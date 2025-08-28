જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

જુનાગઢ: રાજ્ય સરકાર દ્વારા સરકારી, અનુદાનિત અને ખાનગી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતી, જેમના પરિવારની વાર્ષિક આવક 6 લાખથી ઓછી છે, તેવી દીકરીઓ માટે ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. વર્ષ 2024-25માં જુનાગઢ જિલ્લામાં કુલ 23,488 દીકરીઓને આ યોજનાઓ હેઠળ આર્થિક સહાય મળી રહી છે. આ યોજનાઓ દીકરીઓને અભ્યાસ ઉપરાંત અન્ય પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાવા માટે આર્થિક રીતે મદદરૂપ બની રહી છે.
નમો લક્ષ્મી અને સરસ્વતી યોજના
2024માં શરૂ થયેલી ‘નમો લક્ષ્મી યોજના’નો ઉદ્દેશ ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગની દીકરીઓને શિક્ષણમાં આગળ વધારવા અને ધોરણ 8 પછી શાળા ન છોડે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. આ યોજના હેઠળ, વાર્ષિક આવક 6 લાખથી ઓછી હોય તેવા પરિવારોની દીકરીઓને ધોરણ 9થી 12 દરમિયાન રૂ. 50,000 સુધીની આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે. જુનાગઢ જિલ્લામાં 23,488 દીકરીઓને આ યોજનાઓનો લાભ મળી રહ્યો છે, જેનાથી તેઓ શિક્ષણ અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓમાં સક્રિય રહી શકે છે.
યોજનાનું સ્વરૂપ
‘નમો લક્ષ્મી યોજના’ હેઠળ ધોરણ 9થી 12ના ચાર વર્ષ દરમિયાન, 6 લાખથી ઓછી વાર્ષિક આવક ધરાવતા પરિવારોની દીકરીઓને રૂ. 50,000ની સહાય આપવામાં આવે છે. આ રકમ સીધી વિદ્યાર્થીનીના બેંક ખાતામાં જમા થાય છે. આ યોજનાનો હેતુ કન્યા શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે, જેથી ધોરણ 8 પછી દીકરીઓ અભ્યાસ ન છોડે. જુનાગઢની વિદ્યાર્થીનીઓએ આ યોજનાને ઉત્સાહપૂર્વક આવકારી છે, કારણ કે તેનાથી અભ્યાસ ઉપરાંત અન્ય પ્રવૃત્તિઓ માટેનો ખર્ચ પણ પરિવારે ઉઠાવવો નથી પડતો.
આર્થિક સહાયનું વિતરણ
‘નમો લક્ષ્મી યોજના’ હેઠળ ધોરણ 9 અને 10માં અભ્યાસ કરતી દીકરીઓને 10 મહિના માટે માસિક રૂ. 500 એટલે કે વાર્ષિક રૂ. 5,000 આપવામાં આવે છે, એટલે બંને ધોરણ મળીને કુલ રૂ. 10,000. ધોરણ 10 પાસ કર્યા બાદ વધારાના રૂ. 10,000 આપવામાં આવે છે. એ જ રીતે, ધોરણ 11 અને 12 માટે માસિક રૂ. 750 એટલે કે વાર્ષિક રૂ. 7,500 અને બંને વર્ષ મળીને કુલ રૂ. 15,000ની સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજનાથી વિદ્યાર્થીનીઓને અભ્યાસ ઉપરાંત અન્ય પ્રવૃત્તિઓ માટેનો ખર્ચ ઉઠાવવામાં સરળતા રહે છે, જેનાથી પરિવાર પર આર્થિક બોજ ઘટે છે.
આ યોજનાએ જુનાગઢની દીકરીઓમાં શિક્ષણ પ્રત્યે ઉત્સાહ વધાર્યો છે અને પરિવારોને પણ આર્થિક રાહત પૂરી પાડી છે.
