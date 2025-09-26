ઉંઝા APMCમાં ફરી દિનેશ પટેલ ચેરમેન, વિષ્ણુ પટેલ બન્યા વાઈસ ચેરમેન
ઊંઝા એપીએમસીમાં ડિરેક્ટરની ચૂંટણીના લગભગ નવ મહિનાના લાંબા ગાળા બાદ આજે ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની ચૂંટણી યોજાઈ.
Published : September 26, 2025 at 1:46 PM IST
મહેસાણા : ઊંઝા APMC (એગ્રિકલ્ચર પ્રોડ્યુસ માર્કેટિંગ કમિટિ)માં ચાલી રહેલી લાંબી અનિશ્ચિતતાનો આજે અંત આવ્યો છે. ખેડૂતો અને વેપારીઓની માતબર આવકનું કેન્દ્ર ગણાતા ઊંઝા એપીએમસીમાં ડિરેક્ટરની ચૂંટણીના લગભગ નવ મહિનાના લાંબા ગાળા બાદ આજે ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. જેમાં દિનેશ પટેલને ફરી એકવાર ચેરમેન તરીકે રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે વિષ્ણુ પટેલને વાઇસ ચેરમેનનું પદ સોંપાયું છે.
9 મહિના બાદ પૂર્ણકાલિન નેતૃત્વ
ઊંઝા APMCમાં લાંબા સમયથી વહીવટદારનું શાસન ચાલી રહ્યું હતું. જેને કારણે અનેક વિકાસના કામો અને નીતિગત નિર્ણયો અટકેલા હતા. આજે ગાંધીનગરના નાયબ નિયામક, APMCની અધ્યક્ષતામાં ચૂંટણી અધિકારીની હાજરીમાં આ ચૂંટણી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.
આ ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) દ્વારા પહેલેથી જ મેન્ડેડ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું હતું. ચેરમેન પદ માટે અનુભવી નેતા દિનેશ પટેલ અને વાઇસ ચેરમેન પદ માટે વિષ્ણુ પટેલને મેન્ડેડ આપવામાં આવ્યું હતું, જેને ડિરેક્ટરોએ સર્વસંમતિથી મંજૂરી આપી દીધી હતી. આમ, દિનેશ પટેલ બીજી વખત APMCની કમાન સંભાળશે.
દિગ્ગજોની હાજરીમાં પદભાર સંભાળ્યો
ચૂંટણી બાદ તાત્કાલિક જ ચેરમેન દિનેશ પટેલ અને વાઇસ ચેરમેન વિષ્ણુ પટેલએ તેમના હોદ્દાનો ચાર્જ પદભાર સંભાળી લીધો હતો. આ પ્રસંગે ઊંઝા APMCના સમગ્ર પરિસરમાં ખેડૂતો, વેપારીઓ અને સમર્થકોની મોટી ભીડ જામી હતી. જેણે નવા નેતૃત્વને ઉષ્માભર્યો આવકાર આપ્યો હતો.
ખાસ કરીને, આ પદભાર ગ્રહણ સમારોહમાં મહેસાણાના સાંસદ હરિભાઈ પટેલ અને ઊંઝાના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ બંને મહાનુભાવોની હાજરીમાં નવા ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનએ ખેડૂતોના હિતમાં કામ કરવા માટેની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી.
ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે નવા બોર્ડને શુભેચ્છા પાઠવતા જણાવ્યું હતું કે, "આ નવું નેતૃત્વ ખેડૂતોના પડતર પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે ઝડપથી કામ કરશે અને ઊંઝા APMCને વધુ આધુનિક બનાવશે."
ચેરમેન દિનેશ પટેલે આ અવસરે જણાવ્યું હતું કે, "અમને ફરીથી સેવા કરવાનો મોકો મળ્યો છે, જે બદલ અમે પાર્ટી અને તમામ ડિરેક્ટરોનો આભાર માનીએ છીએ. અમે ખેડૂતોની આવક વધારવા, માર્કેટિંગ યાર્ડની સુવિધાઓ સુધારવા અને વહીવટમાં પારદર્શિતા લાવવા પર ભાર આપીશું."
