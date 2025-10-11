ETV Bharat / state

બોલો લ્યો: મહુવા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં ખેડૂોતની મગફળીની બોલી જ ન લાગી, ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠને પ્રહારો કર્યા

ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠનના પ્રમુખે યાર્ડના તંત્ર સામે આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. જ્યારે યાર્ડના ચેરમેન દ્વારા પણ થયેલી ભૂલને લઈને સૂચનાઓ આપવામાં આવી.

મહુવા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં ખેડૂોતની મગફળીની બોલી જ ન લાગી
મહુવા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં ખેડૂોતની મગફળીની બોલી જ ન લાગી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 11, 2025 at 3:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર : જિલ્લાના મહુવા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં એક ઘટના એવી બની ગઈ કે ખેડૂતની મગફળીનો ઢગલો પડ્યો રહ્યો, અને કોઈ બોલી લાગી જ નહીં. જોકે આ યાર્ડની આ નાકામી જરૂર કહેવાય, ત્યારે ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠન દ્વારા પ્રહાર કરવામાં આવ્યા છે. યાર્ડના ચેરમેને પણ બનેલી ઘટનાને લઈને સૂચનાઓ આપી હોવાનું જણાવ્યું છે. શું છે સમગ્ર ઘટના

ગુજરાતમાં રાજકોટ, ગોંડલ બાદ ત્રીજા નંબરે મહુવા માર્કેટીંગ યાર્ડ આવે છે. મહુવા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં બનેલી એક ઘટનાને લઈને ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠનના પ્રમુખે યાર્ડના તંત્ર સામે આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. જ્યારે યાર્ડના ચેરમેન દ્વારા પણ થયેલી ભૂલને લઈને સૂચનાઓ આપવામાં આવી હોવાનું જણાવ્યું છે. જો કે શું આ ઘટના બની હતી અને કેમ વિરોધપક્ષનું કામ ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠન કરી રહ્યું છે, તેવું ભરતસિંહ વાળાએ કહેવું પડ્યું.

ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠને પ્રહારો કર્યા (ETV Bharat Gujarat)

મહુવા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં શીંગની બોલી ન બોલાય

ગુજરાતમાં રાજકોટ, ગોંડલ બાદ મહુવા માર્કેટીંગ યાર્ડ ત્રીજા નંબરે આવી ગયું છે, ત્યારે ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠનના પ્રમુખ ભરતસિંહ વાળાએ કહ્યું હતું કે, ગઈકાલે એક ખેડૂતની સારી સિંગ હોય છતાં કોઈ વ્યાપારીએ લીધી નહીં અને ગઈકાલે જે હવા અને વાતાવરણ હતું, એ જ વાતાવરણને હવા પણ છે અને ભાવ ઉંચા ગયા છે જે. ગઈકાલે ભાવ 500 થી 900 વચ્ચે હતા. એ આજે 500 વાળા 700 અને 900 વાળા 1100 સુધી પહોંચી ગયા છે, એટલે ક્યાંક તંત્ર નહીં અને વેપારીઓની મિલી ભગતથી યાર્ડમાં કામગીરી થઈ રહી છે.

ખેડૂોતની મગફળીની બોલી જ ન લાગી
ખેડૂોતની મગફળીની બોલી જ ન લાગી (ETV Bharat Gujarat)

વિરોધપક્ષની ભૂમિકા અમારે ભજવવી પડે

ભરતસિંહ વાળાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, "મહુવા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં તંત્ર અને વેપારીઓની મીલી ભગત છે, ત્યારે આ ભૂમિકા વિરોધ પક્ષના નેતાઓને ભજવવાની હોય છે, પણ અમારે કરવું પડે છે. પાલભાઈ આંબલીયા જેવા નેતાઓ છે, પણ એ પ્રદેશ કક્ષાના છે. મને ખ્યાલ નથી કે કોઈ જિલ્લાના કે તાલુકા કક્ષાના વિરોધ પક્ષના નેતાઓએ ખેડૂતો માટે કોઈ આંદોલન કર્યું હોય, તેવું કાંઈ દેખાતું નથી. આ જવાબદારી વિરોધ પક્ષની બને છે. આમ છતાં અમે મેદાનમાં ઉતરીને યાર્ડના તંત્રની મનમાની સામે અવાજ ઉઠાવતા રહીશું.

ખેડૂોતની મગફળીની બોલી જ ન લાગી
ખેડૂોતની મગફળીની બોલી જ ન લાગી (ETV Bharat Gujarat)

યાર્ડના ચેરમેને કર્મચારીઓને ખખડાવ્યા

ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠનના પ્રહાર બાદ યાર્ડના ચેરમેન ગભરૂભાઈ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, "ગઈકાલે જે ઘટના બની છે, એમાં 2 થી 6 ગુણીનો ઢગલો હતો. જેમાં કોઈ ડિમાન્ડ વેપારીઓએ કરી નહીં, ત્યારે યાર્ડના કર્મચારીઓ દ્વારા પણ તેની જે ડિમાન્ડ માટે કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી. એને લઈને મે સુચનાઓ આપી છે કે આ પ્રકારની વર્તન કે કામગીરી કરવામાં ન આવી જોઈએ. યાર્ડની જવાબદારી છે કે બોલી લગાવવામાં આવે જેથી વેપારી ખરીદે કે ના ખરીદે અને ખેડૂત વહેંચે કે ના વહેંચે એ એના પક્ષમાં છે. પરંતુ યાર્ડ દ્વારા ડિમાન્ડ કરાવવી પડે એ જરૂરી છે જેને લઈને કમિશન એજન્ટ અને કર્મચારીઓને કડક સુચના અપાય છે.

મહુવા માર્કેટીંગ યાર્ડ
મહુવા માર્કેટીંગ યાર્ડ (ETV Bharat Gujarat)

મગફળીની સ્થિતિ મહુવા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં

યાર્ડના ચેરમેન ગભરૂભાઈ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, "હાલમાં મહુવા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં છેલ્લા 2 દિવસથી 66 નંબરની મગફળીની માંગ વધી છે. કારણ કે 66 નંબરની મગફળીનું બિયારણ તરીકે ઉપયોગ થાય છે. જેથી બહારથી ખરીદી કરનારો વર્ગ આવતા ભાવ ઉચકાયા છે. જેથી ભાવ હાલ 1100 એ પહોંચ્યા છે. જો કે આ 66 નંબરના ભાવ 1600 સુધી પણ ગયેલો છે.

સરકારે મગફળીના ટેકાના ભાવની ખરીદી નક્કી કરી છે, પરંતુ હજુ શરૂ થઈ નથી. હાલમાં 7 થી 8 હજાર ગુણી યાર્ડમાં આવી રહી છે, વચ્ચે 15 થી 20 હજાર એ પહોંચી ગઈ હતી, પરંતુ હવે ઉઘાડ નીકળ્યો છે એટલે ખેતરોમાં હલર ચાલવા લાગ્યા છે. જેથી આગામી દિવસમાં મગફળીની આવક વધશે.

આ પણ વાંચો...

  1. ભાવનગર જિલ્લામાં મગફળી અને કપાસના પાક પર 'ખતરો' ! ખેતીવાડી વિભાગે જણાવી સ્થિતિ
  2. 'સરકાર ખેડૂતો પાસેથી 200 મણ મગફળી ખરીદે, નહિં તો સીધી સહાય આપે': ભારતીય કિસાન સંઘની સરકાર પાસે માંગ

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHUVA MARKETING YARDMAHUVA MARKETING YARD FARMERSGROUNDNUTFARMERS WELFARE ORGANIZATIONMAHUVA MARKETING YARD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.