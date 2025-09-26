ETV Bharat / state

સુરતના રત્નકલાકારોને રાહત: 50 હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને ફીમાં રાહત મળશે, સરકાર ચૂકવશે વર્ષની આટલી ફી

રત્નકલાકારોના બાળકોની શિક્ષણ ફી સહાય હજુ સુધી ન મળતા મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહેલા પરિવારોને તાત્કાલિક રાહત આપવાની જાહેરાત કરી છે.

સુરત હીરા ઉદ્યોગના રત્નકલાકારોને રાહત
સુરત હીરા ઉદ્યોગના રત્નકલાકારોને રાહત (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2025 at 6:14 PM IST

સુરત : ગુજરાતના હીરા ઉદ્યોગમાં ચાલી રહેલી મંદીના કારણે રોજીરોટી ગુમાવનારા રત્નકલાકારો માટે એક મહત્ત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજ્ય સરકારે મે મહિનામાં જાહેર કરેલા રાહત પેકેજ અંતર્ગત રત્નકલાકારોના બાળકોની શિક્ષણ ફી સહાય હજુ સુધી ન મળતા મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહેલા પરિવારોને તાત્કાલિક રાહત આપવાની જાહેરાત કરી છે.

ઈટાલિયાની પદયાત્રાની જાહેરાત

આ જાહેરાત એવા સમયે કરવામાં આવી છે, જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા દ્વારા રત્નકલાકારોના હક્ક માટે 'રત્નકલાકાર અધિકાર યાત્રા'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 27 સપ્ટેમ્બર શનિવારના રોજ ઈટાલિયાની પદયાત્રાની જાહેરાત થતા જ વહીવટી તંત્ર જાગ્યું છે. સરકારે તાત્કાલિક ધોરણે રત્નકલાકારોના બાળકોને ફી સહાય ચૂકવવાની જાહેરાત કરી છે.

સુરતમાં 50,241 બાળકોને મળશે રુ.65 કરોડની સહાય

સુરત જિલ્લામાં કુલ 50,241 બાળકોને ફી સહાય પેટે રૂપિયા 65 કરોડની ચૂકવણી કરવામાં આવશે. આ રકમ ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) મારફત ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ અગાઉ કરેલી જાહેરાત મુજબ, રત્નકલાકારના સંતાનની એક વર્ષની શિક્ષણ ફી વધુમાં વધુ રુ.13,500 સુધીની માફ કરવામાં આવશે.

સુરત હીરા ઉદ્યોગના રત્નકલાકારોને રાહત
ફી સહાય માટે અરજીની વિગતો

રાજ્ય સરકાર તરફથી રાહત પેકેજની જાહેરાત બાદ સુરત જિલ્લામાં રત્નકલાકારો દ્વારા કુલ 74,268 અરજીઓ કરવામાં આવી હતી. ચકાસણીના અંતે, મંજૂર અરજી: 47,599 (જેમાં 50,241 બાળકોનો સમાવેશ), રિજેક્ટ અરજી: 26,600 (અલગ અલગ કારણોસર) તાત્કાલિક સહાય ચૂકવવાની જાહેરાતથી છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી મંદીના કારણે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહેલા રત્નકલાકાર પરિવારોને મોટી રાહત મળી છે.

