ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ખંડણીના આરોપો: ABVP સિન્ડિકેટ સભ્ય શ્વેતલ સુતરિયા વિરુદ્ધ NSUIનો ઉગ્ર વિરોધ

અમદાવાદ: ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સિન્ડિકેટ સભ્ય શ્વેતલ સુતરિયા વિરુદ્ધ 75 લાખ રૂપિયાની ખંડણી માગવાના આરોપોએ યુનિવર્સિટીમાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે. આ આરોપો બાદ નેશનલ સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા (NSUI) દ્વારા યુનિવર્સિટીના વહીવટીતંત્ર અને રાજ્ય સરકાર પર સિન્ડિકેટ સભ્યને બચાવવાનો પ્રયાસ કરવાનો ગંભીર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
સરકાર દ્વારા નિયુક્ત સિન્ડિકેટ સભ્ય શ્વેતલ સુતરિયા પર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વિવિધ વિભાગોના ત્રણ વડાઓ પાસેથી 75 લાખ રૂપિયાથી વધુની ખંડણી માગવાનો આરોપ છે. આ મુદ્દે યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રાર અને કુલપતિ સુધી ફરિયાદ પહોંચી હોવા છતાં, કોઈ નક્કર કાર્યવાહી ન થતાં NSUIએ મંગળવારે ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ દરમિયાન, કાર્યકર્તાઓએ 75 લાખની નકલી નોટો ઉડાવીને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
NSUIના ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ નરેન્દ્ર સોલંકીએ જણાવ્યું, “અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ (ABVP) સાથે જોડાયેલા સિન્ડિકેટ સભ્ય શ્વેતલ સુતરિયાએ HRDCના વડા અને અન્ય બે અધિકારીઓ પાસેથી 75 લાખ રૂપિયાની ખંડણી માગી હતી. યુનિવર્સિટી અને રાજ્ય સરકાર આ સિન્ડિકેટ સભ્યને બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હોવાનું સ્પષ્ટ દેખાય છે. ફક્ત રાજીનામું લઈને આ મુદ્દાને દબાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે.”
સોલંકીએ વધુમાં કહ્યું, “આ ખંડણીનો કેસ છે, તેથી કાયદેસર પોલીસ ફરિયાદ થવી જોઈએ. હજુ સુધી પોલીસ ફરિયાદ ન થવી એ એક મોટો પ્રશ્ન છે.” તેમણે યુનિવર્સિટીના કુલપતિ અને રજિસ્ટ્રારની ગેરહાજરી પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા અને આરોપ લગાવ્યો કે આ બંને અધિકારીઓ પણ સિન્ડિકેટ સભ્યને બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
આ ઉપરાંત, NSUIએ અન્ય એક સિન્ડિકેટ સભ્ય પર પણ ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, આ સભ્યએ યુનિવર્સિટીની મહત્વની જગ્યાઓ માટે ટેન્ડરો એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલની બેઠકમાં પસાર કર્યા છે. NSUIએ આ ટેન્ડરો તાત્કાલિક રદ કરવાની માંગ કરી છે.
વિરોધ અને પોલીસ કાર્યવાહી:
વિરોધના ભાગરૂપે, NSUIના કાર્યકર્તાઓએ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની કુલપતિ કચેરીને તાળાબંધી કરી હતી. NSUIએ ચેતવણી આપી છે કે જો આગામી દિવસોમાં આ મામલે યોગ્ય કાર્યવાહી નહીં થાય તો ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે, જેની તમામ જવાબદારી યુનિવર્સિટી પ્રશાસનની રહેશે. આ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસે 50થી વધુ NSUI કાર્યકર્તાઓની અટકાયત કરી હતી.
