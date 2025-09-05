સુરતના સુંવાલી, હજીરા, મગદલ્લા અને ડુમ્મસ બીચ પર પ્રતિબંધ, માંગરોળમાં કીમ નદીના પાણીથી ફાર્મ હાઉસ પાણીમાં - SURAT BEACH ENTRY BAN
Published : September 5, 2025 at 4:25 PM IST
સુરત: હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં 4 થી 10 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેના પગલે સુરત જિલ્લામાં છેલ્લા બે દિવસથી સતત વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આજે પણ જિલ્લામાં સવારે વરસાદ ચાલુ રહ્યો છે, જેના કારણે સુરત જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન નદીઓમાં સાવચેતી રાખવા માટે નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ સુરત જિલ્લામાં ભારે વરસાદને કારણે કીમ નદીમાં પાણીની ભારે આવક થઈ છે, જેના પરિણામે માંગરોળ તાલુકાના વેલાછા ગામ પાસે આવેલા એક ફાર્મહાઉસમાં કીમ નદીના પાણી ફરી વળ્યા છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, ફાર્મહાઉસમાં ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ ગયા છે. આ ઘટનાના આકાશી દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા છે, જે પાણીની ગંભીર સ્થિતિ દર્શાવે છે.
દર વર્ષે નુકસાનની સમસ્યા
ફાર્મહાઉસના સંચાલક અનંતભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે, "અમે 2024થી અહીં ફાર્મહાઉસ મેનેજમેન્ટનું કામ કરીએ છીએ અને આ સતત બીજી વાર છે કે પાણી ભરાયું છે. ગયા વર્ષે પણ વરસાદ ન હતો ત્યારે પણ કીમ ખાડીનું પાણી ભરાઈ ગયું હતું. આ વર્ષે પણ આવું જ બન્યું છે." તેમણે ઉમેર્યું કે દર વખતે તેમનો ઘરવખરીનો સામાન, ફ્રિજ અને દુકાનનો સામાન બગડી જાય છે, જેના કારણે લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થાય છે. આ વખતે પાણી આવવાની જાણ થતાં તેમણે સમયસર સામાન ઉપર ચઢાવી દીધો હતો, નહીંતર વધુ નુકસાન થવાની શક્યતા હતી.
એક કલાકમાં એક માળ જેટલું પાણી ભરાઈ જાય છે
અનંતભાઈએ ગંભીરતા વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું કે, "અહીં એક કલાકમાં એક માળ સુધી ડૂબી જાય એટલું પાણી ભરાઈ જાય છે." તેમણે સરકારી સહાય ન મળતી હોવાનો પણ રંજ વ્યક્ત કર્યો અને કહ્યું કે દર વર્ષે તેમને લાખથી દોઢ લાખ રૂપિયાનું નુકસાન થાય છે. અહીં પાણીના નિકાલની કોઈ વ્યવસ્થા ન હોવાને કારણે દર વર્ષે આ સમસ્યા ઊભી થાય છે.
સ્થાનિકોની ચિંતા
સ્થાનિક કેયુર મકવાણાએ પણ આ સમસ્યાની પુષ્ટિ કરતા જણાવ્યું કે, "દર વર્ષે ફાર્મહાઉસમાં પાણી ભરાઈ જાય છે. ગયા વર્ષે ઓછામાં ઓછું 6 ફૂટ જેટલું પાણી ભરાઈ ગયું હતું અને આ વર્ષે પણ પાણી ભરાઈ ગયું છે." તેમણે ફાર્મહાઉસને વધુ નુકસાન ન થાય તે અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી.
જિલ્લામાં નોંધાયેલો વરસાદ
આજે બપોરે 12 વાગ્યા સુધીમાં સુરત જિલ્લામાં નોંધપાત્ર વરસાદ થયો છે. જેમાં ઓલપાડમાં 25 મીમી, માંગરોળમાં 13 મીમી, ઉમરપાડામાં 21 મીમી, માંડવીમાં 13 મીમી, કામરેજમાં 29 મીમી, સુરત શહેરમાં 33 મીમી, ચૌર્યાસીમાં 17 મીમી, પલસાણામાં 50 મીમી, બારડોલીમાં 42 મીમી અને મહુવામાં 41 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે.
