદ કોશેન્દ્રપ્રસાદ પાંડે (ઉંમર 28) જે કાલુપુર સ્વામિનારાયણ મંદિરના ભાવિ આચાર્ય છે. તેમણે ઘાટલોડિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં આ ફરિયાદ નોંધાવી છે.
આરોપીઓમાં વજેન્દ્રપ્રસાદની પત્ની અવંતિકા અજયશંકર શુક્લા, તેના માતા-પિતા અજયશંકર શુક્લા અને વૈશાલી શુક્લા, ભાઈ ગોકુલભાઈ શુક્લા, શશિકાંત પારસનાથ તિવારી અને ગોપાલભાઈ પાંડેનો સમાવેશ થાય છે.
સમગ્ર ઘટનાની શરૂઆત 2023માં દિવાળી દરમિયાન થઈ હતી. જ્યારે શશિકાંત તિવારીએ નારણપુરા સ્થિત સ્વામીનારાયણ મ્યુઝીયમ ખાતે વજેન્દ્રપ્રસાદના દાદાને મળ્યા હતા. તિવારીએ પોતાને ઉત્તરપ્રદેશના બ્રહ્મ સમાજના પ્રમુખ તરીકે રજૂ કરી, પરિવારનો વિશ્વાસ જીત્યો અને અવંતિકા સાથે લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. વજેન્દ્રપ્રસાદે આ પ્રસ્તાવ સ્વીકાર્યો અને 25 એપ્રિલ, 2024ના રોજ તેમની સગાઈ થઈ. 11 જુલાઈ, 2024ના રોજ પ્રયાગરાજમાં હિન્દુ વિધિ મુજબ લગ્ન થયા.
લગ્ન બાદ દંપતી હનીમૂન માટે બાલી, ઇન્ડોનેશિયા ગયા. ત્યાં અવંતિકાએ વજેન્દ્રપ્રસાદને સફેદ પાવડર જેવું કેફી દ્રવ્ય પીવડાવ્યું, જેના કારણે તે અસ્વસ્થ થઈ ગયા અને તેમને રાત્રે શું બન્યું તેની કોઈ યાદ નહોતી. આ ઉપરાંત, વજેન્દ્રપ્રસાદે અવંતિકાને કોઈ બીજી સ્ત્રી સાથે નિર્વસ્ત્ર અવસ્થામાં જોઈ હતી.
હનીમૂનથી પરત ફર્યા બાદ, અવંતિકાએ વિવિધ કારણોસર વજેન્દ્રપ્રસાદ પાસેથી કુલ 11 લાખ રૂપિયાની ખંડણી કરી. આ સમયગાળા દરમિયાન દુબઈમાં એક રેસ્ટોરન્ટમાં અવંતિકાએ કબૂલ્યું કે તેને પુરુષોમાં નહીં પણ સ્ત્રીઓમાં રસ છે.
વજેન્દ્રપ્રસાદે જ્યારે અવંતિકાના જૂના ફોનમાં તપાસ કરી ત્યારે તેમને એક આઘાતજનક ચેટ મળી. જેમાં અવંતિકા તેની મિત્ર સાથે મળીને તેના પરિવાર પાસેથી 100 કરોડ રૂપિયા પડાવવા અને ભાગી જવાની યોજના બનાવી રહી હતી. આ ચેટના સ્ક્રીનશોટ પણ લેવામાં આવ્યા છે.
જ્યારે વજેન્દ્રપ્રસાદના પરિવારે આ મામલે અવંતિકાના પરિવારને વાત કરી ત્યારે તેઓ આક્રમક બની ગયા હતા. બાદમાં અવંતિકાના પિતા અજય શુક્લા અને ગોપાલ પાંડેએ વજેન્દ્રપ્રસાદ અને તેના પરિવારને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી અને 100 કરોડ રૂપિયાની તાત્કાલિક માંગણી કરી. આ કેસમાં BNSની કલમ 173 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે, અને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.