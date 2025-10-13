ETV Bharat / state

'નબળી ગુણવત્તાવાળી મગફળીની ખરીદી કરો', ધોરાજી પંથકના ખેડૂતોની સરકાર સમક્ષ માંગ

રાજકોટ જીલ્લાના ધોરાજી પંથકના ખેડૂતોની માંગ છે કે, ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી સમયે થોડી નબળી ગુણવત્તા વાળી મગફળીની પણ ખરીદી કરવામાં આવે. જોણો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 13, 2025 at 7:59 AM IST

Updated : October 13, 2025 at 9:13 AM IST

રાજકોટ: ધોરાજી પંથકમાં સપ્ટેમ્બરના અંતમાં સતત એક અઠવાડિયા સુધી ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો, જેના પગલે ધોરાજી પંથકમાં ઘણા ખેડૂતોના ખેતરોમાં તૈયાર થઈ ગયેલો મગફળીનો પાક પલળી ગયો અને નુકસાન થયું અને અમુક જે પાક ઉભો હતો તે પાક પર વરસાદ પડવાના કારણે જમીનની અંદર વરસાદી પાણી ઉતરતા પાક નબળો પડી ગયો અને ખેડૂતોને ભારે નુકસાની વેઠવાનો વારો આવ્યો છે.

એક તરફ સરકાર ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાની વાતો કરે છે, તો બીજી તરફ ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, તેમને તેમની જણસના પૂરતા ભાવ મળી રહયા નથી, બીજી તરફ એક બાદ એક આકાશી આફતોને કારણે ખેડૂતોને આર્થિક માર સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે.

સપ્ટેમ્બરનાં અંતમાં પડેલા વરસાદથી મગફળી, કપાસ સહિતના પાકને નુકસાન (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, ભારે વરસાદને કારણે મગફળીનો અને સોયાબીનનો તૈયાર થઈ ગયેલ પાક પલળી ગયો અને જેને કારણે મગફળી અને સોયાબીનના દાણાની ગુણવત્તા ઘટશે ત્યારે મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી થાય ત્યારે થોડી નબળી ગુણવત્તાવાળી મગફળી પણ સરકારે ખરીદવી જોઈએ.

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, તેઓએ વાવેતરથી લઈ અને ઉત્પાદન સુધી એક વીઘા દીઠ 15 થી 20 હજાર રૂપિયા ખર્ચ કરી અને પાકનું ઉત્પાદન મેળવ્યું. ઉત્પાદનનો સમય આવ્યો ત્યારે વરસાદ આફત રૂપ બની અને વરસ્યો અને ખેડૂતોના મોઢા સુધી આવેલો કોળીયો ઝુટવાઈ ગયો, જેથી કરીને સરકાર હવે ખેડૂતો માટે રાહત પેકેજ જાહેર કરે અને જે જણસ નબળી થઈ છે, તેની પણ ટેકાના ભાવે ખરીદી કરે તો જ ખેડૂત દેવાના ડુંગર તળેથી બહાર આવી શકે છે.

