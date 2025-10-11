તાપી જિલ્લા ભાજપમાં આંતરિક જૂથવાદ ચરમસીમાએ, પ્રદેશ યુવા મોરચા મંત્રી વિરુદ્ધ ફરિયાદ
Published : October 11, 2025 at 3:20 PM IST
તાપી: તાપી જિલ્લાના રાજકારણમાં ભાજપના નવા પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ પંચાલના આગમન પહેલાં જ આંતરિક જૂથવાદ સપાટી પર આવ્યો છે. આવતીકાલે સુરત જિલ્લાના બારડોલી ખાતે તાપી અને સુરત જિલ્લા ભાજપ દ્વારા પ્રદેશ પ્રમુખના સન્માનમાં યોજાનારા વિશાળ કાર્યક્રમની પૂર્વસંધ્યાએ જૂથવાદ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે.
વાલોડ તાલુકાના બુહારી ગામના ઉપસરપંચ અને પ્રદેશ યુવા મોરચાના મંત્રી સુરજ દેસાઈ વિરુદ્ધ કાર્યકર્તાઓમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે. વાલોડ તાલુકા ભાજપના પ્રમુખ પરિમલ સોલંકી, મહામંત્રી ધવલ શાહ સહિત 50થી વધુ હોદ્દેદારોએ તાપી જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ સુરજ વસાવાને લેખિત ફરિયાદ કરી છે.
ફરિયાદમાં સુરજ દેસાઈ પર પાર્ટી વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ, કાર્યકર્તાઓને ધમકાવવા અને પાર્ટીના કાર્યક્રમોમાં વારંવાર વિક્ષેપ ઊભો કરવાના ગંભીર આરોપો લગાવવામાં આવ્યા છે. એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે તેઓ પાર્ટીની નીતિઓને અવગણીને પોતાની હથોટી સ્થાપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
ફરિયાદમાં પુરાવા તરીકે સુરજ દેસાઈ દ્વારા વાલોડ તાલુકામાં યોજાતા પાર્ટીના કાર્યક્રમોમાં વિક્ષેપ ઊભો કરવાના સોશિયલ મીડિયા સ્ટેટસ અને વાલોડના વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં કરવામાં આવેલા મેસેજના સ્ક્રીનશોટ પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. નાનકડા તાલુકામાં ભાજપના 50થી વધુ કાર્યકર્તાઓએ આ ફરિયાદ પર સહી કરી હોવાથી, નવા સંગઠનની રચના પહેલાં વાલોડ તાલુકામાં ભાજપમાં ભારે જૂથવાદ સર્જાયો છે.
આ આંતરિક વિવાદ કાર્યક્રમ પહેલાં ભાજપ માટે નવી ચિંતાનું કારણ બન્યો છે. હવે જોવાનું રહેશે કે જિલ્લા નેતૃત્વ આ ફરિયાદોના પગલે શું પગલાં લે છે.
