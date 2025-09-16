ETV Bharat / state

સાબરકાંઠામાં HUDA નોટિફિકેશન સામે ખેડૂતોનો ઉગ્ર વિરોધ, આંદોલનની ચીમકી

ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે આ નોટિફિકેશનના કારણે તેમની કરોડોની જમીનનું વળતર માત્ર લાખોમાં આપવામાં આવશે, જેનાથી નાના ખેડૂતોનો કાયદેસર દરજ્જો પણ જોખમાય છે.

સાબરકાંઠામાં HUDA નોટિફિકેશન સામે ખેડૂતોનો ઉગ્ર વિરોધ, આંદોલનની ચીમકી
સાબરકાંઠામાં HUDA નોટિફિકેશન સામે ખેડૂતોનો ઉગ્ર વિરોધ, આંદોલનની ચીમકી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2025 at 9:41 PM IST

સાબરકાંઠા: હિંમતનગર આસપાસના 11 ગામોના ખેડૂતોમાં ભારે રોષ વ્યાપી ગયો છે, કારણ કે હિંમતનગર અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (HUDA) ના નવા નોટિફિકેશનથી તેમની ખેતીની જમીન પર વિકાસનો પડછાયો પડ્યો છે. ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે આ નોટિફિકેશનના કારણે તેમની કરોડોની જમીનનું વળતર માત્ર લાખોમાં આપવામાં આવશે, જેનાથી નાના ખેડૂતોનો કાયદેસર દરજ્જો પણ જોખમાય છે. આ પહેલાં, 10 વર્ષ અગાઉ આવા જ નોટિફિકેશન સામે ખેડૂતોના ઉગ્ર આંદોલનથી સરકારે પીછેહઠ કરી હતી, પરંતુ હવે ફરીથી આવું જ નોટિફિકેશન જાહેર થતાં ખેડૂતો રસ્તા પર ઉતર્યા છે.

દાયકાઓથી ખેતી પર નિર્ભર આ 11 ગામોના ખેડૂતો માટે તેમની જમીન જીવનાધાર છે. HUDAના આ નોટિફિકેશનથી તેમની જમીન છીનવાઈ જવાનો ભય ઉભો થયો છે, જેના કારણે ગામોમાં રોષ અને ભયનો માહોલ છે. ખેડૂતોનો આરોપ છે કે જમીનની બજાર કિંમત કરોડોમાં હોવા છતાં, સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતું વળતર નજીવું છે. આ અન્યાય સામે ખેડૂતો આર-પારની લડાઈ લડવા તૈયાર છે.

આ પહેલીવાર નથી કે ખેડૂતોને આવો વિરોધ કરવો પડ્યો હોય. દસ વર્ષ પહેલાં પણ HUDAના આવા જ નોટિફિકેશન સામે ખેડૂતોએ જોરદાર આંદોલન કર્યું હતું, જેના પરિણામે સરકારે પ્રક્રિયા મોકૂફ રાખી હતી. હવે ફરીથી આ નોટિફિકેશન જાહેર થતાં ખેડૂતોમાં આક્રોશ ફેલાયો છે. તેઓનો આક્ષેપ છે કે આ યોજના કેટલાક મોટા ઉદ્યોગપતિઓ અને રાજકારણીઓને ફાયદો પહોંચાડવા માટે છે, જેઓ સસ્તા ભાવે જમીન મેળવી આર્થિક લાભ લેવા માગે છે.

હિંમતનગરના સહકારી જિન ખાતે યોજાયેલી બેઠકમાં ખેડૂતોએ સંકલ્પ લીધો છે કે તેઓ આંદોલનની સાથે કાયદાકીય લડત પણ લડશે. જ્યાં સુધી આ નોટિફિકેશન રદ નહીં થાય, ત્યાં સુધી તેઓ શાંત નહીં બેસે. હિંમતનગરની ધરતી પર ફરી એકવાર સંઘર્ષનો વંટોળ ઉભો થયો છે.