સુરતના સુંવાલી, હજીરા, મગદલ્લા અને ડુમ્મસ બીચ પર પ્રતિબંધ
ગણેશ વિસર્જન તેમજ ખરાબ હવામાનને પગલે તકેદારીના ભાગરૂપે લોકોને સુંવાલી, હજીરા, મગદલ્લા અને ડુમ્મસના દરિયાકિનારે ફરવા કે પાણીમાં જવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. પોલીસ કમિશનરે જાહેરનામું બહાર પાડીને લોકોને સાવચેત રહેવા જણાવ્યું છે. 6 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગણેશજીની પ્રતિમાઓનું વિસર્જન, સરઘસ અને શોભાયાત્રા નીકળનાર છે. આ દરમિયાન હવામાન વિભાગ દ્વારા ખરાબ વાતાવરણની આગાહીને પગલે શહેરમાં કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે તકેદારીના ભાગરૂપે શહેર પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગહલૌતે એક જાહેરનામાં દ્વારા કેટલાક પ્રતિબંધો મુક્યા છે. જે અંતર્ગત 6 અને 7 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન કોઈ પણ વ્યક્તિઓને (1) સુંવાલી દરિયા કાંઠાની નજીકના બીચ વિસ્તારમાં લોકોને દરિયા કિનારે ફરવા/દરિયાના પાણીમાં જવા પર તેમજ (2) વિસર્જનમાં ડુમ્મસ, મગદલ્લા અને હજીરા બીચ સિવાય અન્ય બીચ ઉપર ફરવા જવા પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે. આ હુકમ સરકારી ફરજમાં અથવા સરકારી કામગીરીમાં રોકાયેલા હોય તેવા તમામ સરકારી/અર્ધસરકારી કર્મચારીઓ તેમજ ગણેશ વિસર્જન કરવા જતા કે વિસર્જન પ્રક્રિયામાં જોડાયેલ કોઇ પણ વ્યક્તિઓને લાગુ પડશે નહીં.
પોલીસની નાગરિકોને અપીલ
ડીવાયએસપી આર.આર. સરવૈયાએ જણાવ્યું કે, "ગઈકાલથી જ સુરત જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે, જેના કારણે અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાયા છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોના ઘણા રસ્તાઓ પર નદીના પાણી વહી રહ્યા છે અને અમુક રસ્તાઓ બંધ પણ કરવામાં આવ્યા છે." તેમણે નાગરિકોને બિનજરૂરી રીતે બહાર ન નીકળવા અને ખાસ કરીને નદી કિનારે કે નદીના પાણીમાં પ્રવેશ ન કરવા અપીલ કરી છે. આવતીકાલે ગણેશ વિસર્જનનો દિવસ છે. આ અંગે ડીવાયએસપી સરવૈયાએ ખાસ કરીને લોકોને સાવચેત રહેવા જણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું, "ખાસ કરીને કીમ નદીમાં હાલમાં પુષ્કળ પાણી છે, તેથી વિસર્જન માટે નદીમાં જવાનું ટાળવું જોઈએ. નાગરિકોએ પોતાની સલામતી જાળવવી અને નિયમોનું પાલન કરવું." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે જો કોઈ રસ્તો બંધ કરવામાં આવ્યો હોય અને ત્યાં પોલીસ બંદોબસ્ત હોય, તો તે રસ્તા પરથી પસાર થવું નહીં જેથી કોઈ દુર્ઘટના ન બને.
ઇમરજન્સી માટે સંપર્ક
પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા ભારે વરસાદ અને ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન કોઈ દુર્ઘટના ન બને તે માટે પૂરતો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. કોઈ પણ ઇમરજન્સીની પરિસ્થિતિમાં મદદ માટે પીસીઆર વાનનો સંપર્ક કરવા માટે નાગરિકો 112 નંબર પર કોલ કરી શકે છે. પોલીસ તરફથી સંપૂર્ણ મદદ પૂરી પાડવામાં આવશે.
