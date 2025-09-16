અમદાવાદ હાટમાં કચ્છી કારીગરીએ વધાર્યુ આકર્ષણ, ભરતકામ અને હાથવણાટની ચણિયાચોળીનું પ્રદર્શન
અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર સ્થિત હાટમાં નવરાત્રી પર્વને લઈને એક કચ્છી ભરતકામ અને હાથવણાટની ચણિયાચોળીનું પ્રદર્શન ખેલૈયાઓમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે.
Published : September 16, 2025 at 9:00 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર સ્થિત હાટમાં નવરાત્રી પર્વને લઈને એક અનોખો મેળો જામ્યો છે. નવરાત્રી માટે ડિઝાઈન કરાયેલી ચણિયાચોળી અને વિવિધ પ્રકારની કટલેરી આઈટમ્સના સ્ટોલ આ મેળાનું મુખ્ય આકર્ષણ છે.
આ મેળામાં કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોના કારીગરો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી ચણીયા ચોળી, જે પરંપરાગત ભરતકામ, આભલા અને મોતીકામથી સજ્જ છે. આ ઉપરાત ઘરેણાં, કટલેરી અને ગૃહ સુશોભનની વસ્તુઓ પણ ઉપલબ્ધ છે. અમદાવાદ હાટ ખાતે આ મેળો 21 સપ્ટેમ્બર સુધી રાખેલ છે.
નવરાત્રીને લઈને અમદાવાદના બજારમાં અત્યારે રોનક જોવા મળી રહી છે. અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર ખાતે આવેલ, અમદાવાદ હાટમાં નવરાત્રીને લઈને 150 દુકાનદારોએ સ્ટોલ રાખ્યા છે. જેમાં 90 સ્ટોલ કચ્છમાંથી આવેલા કારીગરો, અને બાકીના સ્ટોલ ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારમાંથી આવતા દુકાનદારોએ રાખ્યા છે. આ સ્ટોલમાં ચણીયા ચોળી, જ્વેલરી, બાંધણી સાડી, વણાટ,
કોપર, ઝૂમર, અજરખ, મોતીકામ, બ્લોક પ્રિન્ટ, કુર્તી પેચ, વર્ક, બાંધણી, ફેબ્રિક જ્વેલરી, મીરર વર્ક, સાડી, દુપટ્ટા, શાલ જેવી વિવિધ વસ્તુઓ છે. આ મેળામાં આવેલ દુકાનદારો કચ્છના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી આવેલા છે.
આ મેળાના ઘણા કારીગરોને ગુજરાત સરકાર દ્વારા એવોર્ડ અને ભારત સરકાર દ્વારા એવોર્ડ પણ મળેલ છે. કચ્છના ભરત કામના કારીગર જેમલભાઈ મારવાડાએ કહ્યું કે, અમે કચ્છી ભરતકામ હાથથી બનાવીએ છીએ. આ કળા પરિવારને વારસાગત મળેલ છે. હાથ વણાટથી થતી કલાઓ લુપ્ત થઈ રહી છે. કચ્છી વર્ક બનાવવા માટે એક પ્લેન કાપડ લઈને કાપડમાંથી ઓઢણી, ચૂંદડી, ઘેર, કજરી, ઓઢણી સહિતની વસ્તુઓ બને છે.
કચ્છી ભરતકામમાં 1998 મારા પત્ની ને એવોર્ડ મળેલો છે. આ કલાને સરકાર તરફથી GI ટેગ મળેલ છે. 2017માં મને લાકડામાં થતા નક્શીકામ માટે મને પણ એવોર્ડ મળેલો છે. સરકાર તરફથી ચાઇનાના બેઝિંગમાં યોજાયેલ એક્ઝિબિશનમાં પણ જવાની તક મળી હતી. - જેમલભાઈ મારવાડા, કચ્છના ભરત કામના કારીગર
કચ્છના કારીગર હીરજી ભાઈએ કહ્યું કે, અમે સાડી, દુપટ્ટા, શાલ, ડ્રેસ સહિતની હાથથી વસ્તુઓ બનાવીએ છીએ. આ કળા મને વારસાગત મળેલ છે, હું છેલ્લા 40 વર્ષથી આ કામ કરી રહ્યો છું. મારા પિતા, મોટાભાઈ અને દીકરો સહિતના બધા પરિવારના લોકો આ કળા સાથે સંકળાયેલા છીએ. હાથવણાટની કળાને લઈને મારા પરિવારના 10 લોકોને એવોર્ડ મળેલ છે. અમે ચાર ભાઈઓને નેશનલ એવોર્ડ મળેલો છે.