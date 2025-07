ETV Bharat / state

સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલથી બે કેદીઓ મુક્ત થયા, પણ પોતાના ઘરે ન ગયા, જાણો શું છે કારણ - PRISONERS LIFE

સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલની કહાની ( Etv Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : July 26, 2025 at 9:43 AM IST | Updated : July 26, 2025 at 10:50 AM IST 3 Min Read

અમદાવાદ : કોઈ પણ વ્યક્તિ ગુનો કરે અને તે સાબિત થાય તો તેને જેલની સજા ભોગવવી પડે છે. જેલની સજા ભોગવી સામાજિક જીવનમાં પરત ફરતો વ્યક્તિ સામાન્ય રીતે ખુશ હોય છે. પરંતુ આ એવા વ્યક્તિની વાત છે જે જેલમાંથી નીકળ્યા બાદ પણ ખુશ નથી. કારણ કે, આ વ્યક્તિને પરિવારના સભ્યોએ પોતાના ઘરમાં રાખવાનો ઇનકાર કર્યો છે. જેલ મુક્તિ પણ ખુશ નથી આ વ્યક્તિ, કેમ? અમદાવાદના બે કેદીઓ સાથે પણ આ કિસ્સો બન્યો છે. કેદી બેચરસિંહ ગુલાબસિંહ મકવાણા અને વાસુદેવભાઈ ગોટિયા અમદાવાદની સાબરમતી જેલમાં ઉંમરકેદની સજા કાપી રહ્યા હતા. જ્યારે તેમની સજા પૂરી થવાનો સમય આવ્યો, ત્યારે તેમના પરિવારના સભ્યોએ તેમને તેમના ઘરમાં રાખવાનો ઇનકાર કર્યો. હવે તેઓ તેમનું બાકીનું જીવન વૃદ્ધાશ્રમ અથવા આશ્રયગૃહમાં વિતાવવા મજબૂર થયા છે. જેલ મુક્તિ પણ ખુશ નથી આ વ્યક્તિ, કેમ? (ETV Bharat Gujarat) વાસુદેવ ગોટિયાની વિકટ પરિસ્થિતિ વીડિયોમાં વાદળી ટી-શર્ટ પહેરેલ વ્યક્તિ વાસુદેવ ગોટિયા છે. તે હાલમાં 40 વર્ષના છે અને તેમણે પોતાના જીવનના 20 વર્ષ જેલમાં વિતાવ્યા છે. ગત 15 નવેમ્બર, 2008 ના રોજ હિંમતનગર એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા વાસુદેવને આજીવન કેદની સજા અને 1500 રૂપિયા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. તેઓ હત્યા કેસમાં સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાં હતા. પરંતુ જેલ મુક્તિ બાદ હવે તેમનો પરિવાર તેમને રાખવા તૈયાર નથી.

