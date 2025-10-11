ETV Bharat / state

સુરતના પાંડેસરામાં નકલી ચલણી નોટોનું રેકેટ ઝડપાયું, ત્રણ આરોપીની ધરપકડ

ભારતીય અર્થતંત્રને નુકસાન પહોંચાડવાના ઇરાદા સાથે ચાલી રહેલા એક મોટા ષડયંત્રનો સુરત પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 11, 2025 at 9:08 PM IST

સુરત: ભારતીય અર્થતંત્રને નુકસાન પહોંચાડવાના ઇરાદા સાથે ચાલી રહેલા એક મોટા ષડયંત્રનો સુરત પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. પાંડેસરા વિસ્તારની એક સોસાયટીમાં આવેલા મકાનમાં રેડ કરીને પોલીસે નકલી ચલણી નોટો છાપવાનું રેકેટ ઝડપી પાડ્યું છે અને ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.

પાંડેસરામાં ‘મિની ટંકશાળ’:

પાંડેસરા પોલીસ સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ, ગુપ્ત બાતમીના આધારે પાંડેસરા ગુ.હા.બોર્ડ, જવેલરી બજાર ચાર રસ્તા પાસે આવેલી હરિઓમનગર સોસાયટીના એક મકાનના બીજા માળે પોલીસે રેડ કરી હતી. રેડ દરમિયાન પોલીસને નકલી ચલણી નોટો બનાવવાનો સામાન અને આરોપીઓ મળી આવ્યા હતા.

ઝડપાયેલા આરોપીઓ:

પોલીસે સ્થળ પરથી ત્રણ આરોપીઓ – મુળારામ મોતીરામ ચેરામારામ પ્રજાપતિ, દિનેશકુમાર છોગારામ ખેરાજરામ પ્રજાપતિ અને નારાયણ છોગારામ ખેરાજરામ પ્રજાપતિ (તમામ રહેવાસી: હરિઓમનગર, પાંડેસરા)ની ધરપકડ કરી હતી.

કબ્જે કરાયેલો મુદ્દામાલ:

પોલીસે સ્થળ પરથી મોટી માત્રામાં નકલી ચલણી નોટો અને સાધનો કબ્જે કર્યા છે, જેમાં

  • રૂ. 500ની 3 નકલી નોટો
  • રૂ. 200ની 3 નકલી નોટો
  • રૂ. 100ની 6 નકલી નોટો
  • પ્રિન્ટર, કાગળ, સ્કેલ, કટર અને ત્રણ મોબાઇલ ફોન

પોલીસે જણાવ્યું કે આરોપીઓ ઝડપી આર્થિક લાભ મેળવવા અને રાષ્ટ્રના અર્થતંત્રને નુકસાન પહોંચાડવાના ઇરાદા સાથે નકલી નોટો બજારમાં ફેરવવાના ષડયંત્રમાં સંડોવાયેલા હતા.

તપાસનો ધમધમાટ:

પાંડેસરા પોલીસ મથકના પીઆઇ જે.સી. જાદવના જણાવ્યા મુજબ, ત્રણેય આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આરોપીઓ કેટલા સમયથી આ ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિમાં સંડોવાયેલા હતા, તેમણે અત્યાર સુધી કેટલી નકલી નોટો બજારમાં ફેરવી છે અને તેમના નેટવર્કમાં અન્ય કોઈ સામેલ છે કે કેમ, તે અંગે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલી રહી છે. સુરત પોલીસનું આ પગલું નાણાકીય ગુનાખોરી સામેની લડતમાં મહત્વપૂર્ણ સફળતા ગણાય છે.

