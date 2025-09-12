વેરાવળમાં મગફળીના પાકમાં કાળી ફૂગ-સુકારાના રોગથી ખેડૂતો ચિંતિત, પાક નિષ્ફળ જવાની ભીતી
ગીર સોમનાથ: વેરાવળ તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મગફળીના પાકમાં કાળી ફૂગ અને સુકારાના રોગ દેખાતા ખેડૂતોને ચિંતામાં મૂકી દીધા છે. તાલુકાના લુંભા, ભેટાળી, માથાસૂરિયા અને ખંઢેરી સહિતના ગામોના સેંકડો ખેડૂતોને પાક બગડવાની ચિંતા છે. ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ દસથી પંદર હજાર સુધીના દવા છંટવાના ખર્ચા કર્યા બાદ પણ પાક બચતો નથી.
વરસાદથી રાહત વચ્ચે નવા રોગે ખેડૂતોની ચિંતા વધારી
ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ચોમાસું ખેંચાતા ખેડૂતો શરૂઆતમાં પિયત અંગે ચિંતિત બન્યા હતા. જોકે બાદમાં મેઘરાજાએ હેત વરસાવ્યો અને ખેડૂતોને રાહત મળી છે. પરંતુ હાલ તો ખેડૂતોને એક સાંધ્યે ત્યાં તેર તૂટે એવી સ્થિતિ ઊભી થઇ છે. વરસાદ સાથે જ નવા રોગચાળાનો ઉપદ્રવ શરૂ થયો છે.
મગફળીના ઊભા પાકમાં કાળી ફૂગ
વેરાવળ તાલુકાના અનેક ગામોમાં ઉભા મગફળીના પાકમાં પહેલે લશ્કરી ઈયળનો ભારે પ્રકોપ થયો, અને હવે કાળી ફૂગ તથા સુકારા ફેલાતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે શરૂઆતમાં પાક ખૂબ સારો દેખાતો હતો, પણ ઈયળ અને હવે ફૂગના કારણે પાક નિષ્ફળ જવાની પૂરેપૂરી ભીતિ છે.
પાક બચાવવા દવા છાંટી રહ્યા છે ખેડૂતો
ઘણા ખેડૂતો પાક બચાવવા માટે સતત દવા છાંટી રહ્યા છે, જ્યારે અમુક ખેડૂતો નિષ્ફળ થયેલા મગફળીના પાકને ટ્રેક્ટર વડે કાઢવા મજબૂર થયા છે. હાલમાં ખેડૂતો પર બિયારણ, દવા અને મજૂરીના ભારે ખર્ચાનો ભાર છે. મગફળી પાક નષ્ટ થવાની ભીતિ તેમને વધુ ચિંતામાં મૂકી રહી છે.
લુંભા ગામના ખેડૂત દિલીપભાઈ કહે છે કે, શરૂઆતમાં જંગલી ભૂંડે પાકને નુકસાન કર્યું, ત્યારબાદ મેઘરાજાએ હેત વરસાવ્યો. પરંતુ સાથે જ લશ્કરી ઈયળનો ઉપદ્રવ વધ્યો. ખેડૂતો માંડ માંડ ઉભા થયા ત્યાં કાળી ફૂગ તથા સુકારાનો રોગ ફેલાતા ફરી પાક બગડવાની ભીતિ છે. ઘણા ખેતરોમાં પાક સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયો છે અને પશુ માટે ઘાસ પણ બાકી ન રહે તેવી પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ છે. ખેડૂતોની ચિંતા દિવસેને દિવસે વધી રહી છે.
એક તરફ મોંઘા બિયારણ અને મજૂરીના વધેલા ખર્ચા,બીજી તરફ પાક પર કુદરતી આફતોના કારણે આ બમણી મુશ્કેલી વચ્ચે ખેડૂતો સરકાર પાસે સહાયની માંગ કરી રહ્યા છે.