જેલથી બે કેદીઓ મુક્ત થયા, પણ ઘરે ન ગયા (ETV Bharat Gujarat) જેલમાંથી બહાર આવ્યા પછી, વાસુદેવ એક તરફ ખુશ હતા અને બીજી તરફ દુઃખી. જેલમાંથી મુક્ત થયા છતાં, તેઓ તેમના પરિવારને મળી શકશે નહીં. આ અંગે, વાસુદેવ ગોટિયાએ પોતે જણાવ્યું કે, "હું સાબરકાંઠા વડાલીનો રહેવાસી છું. જેલનો અનુભવ સારો રહ્યો. કાચા અને પાક્કા બંને કામ જેલની અંદર કરવામાં આવતા હતા. આજે હું ખુશ છું કે હું જેલમાંથી મુક્ત થયો છું, પણ હું ખૂબ દુઃખી પણ છું. મારા પરિવારના સભ્યો મને લેવા નથી આવી રહ્યા. પરંતુ હવે લોકો મને મદદ કરવા આવ્યા છે. તેઓ મને કોઈ સારી જગ્યાએ લઈ જઈ રહ્યા છે. આ માટે હું તેમનો આભારી છું." 17 વર્ષ બાદ મળી મુક્તિ, પણ... આવા જ એક વ્યક્તિ છે બેચરસિંહ મકવાણા, 17 વર્ષ જેલમાં રહ્યા બાદ હાલમાં તેમની માનસિક સ્થિતિ સારી નથી. બેચરસિંહ 55 વર્ષના છે અને હિંમતનગર એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા 15 ઓક્ટોબર, 2011 ના રોજ તેમને IPC કલમ 302 હેઠળ આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. તેઓ એવા કેદી છે જેમણે જેલમાં રહીને એક પણ રજા લીધી નથી, ન તો તેમના પરિવારને મળવા ગયા હતા. જ્યારે આજે તેમની મુક્તિનો સમય આવ્યો, ત્યારે તેમના પરિવારે પણ તેમને પોતાની સાથે રાખવાનો ઇનકાર કર્યો. વ્હારે આવી સેવાભાવી સંસ્થા... હવે કેદીઓના પરિવારે તમને રાખવાની ના પાડી છે. તેથી, એક સંસ્થાના કેટલાક લોકોએ તેમના રહેવાની વ્યવસ્થા કરી છે. એક દાદા 17 વર્ષથી જેલમાં હતા, અને બીજા ભાઈ 20 વર્ષથી જેલમાં હતા. આ બંને આજે જેલમાથી મુક્ત થયા છે. પરંતુ દુઃખની વાત એવી છે કે એમના પરિવારમાંથી કોઈ આ લોકોને સ્વીકારવા માટે તૈયાર નથી. ત્યારે આ લોકોની મદદ કરવા માટે એક સંસ્થાને લઈ જવા માટે કહ્યું. આ લોકો હવે ત્યાં રહેશે. સરકારની રી-મિશન પોલિસી : ગુજરાત હાઇકોર્ટના એડવોકેટ અમન અનવર હુસેન શેખે જણાવ્યું કે, સરકારની એક પોલિસી છે રી-મિશન પોલિસી છે. જેમાં આખી પ્રોસિજર જેલથી સ્ટાર્ટ થાય છે, અને સરકાર એ અંગે નિર્ણય લે છે. આ બધી પ્રોસેસ થયા પછી આ બંને કેદીઓને સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટથી મુક્ત કરવા માટે હા આવી હતી. આ લોકોને છોડી દેવાનો હુકમ આપવામાં આવ્યો હતો. કારમાં બનાવેલા ચોરખાનાનો આ પેંતરો પણ ફેઈલ, મધ્યપ્રદેશ લવાતો દારૂ જુનાગઢ પોલીસે ઝડપ્યો

સુરતમાં રત્નકલાકારોને નિશાન બનાવતી "મશરૂ ગેંગ"નો પર્દાફાશ: 29 ગેંગ સક્રિય હોવાનો ઘટસ્ફોટ

