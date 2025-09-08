ભરૂચમાં નર્મદા નદીના પૂરથી ખેડૂતોના કેળ-તુવેર સહિતના પાકને નુકસાન, સરકારી સહાયની માંગ
ભરૂચ જિલ્લામાં ફરી એકવાર નર્મદા નદીના વધતા પાણીથી ખેડૂતો ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.
Published : September 8, 2025 at 8:15 PM IST
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લામાં ફરી એકવાર નર્મદા નદીના વધતા પાણીથી ખેડૂતો ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. નદીનું જળસ્તર 18 ફૂટ સુધી ઘટ્યું હોવા છતાં, અંકલેશ્વર તાલુકાના સંખ્યા બંધ, બોરભાઠા બેટ, સરફુદ્દીન છાપરા સહિતના ગામોના ખેતરોમાં પાણી ભરાયેલું રહેતાં ખેડૂતોએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. આના પરિણામે ખેડૂતોના પાકોને મોટું નુકસાન થયું છે.
ખેતરો તળાવમાં ફેરવાયા:
નર્મદા નદીના નીચાણવાળા કાંઠાના વિસ્તારોમાં પાણી ફરી વળતાં ખેતરો તળાવમાં ફેરવાઈ ગયા છે. ખાસ કરીને કેળ, તુવેર, કપાસ અને શાકભાજી જેવા મુખ્ય પાકોને ભારે નુકસાન થયું છે. ખેડૂતો જણાવે છે કે, મહિનાઓની મહેનત અને ખેતીમાં થયેલા ખર્ચ પછી પાકો પાણીમાં ગરકાવ થતાં તેમનું આખું વર્ષનું પરિશ્રમ વ્યર્થ ગયું છે.
ખેડૂતોમાં ચિંતા અને ગુસ્સો:
જૂના બોરભાઠા બેટના ખેડૂત કૌશિક પટેલે જણાવ્યું, “અમે ખેતીમાં ઘણી મહેનત કરી, પરંતુ નર્મદાના પાણીએ બધું બરબાદ કરી દીધું. ખેતરમાં ઊભેલા પાકો પાણીમાં સડી રહ્યા છે. સરકાર તરફથી સહાય મળશે કે નહીં તે હજી અસ્પષ્ટ છે.”
એ જ રીતે, ખેડૂત પંકજ પટેલે કહ્યું, “અમે કેળ અને તુવેરના પાકમાં ઘણો ખર્ચ કર્યો હતો, પરંતુ પાણી ભરાતાં એક પણ પાક બચ્યો નથી. સરકારે તાત્કાલિક વળતર નહીં આપે તો ખેડૂતો પર આર્થિક સંકટ આવી પડશે.”
નદીનું જળસ્તર ઘટ્યું, છતાં મુશ્કેલી યથાવત:
નર્મદા નદીનું જળસ્તર ગોલ્ડન બ્રિજ પાસે હાલ 18 ફૂટે છે, જે ખતરાની સપાટીથી નીચે છે. જોકે, અંકલેશ્વર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પાણી નીકળવાની યોગ્ય વ્યવસ્થા ન હોવાથી ખેતરોમાં હજી પણ પાણી ભરાયેલું છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, સંખ્યા બંધના કારણે પાણી ખેતરોમાં અટવાઈ રહે છે, જેનાથી પાકોને સતત નુકસાન થઈ રહ્યું છે.
પાકનું નુકસાન:
કેળ, તુવેર, કપાસ અને શાકભાજીના પાકો પાણીમાં ગરકાવ થયા છે. કૃષિ નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ, ખેતરોમાં લાંબા સમય સુધી પાણી ભરાયેલું રહેવાથી જમીનની ફળદ્રુપતા બગડી શકે છે, જેની આગામી સિઝનના પાકની ઉપજ પર ગંભીર અસર પડી શકે છે.
સહાયની માંગ:
નુકસાનગ્રસ્ત ખેડૂતો સરકાર પાસે તાત્કાલિક સહાયની માંગ કરી રહ્યા છે. તેઓએ જિલ્લા કલેક્ટર અને તંત્રને અપીલ કરી છે કે નુકસાનનું સર્વે કરીને વળતર આપવામાં આવે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, હાલની પરિસ્થિતિમાં વળતર વિના ખેતી ચલાવવી અશક્ય બનશે.
તંત્રની કાર્યવાહી:
જિલ્લા તંત્ર દ્વારા નુકસાનનું પ્રાથમિક મૂલ્યાંકન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જોકે, ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે સર્વે પ્રક્રિયા ધીમી ગતિએ ચાલી રહી છે. તેઓનું કહેવું છે કે, જો તંત્ર સમયસર કાર્યવાહી નહીં કરે તો આર્થિક નુકસાન વધુ ગંભીર બનશે.
નર્મદાના પાણીનો સતત ખતરો:
ભરૂચ જિલ્લાના ખેડૂતો માટે નર્મદા નદીનું પૂર દર વર્ષે ચિંતાનું કારણ બને છે. ડેમમાંથી પાણી છોડાય કે ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ થાય તો નદીનું જળસ્તર અચાનક વધે છે, જેનાથી નીચાણવાળા વિસ્તારોના પાકોને નુકસાન થાય છે. ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે, આ સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવવામાં આવતો નથી.
રાજકીય ચર્ચાની શક્યતા:
આ મુદ્દો હવે રાજકીય સ્તરે ચર્ચાનો વિષય બની શકે છે. વિપક્ષી પક્ષના આગેવાનો ખેડૂતોના હિતમાં સરકાર પર દબાણ લાવી શકે છે, જ્યારે સત્તાધારી પક્ષ તંત્ર દ્વારા સહાય આપવાની ખાતરી આપી શકે છે.
ભરૂચ જિલ્લામાં નર્મદા નદીના પૂરથી ખેડૂતો ફરી એકવાર મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. કેળ, તુવેર અને અન્ય પાકોને થયેલું નુકસાન ખેડૂતો માટે આર્થિક સંકટનું કારણ બન્યું છે. તંત્રનો ઝડપી પ્રતિસાદ અને વળતર આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે નિર્ણાયક સાબિત થશે.
