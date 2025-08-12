ETV Bharat / state

બનાસકાંઠામાં ખેડૂતો અને હાઈવે ઓથોરિટી આમને સામને, 18 ઓગસ્ટે ખેડૂતોની આંદોલનની ચીમકી - FARMERS PROTEST IN BANASKANTHA

આજે ખેમાણા ટોલ પ્લાઝા પર ખેડૂતોએ રેલી નીકળી અને સરકાર વિરોધી સૂત્રોચાર કર્યા હતા.

બનાસકાંઠામાં ખેડૂતો અને હાઈવે ઓથોરિટી આમને સામને, 18 ઓગસ્ટે ખેડૂતોની આંદોલનની ચીમકી
બનાસકાંઠામાં ખેડૂતો અને હાઈવે ઓથોરિટી આમને સામને, 18 ઓગસ્ટે ખેડૂતોની આંદોલનની ચીમકી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2025 at 5:44 PM IST

બનાસકાંઠા: પાલનપુર આબુરોડ હાઇવે પર ખેમાણા ટોલ પ્લાઝા પર ખેડૂતો અને નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી આમને સામને જોવા મળી રહી છે. ખેડૂતો 20 કિલોમીટર સુધી ટોલ ફ્રી કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે તો બીજી તરફ હાઈવે ઓથોરિટી દ્વારા સરકારની માર્ગદર્શિકામાં કોઈ ટોલ ફ્રી આપવામાં નહીં આવે તે પ્રકારની વાત પર અડગ છે. આજે ખેમણા ટોલબુથ પર રેલી નીકાળી ટોલ તો નહીં જ ભરે ની માંગ સાથે 18 ઓગસ્ટે મોટી સંખ્યામાં ટોલ પ્લાઝા પર ઉગ્ર વિરોધ સાથે ચકાજામ કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી રહ્યા છે.

આજે ખેમાણા ટોલ પ્લાઝા પર ખેડૂતોએ રેલી નીકળી અને સરકાર વિરોધી સૂત્રોચાર કરવામાં આવ્યા હતા. ખેડૂતોનો હુંકાર છે કે તેઓ હવે ટોલ નહીં ભરે જ્યારે ગઈકાલે ટોલ મેનેજરે નિવેદન આપ્યું હતું કે, ભારત સરકારની માર્ગદર્શિકા અનુસાર ખેડૂતોને ટોલ ફ્રીની છૂટ આપવામાં આવશે નહીં. ત્યારે ટોલ અધિકારીના જવાબ સામે આજે ખેડૂતોએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેઓ કોઈપણ રીતે ટોલ નહીં ભરે સાથે જ આ વિવાદ વચ્ચે ખેડૂતોએ ચેતવણી પણ આપી છે કે 18 ઓગસ્ટે ખેમાણા ટોલનાકા પર ચક્કાજામ કરવામાં આવશે. કહી શકાય કે છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ખેમાણા ટોલ પ્લાઝાને લઈને ખેડૂતોનો વિરોધ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે.

બનાસકાંઠામાં ખેડૂતો અને હાઈવે ઓથોરિટી આમને સામને 18 ઓગસ્ટે ખેડૂતોની આંદોલનની ચીમકી (EtV Bharat Gujarat)

ખેડૂતોની માંગ છે કે, 20 કિલોમીટર સુધીના વિસ્તારમાં આવતા ખેડૂતોનો ટોલ ફ્રી કરાય કારણ કે ખેડૂતને આવન જાવન કરવાનુ હોવાથી તેને પોસાય તેમ નથી તો બીજી તરફ નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી પણ જુકવા તૈયાર નથી અને આની સામે છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ખેડૂતોનું વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે, ત્યારે 18 ઓગસ્ટે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો ખેમાણા ટોલ પ્લાઝા પર ચક્કા જામ કરશે તેવી ઉચ્ચારી છે. એટલું જ નહીં આસપાસમાં જે મંદિરો બાલારામ અને વિશ્વેશ્વર મહાદેવ મંદિરે દર્શને જતા લોકોને પણ ટેક્ષ ચૂકવવો પડે છે.

એક સમયના બાદશાહ અકબરે પણ કઝીયા વેરો નાબુદ કર્યો હતો ત્યારે હવે આ સરકાર મંદિરે દર્શને જતા લોકો પાસેથી અને ખેડૂતો પાસેથી ટોલટેક્ષ વસુલ કરે તે યોગ્ય નથી. આસપાસના ગામના ખેડૂતોએ પોતાની જમીન હાઈવે બનાવવા માટે આપી હતી હવે એ જ ખેડૂતોને ટોલટેક્સ ચૂકવવા માટે કહેવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે ટોલટેક્સ ખેડૂતો નહીં ભરે અને જો તેમ છતાં ખેડૂતો પાસેથી ટોલ લેવામાં આવશે તો આગામી દિવસોમાં ઉગ્ર વિરોધ કરાશે.

બીજી તરફ હાઈવે ઓથોરિટીના પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટ શૈલેન્દ્રસિંહ રાજપૂતે કહ્યું કે, ગાઈડલાઈન મુજબ ટોલ ફ્રી આપવા માટેની કોઈ જ જોગવાઈ નથી આસપાસના 20 કિલોમીટરના ગામના લોકો માટે 350 રૂપિયા માસિક દરે પાસની વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી છે તેમજ નજીકના ગામડાઓ માટે 100 રૂપિયા માસિક દરે પાસ આપવામાં આવી રહ્યો છે પરંતુ ખેડૂતો 20 કિલોમીટરમાં ટોલ ફ્રી કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે તે ટોલ ફ્રી આપી શકાય તેમ નથી.

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે પોતાના ખેતરમાં જવા અને ગામમાં જવા માટે પણ ટોલટેક્સ આપવો પડે છે તે કેટલું યોગ્ય કહી શકાય જોકે આ બાબતે આગામી દિવસોમાં જો યોગ્ય નિર્ણય કરવામાં નહિ આવે તો 18 ઓગસ્ટે 5000 થી વધુ ખેડૂતો ભેગા થઈને ટોલટેક્સ ખાતે ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવીશું એટલું જ નહીં જો તેમ છતાં અમારી માંગ સ્વીકારવામાં નહીં આવે અને ટોલ ફ્રી કરવામાં નહીં આવે તો અમારા પશુઓ આ ટોલનાકા ઉપર છોડી દઈશું. એટલે નોંધનીય છે કે ખેડૂતો ક્યાંક ને ક્યાંક આક્રમક મૂડમાં જોવા મળી રહ્યા છે બીજી તરફ હાઈવે ઓથોરિટી નીતિનિયમોનુ રટણ કરી ટોલ ફ્રી નહીં કરવામાં આવે તે પ્રકારની વાત પર અડગ છે.