અમદાવાદ : કોઈ પણ વ્યક્તિ ગુનો કરે અને તે સાબિત થાય તો તેને જેલની સજા ભોગવવી પડે છે. જેલની સજા ભોગવી સામાજિક જીવનમાં પરત ફરતો વ્યક્તિ સામાન્ય રીતે ખુશ હોય છે. પરંતુ આ એવા વ્યક્તિની વાત છે જે જેલમાંથી નીકળ્યા બાદ પણ ખુશ નથી. કારણ કે, આ વ્યક્તિને પરિવારના સભ્યોએ પોતાના ઘરમાં રાખવાનો ઇનકાર કર્યો છે. જેલ મુક્તિ પણ ખુશ નથી આ વ્યક્તિ, કેમ? અમદાવાદના બે કેદીઓ સાથે પણ આ કિસ્સો બન્યો છે. કેદી બેચરસિંહ ગુલાબસિંહ મકવાણા અને વાસુદેવભાઈ ગોટિયા અમદાવાદની સાબરમતી જેલમાં ઉંમરકેદની સજા કાપી રહ્યા હતા. જ્યારે તેમની સજા પૂરી થવાનો સમય આવ્યો, ત્યારે તેમના પરિવારના સભ્યોએ તેમને તેમના ઘરમાં રાખવાનો ઇનકાર કર્યો. હવે તેઓ તેમનું બાકીનું જીવન વૃદ્ધાશ્રમ અથવા આશ્રયગૃહમાં વિતાવવા મજબૂર થયા છે. જેલ મુક્તિ પણ ખુશ નથી આ વ્યક્તિ, કેમ? (ETV Bharat Gujarat) વાસુદેવ ગોટિયાની વિકટ પરિસ્થિતિ વીડિયોમાં વાદળી ટી-શર્ટ પહેરેલ વ્યક્તિ વાસુદેવ ગોટિયા છે. તે હાલમાં 40 વર્ષના છે અને તેમણે પોતાના જીવનના 20 વર્ષ જેલમાં વિતાવ્યા છે. ગત 15 નવેમ્બર, 2008 ના રોજ હિંમતનગર એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા વાસુદેવને આજીવન કેદની સજા અને 1500 રૂપિયા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. તેઓ હત્યા કેસમાં સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાં હતા. પરંતુ જેલ મુક્તિ બાદ હવે તેમનો પરિવાર તેમને રાખવા તૈયાર નથી. જેલથી બે કેદીઓ મુક્ત થયા, પણ ઘરે ન ગયા (ETV Bharat Gujarat) જેલમાંથી બહાર આવ્યા પછી, વાસુદેવ એક તરફ ખુશ હતા અને બીજી તરફ દુઃખી. જેલમાંથી મુક્ત થયા છતાં, તેઓ તેમના પરિવારને મળી શકશે નહીં. આ અંગે, વાસુદેવ ગોટિયાએ પોતે જણાવ્યું કે, "હું સાબરકાંઠા વડાલીનો રહેવાસી છું. જેલનો અનુભવ સારો રહ્યો. કાચા અને પાક્કા બંને કામ જેલની અંદર કરવામાં આવતા હતા. આજે હું ખુશ છું કે હું જેલમાંથી મુક્ત થયો છું, પણ હું ખૂબ દુઃખી પણ છું. મારા પરિવારના સભ્યો મને લેવા નથી આવી રહ્યા. પરંતુ હવે લોકો મને મદદ કરવા આવ્યા છે. તેઓ મને કોઈ સારી જગ્યાએ લઈ જઈ રહ્યા છે. આ માટે હું તેમનો આભારી છું." 17 વર્ષ બાદ મળી મુક્તિ, પણ... આવા જ એક વ્યક્તિ છે બેચરસિંહ મકવાણા, 17 વર્ષ જેલમાં રહ્યા બાદ હાલમાં તેમની માનસિક સ્થિતિ સારી નથી. બેચરસિંહ 55 વર્ષના છે અને હિંમતનગર એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા 15 ઓક્ટોબર, 2011 ના રોજ તેમને IPC કલમ 302 હેઠળ આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. તેઓ એવા કેદી છે જેમણે જેલમાં રહીને એક પણ રજા લીધી નથી, ન તો તેમના પરિવારને મળવા ગયા હતા. જ્યારે આજે તેમની મુક્તિનો સમય આવ્યો, ત્યારે તેમના પરિવારે પણ તેમને પોતાની સાથે રાખવાનો ઇનકાર કર્યો. વ્હારે આવી સેવાભાવી સંસ્થા... હવે કેદીઓના પરિવારે તમને રાખવાની ના પાડી છે. તેથી, એક સંસ્થાના કેટલાક લોકોએ તેમના રહેવાની વ્યવસ્થા કરી છે. એક દાદા 17 વર્ષથી જેલમાં હતા, અને બીજા ભાઈ 20 વર્ષથી જેલમાં હતા. આ બંને આજે જેલમાથી મુક્ત થયા છે. પરંતુ દુઃખની વાત એવી છે કે એમના પરિવારમાંથી કોઈ આ લોકોને સ્વીકારવા માટે તૈયાર નથી. ત્યારે આ લોકોની મદદ કરવા માટે એક સંસ્થાને લઈ જવા માટે કહ્યું. આ લોકો હવે ત્યાં રહેશે. સરકારની રી-મિશન પોલિસી : ગુજરાત હાઇકોર્ટના એડવોકેટ અમન અનવર હુસેન શેખે જણાવ્યું કે, સરકારની એક પોલિસી છે રી-મિશન પોલિસી છે. જેમાં આખી પ્રોસિજર જેલથી સ્ટાર્ટ થાય છે, અને સરકાર એ અંગે નિર્ણય લે છે. આ બધી પ્રોસેસ થયા પછી આ બંને કેદીઓને સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટથી મુક્ત કરવા માટે હા આવી હતી. આ લોકોને છોડી દેવાનો હુકમ આપવામાં આવ્યો હતો. કારમાં બનાવેલા ચોરખાનાનો આ પેંતરો પણ ફેઈલ, મધ્યપ્રદેશ લવાતો દારૂ જુનાગઢ પોલીસે ઝડપ્યો

સુરતમાં રત્નકલાકારોને નિશાન બનાવતી "મશરૂ ગેંગ"નો પર્દાફાશ: 29 ગેંગ સક્રિય હોવાનો ઘટસ્ફોટ

Last Updated : July 26, 2025 at 10:50 AM IST