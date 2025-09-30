ETV Bharat / state

AAP નેતા પ્રવીણ રામ સામે FIR, કેશોદમાં અંડરપાસમાં ભરાયેલા પાણીમાં હોડી લઈને ઉતર્યા હતાં

આમ આદમી પાર્ટીના નેતા પ્રવીણ રામ સહિત કેટલાંક કાર્યકરો સામે કેશોદ પોલીસે કેસ દાખલ કર્યો છે. જાણો શું છે સમગ્ર મામલો ?

પ્રવિણ રામને ટીંગાટોળી કરીને પોલીસે બોટમાંથી ઉતાર્યા
પ્રવિણ રામને ટીંગાટોળી કરીને પોલીસે બોટમાંથી ઉતાર્યા (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2025 at 1:08 PM IST

જૂનાગઢ: કેશોદમાં નવા બનેલા અંડરપાસમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જતાં ત્યાંથી અવર-જવર કરવી મુશ્કેલ બની હતી. ત્યારે સોમવારે આમ આદમી પાર્ટીના નેતા પ્રવીણ રામ આ અંડરપાસમાં ભરાયેલા પાણીમાં હોડી લઈને ઉતર્યા હતાં અને સોશિયલ મીડિયામાં લાઈવ પણ થયાં હતાં.

આ દરમિયાન પ્રવીણ રામે સ્થાનિક સરપંચ પાસેથી બચાવ કાર્ય માટે લઈ જવાનું કહીને હોડી લઈ ગયા હોવાથી પોલીસે રામ અને કાર્યકરો સામે FIR દાખલ કરી છે.

જૂનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ ખાતે અંડરબ્રિજમાં થયેલી ગંભીર ખામીઓ સામે AAP નેતા પ્રવીણ રામે અનોખી રીતે વિરોધ નોંધાવ્યો. 2 દિવસ પહેલા શરૂ કરાયેલા અંડરબ્રિજમાં સામાન્ય વરસાદમાં જ પાણી ભરાઈ જતા બંધ કરી દેવો પડ્યો અને મુશ્કેલી સર્જાતા AAP નેતા પ્રવીણ રામે અંડરબ્રિજમાં હોડી ઉતારી જતા તંત્રમાં હડકંપ મચ્યો. જેના પગલે AAP નેતા પ્રવીણ રામ સહિત કાર્યકર્તાઓની આ દરમિયાન અટકાયત કરવામાં આવી હતી.

નોંધનીય છે કે, કેશોદ શહેરમાં લોકોને સગવડ અને સાનુકૂળતા માટે છેલ્લાં ત્રણેક વર્ષથી આ અંડર બ્રિજનું નિર્માણ ચાલી રહ્યું હતું. આ અંડર બ્રિજ હવે કેશોદ શહેરની એક લાખ 70 હજાર કરતાં વધારે જન સંખ્યા માટે બનાવ્યો છે. હાલમાં આ અંડર બ્રિજ પાણીથી ભરાઈ ગયો છે. આવી સ્થિતિમાં બ્રિજ બની ગયા બાદ પણ લોકોની મુશ્કેલીમાં ઘટાડો થવાની જગ્યા પર વધારો થવાની ચિંતા ગામ લોકો કરી રહ્યાં છે, ત્યારે તંત્રની આંખો ઉઘાડવા માટે પ્રવીણ રામ સહિત આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ અંડરપાસમાં ભરાયેલા પાણીમાં બોટ ઉતારી સરકાર અને તંત્ર સામે આકરા પ્રહારો કર્યા હતાં.

સુવિધાના બદલે અસુવિધા

કેશોદ શહેરમાં પાછલા ત્રણેક વર્ષથી ચાર ચોક અને માંગરોળ તરફ જવાના માર્ગ પર અંડર બ્રિજનું નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. આ બ્રિજ બને અને લોકો તેનો ઉપયોગ કરતા થાય તે પૂર્વે જ બ્રિજ હવે કેશોદના શહેરીજનો માટે મુશ્કેલીનો માર્ગ બની રહ્યો છે. અંડર બ્રિજનું નિર્માણ કરતાં પૂર્વે લોકોને ટ્રાફિક સમસ્યામાંથી મુશ્કેલી મળે અને લોકોને આવાગમન સરળ બને તે માટે આ બ્રિજ રેલવે વિભાગ અને નગરપાલિકા દ્વારા સંયુક્ત રીતે બનાવવામાંનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો.

પ્રવીણ રામની ઘેડ બચાવો પદયાત્રા

મહત્વપૂર્ણ છે કે, ગત 16 સપ્ટેમ્બરે પ્રવીણ રામે આપ નેતાઓ સાથે પાંચાળા ગામથી 14 દિવસ સુધીની ઘેડ બચાવો પદયાત્રા શરૂ કરી હતી. આ ઘેડ બચાવો યાત્રાનો હેતું દર વર્ષે ચોમાસામાં વરસાદી પાણી અને નદીઓના પૂરના કારણે ઘેડ વિસ્તારના 25 જેટલાં ગામો ખુબ અસરગ્રસ્ત થાય છે, આ સમસ્યાના કાયમી ઉકેલ માટે રામે ઘેડ બચાવો યાત્રા શરૂ કરી હતી. આ યાત્રામા પ્રવીણ રામ સાથે રેશમા પટેલ, ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા સહિત સૌરાષ્ટ્રના અગ્રણી કાર્યકરો તબક્કા વાર યાત્રામાં જોડાઈને યાત્રાને સફળ બનાવવાના પ્રયાસો કર્યા હતાં. આ યાત્રા 14 દિવસ સુધી ઘેડના વિવિધ પૂર અસરગ્રસ્ત ગામોમાં ફરીને ખેડૂતો અને લોકોના પ્રતિભાવો લેખિતમાં મેળવીને તેને સરકારમાં મોકલવાનું આયોજન કર્યુ હતું અને આ યાત્રા મઢડા ખાતે પૂર્ણ થવઈ હતી.

