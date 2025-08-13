ETV Bharat / state

Published : August 13, 2025 at 7:00 PM IST

અમદાવાદ: જન્માષ્ટમીનો તહેવાર ગુજરાતભરમાં ધામધૂમથી ઉજવાઈ રહ્યો છે. ત્યારે આ પાવન પર્વ પર શ્રીફળનું મહત્ત્વ અનેકગણું વધી જાય છે. જન્માષ્ટમીની પૂજા હોય કે પછી મંદિરોમાં થતી ખાસ આરતી, દરેક ધાર્મિક વિધિમાં શ્રીફળ અનિવાર્ય મનાય છે. આ જ કારણોસર, તહેવાર નજીક આવતા જ બજારમાં શ્રીફળની માંગમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. પરિણામે, તેના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા છે, જેની સીધી અસર સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા પર પડી રહી છે. એક તરફ ભક્તોમાં ઉત્સાહ છે, તો બીજી તરફ વધેલી કિંમતોએ ચિંતા પણ જગાવી છે.

ચોમાસામાં નાળિયેરનું ઉત્પાદન વધુ થતું હોય છે. પણ આ વર્ષે નારિયેળના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો છે. લીલા નાળિયેરની આવક ઘટતા, શ્રીફળના ભાવમાં વધારો થયો છે. શ્રીફળ નો ભાવ વધતા, કોપરું, કોપરાનું છીણ, કોપરાનું તેલ, તેમાં પણ ભાવ વધારો થયો છે. આમ શ્રીફળ માં ભાવ વધતા શ્રીફળ માંથી બનતી વસ્તુઓમાં પણ ભાવ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. વધારાને કારણે નાના વેપારીઓ અને સામાન્ય લોકો બંને પર બોજ વધી ગયો છે. ભક્તોને હવે એક શ્રીફળ માટે પહેલા કરતા વધારે પૈસા ખર્ચવા પડી રહ્યા છે. આ સ્થિતિ બજારમાં ઉત્સાહની સાથે ચિંતાનું વાતાવરણ પણ ઊભું કરે છે.

અમદાવાદમાં શ્રીફળના હોલસેલ વેપારી પિનાકીન ભાઈએ કહ્યું કે, હું માધવપુરામાં 35 થી 40 વર્ષ થી શ્રીફળનો ધંધો કરું છું. શ્રીફળના ભાવમાં છેલ્લા છ મહિનાથી વધારો થઈ રહ્યો છે. છેલ્લા છ મહિનામાં શ્રીફળના ભાવ ડબલ થઈ ગયા છે. તહેવારના ટાઈમમાં આ ભાવ વધારો ઘટી રહ્યો નથી. શ્રાવણ મહિનો જન્માષ્ટમી દિવાળી સુધી તહેવારો હોવાથી ભાવમાં વધારો થાય છે. દિવાળી પછી શ્રીફળના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળે છે. ગુજરાતમાં શ્રીફળનું ઉત્પાદન ખૂબ જ ઓછું છે, માટે શ્રીફળ તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટકથી લાવવામાં આવે છે.

